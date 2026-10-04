不必獨自跨過那道門：身心障礙者的就業支持網

文．理善國際關懷協會

「我真的很喜歡這份工作。」對多數人而言，這或許只是上班一段時間後的一句感想，但對19歲的阿傑來說，說出口之前，他先學會怎麼準備履歷、怎麼穿著去面試、怎麼和陌生人說話，還有怎麼去銀行開戶。

阿傑的第一份工作： 從圖文手冊開始

阿傑有智能障礙，高中畢業後幾乎沒有求職經驗，面對陌生人時容易緊張，家庭能提供的支持也有限。雲林縣政府勞動暨青年事務發展處透過身心障礙者支持性就業服務，替他做職涯評估、模擬面試、整理服裝儀容，錄取大樹藥局門市工作後，就服員也沒有離開。

藥局裡商品繁多、位置複雜，對初入職場的阿傑是很大的考驗。就服員與職場共同做出商品位置圖、圖文操作手冊，再由資深同仁擔任引導者。阿傑把手冊隨身帶著，連午餐時間也反覆閱讀、練習流程。慢慢地，他不只完成工作，也能主動協助顧客找到需要的商品。

小諺的第一份收入： 買給媽媽一個包

桃園市政府勞動局曾分享小諺的就業歷程。小諺有輕度智能障礙與亞斯伯格特質，家中經濟主要靠父親退休金與他的身障津貼，兄姊工作不穩定，他希望能分擔家計。

他過去沒有正式工作經驗，先在喜憨兒社會福利基金會附設的桃園市府庇護商店接受訓練。從外場服務、工作節奏，到與人相處時的緊張，都花了兩年多慢慢練習。後來，他轉銜至藏壽司工作，因面對顧客仍會害羞，支持性就服員便依照他的興趣與適應狀況，協助調整到內場清潔工作，也陪他度過剛開始與同事溝通的不安。

工作逐漸穩定後，小諺存下薪水，買了一個包給媽媽，也買給自己一個。那不是一件昂貴的事，卻是一個人第一次能用自己的收入說出：「我也可以照顧你。」原本不善言辭的他，後來還願意回到轉銜課程，成為學弟妹面前分享經驗的學長。

身後那張看不見的支持網

我們太常把身心障礙者就業，寫成某個人憑著勇氣「克服障礙」的勵志故事。但阿傑與小諺的經驗，並不只是在證明他們很努力。更值得被看見的是，他們身後都有一張支持網：有人陪同面試、把工作拆解成能理解的步驟，有人願意調整環境、提供訓練，有人在他緊張、出錯或快要放棄時，沒有立刻判定他不適合。

這張支持網，有三件常被忽略的事：

1.工作前的準備：履歷、面試、交通、開戶與時間管理，對許多人只是求職流程，但對剛離開校園，或在溝通與資訊理解上需要更多時間的人，每一步都可能卡住。職業重建與就服員的工作，就是陪著把這些小事一項項學會。

2.進入職場後的調整：友善職場不只是一句標語或多一個名額。它可以是圖文工作手冊、清楚的分工、合理工時，或一位願意在初期多花時間帶領的同事。當雇主願意理解不同的工作方式，障礙就不必成為淘汰的理由。

3.讓人有機會留下來：找到工作不等於穩定就業。第一個月、第一次出錯、第一次和同事誤會，或工作內容改變，都可能成為離開的原因。持續追蹤、雇主溝通與情緒支持，才能讓一份工作真正累積成收入、自信與生活。

一份工作帶來的不只是薪水。它可能是一個人第一次自己開戶、第一次主動回應客人、第一次替母親買禮物，也可能是第一次相信：自己不是永遠被照顧的人。

支持身心障礙者就業，不只是提供一個職缺。選購庇護工場商品、支持提供職訓與就業服務的社福團體，或在自己的工作場域中練習平等溝通，都是具體的開始。企業若有職缺，也可以主動與地方的身心障礙者職業重建服務窗口或社福團體合作，讓職務設計與工作支持提早進場。

真正值得支持的，從來不是「感動一個人終於被錄取」，而是讓下一個人，不必獨自跨過那道門。

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