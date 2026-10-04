蘋果用Mac挑戰輝達！ AI Agent引爆下一輪PC換機潮？

文．洪寶山

蘋果的4.92兆美元市值悄悄的逼近輝達的5.43兆美元，蘋果做對了什麼？蘋果讓市場看到它既能守住原有的獲利能力，又有機會從AI帶動下一輪換機與服務需求。

新版Siri與Apple Intelligence已擴展到裝置平台， iPhone 18的裝置端AI能力，加上高容量Mac Studio的本地模型運行，讓蘋果同時爭取消費者換機及企業本地推理需求。

擁大量終端裝置 可銷售本地AI硬體與服務

活躍裝置安裝基數再創新高，官方沒有公布更新後的精確台數，預估超過 25億台。服務業務也持續刷新紀錄，2026年6月季度營收為307.39億美元，創該季度同期紀錄。

市場開始把蘋果從可能錯過AI浪潮的手機公司，重新想像成擁有大量終端裝置、可銷售本地AI硬體與服務的平台公司。實際上，蘋果截至2026年6月的季度營收達1,094億美元，年增16%，iPhone、Mac、服務營收都創同期紀錄，這是已經進入財報的成長，而非單靠AI題材。

但是筆者觀察到市場敘事改變的關鍵點在於，以前認為蘋果必須先大幅擴建AI資料中心才有機會受惠，現在它也可能透過自有晶片、裝置端處理及既有產品銷售取得回報。最近的焦點落在四台Mac Studio串接用於大型模型本地推理。

四台Mac Studio串接 運行大型模型本地推理

還記得OpenClaw這隻龍蝦嗎？今年3月的時候不少人用Mac mini當作全天候運作的AI代理主機。不過，OpenClaw在Mac mini上執行任務時，所用模型可以來自雲端，不一定在本機運算。

8月25日，蘋果發表新款Mac Studio，並介紹四台串接的本地推理能力。9月進一步展示四台Mac Studio運行兆級參數模型。

在微軟、Google、亞馬遜、Meta競相提高資本支出構建大型資料中心之際，蘋果走出了一條不同於資料中心GPU的可行路線，四台Mac Studio串接運行兆級參數模型，顯示蘋果的大容量統一記憶體適合讓企業或開發者在自己的設備上處理大型模型。

它會增加輝達在桌上型、本地、重視資料隱私市場的競爭壓力，但目前不足以推論輝達的資料中心訂單將被取代。

AI Agent新賣點 開機後就能交辦工作

蘋果把本地AI從運行代理推向承載大型模型的發展路線，有機會把Mac Studio從創作工作站，擴展為企業私有AI、程式開發及模型測試設備。

輝達的DGX Spark官方規格為128GB統一記憶體，標示可運行最高2,000億參數模型。蘋果官方已強調M5系列提高統一記憶體容量及頻寬，並將連結到大型語言模型的token生成能力，對資料不能輕易上雲、使用量較固定的場景，本地部署多了一個選擇，也給了資本市場重新訂價的想像空間。

對PC廠商而言，AI Agent的新賣點，是讓使用者開機後就能交辦工作：它能調用文件、軟體與模型，完成部分任務，而不只是回答問題。端雲協作讓這件事更可行，隱私資料與簡單文件處理可優先留在本機，複雜推理及即時資訊則交由雲端。

下一輪PC換機的理由

如果硬體與雲端成本可控，開機即用、真正能做事的Agent，就可能成為下一輪PC換機理由。至於Agent由第三方提供、硬體廠自研，或雙方合作，市場仍在摸索。

最近爆紅的Muse延續Meta從社群平台起家的優勢，在被授權的範圍內，使用網站或應用程式處理生活雜事，例如查資料、填表、規劃行程與訂旅遊服務，購物時找商品、比較選項並協助結帳，也可以讀取或草擬郵件、查找舊檔案。

Mac版在取得許可後，可操作電腦上的應用程式辦公工作。關閉App後，它仍可在背景工作，遇到需要確認的動作再回來詢問。

Muse搶生活Agent入口 Grok Bot搶工作群組

Meta表示，發送郵件或購買前會要求使用者確認。可以把Muse想成：「幫我找下週出差的交通與住宿，整理選項，確定後再請我核准預訂。」它能做到哪一步，取決於被給予的權限、所連接的服務，以及該服務是否支援。

Muse已透過獨立App、WhatsApp、網頁及Mac提供服務，Meta想讓Muse成為同一個人跨手機、電腦與眼鏡使用的Agent，看在競爭對手眼裡，既然Muse搶生活Agent入口，Grok也不落人後推出Grok Bot搶工作群組，Grok Bot把不同職責的Bot當成團隊成員，放進同一個任務對話，讓它們彼此交接工作。

Grok官方說明它的Bot可以互傳訊息、共享專案脈絡，也可以在群組對話裡協調分工，每個Bot能使用獲授權的工具持續工作。Grok Bot爭取成為工作團隊裡可被指派任務、彼此協作的AI成員。

Agent大戰的決勝點

OpenAI也有能跨工具完成工作的Agent，但傳聞中的Aeon是否會做成常駐、可點名、多Bot協作的數位同事，還等正式發布確認。不過，Agent大戰的決勝點，是用戶敢不敢授權，以及交辦的事情能否真的辦成。

華碩正嘗試讓AI Agent從使用者自行研究、安裝的工具，走進商用PC的日常工作流程。9月21日在中國市場展示的破曉× WorkBuddy專享版，由騰訊WorkBuddy串接客戶溝通、語音辨識、資料整理與內容創作等環節，主打中小企業的辦公需求。

台灣市場的ASUS Zenni Claw則以華碩預設的任務為入口，讓使用者從整理會議、生成簡報，到規劃生活與旅遊行程，選擇情境後開始使用。

兩者方向相同，都是讓AI PC幫使用者完成任務，差別在於WorkBuddy偏重串接商務流程，Zenni Claw偏重容易上手的預設任務。

讓AI PC幫使用者完成任務

微星已在台灣推出LuckyClaw，提供文件報價、旅遊規劃與LINE遠端交辦等功能，特定電競機種另展示語音控制硬體。微星還有一台黃仁勳在台北電腦展拿起的MSI EdgeMesa N AI+，主打在本機執行大型語言模型、AI Agent與即時推論。

技嘉的AI Agent叫GiMATE，主要讓使用者用語音或自然語言調整筆電的效能、散熱、螢幕、音效和省電設定。技嘉目前展示的重點，較接近懂得調整電腦的AI管家。另有AI TOP ATOM提供本機AI算力。

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