文．洪寶山

國民黨主席鄭麗文質疑台股逼近五萬點的繁榮只是表象，未必反映台灣社會的真實處境。謝金河則認為，股市市值、企業獲利與海外布局的成長，證明台灣企業的實力被低估。兩人的分歧，核心在於該用民眾是否普遍受惠，還是企業競爭力的提升，來衡量台灣經濟的成果。而企業變強與分配不均，也可能同時存在。

連續十一年調升最低工資

走出COVID-19疫情，台灣的GDP成長率搭上AI基礎建設的需求，從2023年的1.08%開始起飛，2024年5.27%、2025年8.76%，甚至在2025年第四季來到12.95%，相隔約十五年又一季才又見到單季GDP成長率突破10%，2026年第一季15.43%，第二季12.93%，AI科技革命的需求讓台灣四十年來轉型科技島的綜效被世界看見，也讓政府有能力連續十一年調升最低工資。

台灣中小企業導入AI比例偏低

從2016年蔡英文總統上任起，至2026年9月最新審議會拍板(賴清德總統任內)，在此期間，月薪從20,008元一路調漲至30,900元(累計調幅達54.4%)，時薪則由120元調升至205元(累計調幅達70.8%)。

但GDP成長率衡量的是整體產出，不能直接推論每個行業或家庭的所得也以相同速度成長，特別是在AI科技成為推動經濟成長的時代。依據經濟部2025年《中小企業白皮書》(2026年發布)調查，台灣中小企業實際導入AI的比例僅有7.4%，遠低於全球OECD國家的平均值(39%)。

多數中小企業仍卡關在基礎數位化不足的問題上。台灣企業的AI普及率存在顯著的Ｍ型化落差，規模越大的企業導入比例越高，萬人以上的大型企業與頂尖科技廠，導入與評估生成式AI的比例幾乎高達90%以上。

AI滲透率農林漁牧營建業最低

如果依產業滲透率區別的話，醫療業達90%，為目前各產業中導入比例最高者，應用涵蓋行政、輔助診斷與營運管理。資通訊與高科技服務業的AI滲透率常年維持在85%以上，是目前將生成式AI落地到實際營運流程最成熟的領域。

傳統製造業面臨IT人力極度匱乏的困境，雖然有導入意願以替代勞動力，但受限於資源，導入率在主要產業中居於後段班，僅達51%。農林漁牧與營建工程在整體AI化指數中得分最低，仍在非常早期的探索階段。

也難怪9月24日召開，由勞動部邀集勞、資、政、學四方代表共同協商，並拍板決定2027年最低工資漲幅4.745%，超過台灣2024年到2026年CPI年增率2.18%、1.66%、2.07%，月薪從29,500元調升至30,900元(調升1,400元)，首度突破3萬元大關，還是不能滿足勞方的需求，甚至會中勞資雙方曾有激烈角力。

勞方主張經濟紅利應共享，根據2026年人力銀行調查，即便台灣總體GDP成長，仍有高達82%的一般上班族表示實質上沒有獲得加薪。基本工資調漲至30,900元，雖然保障了最基層勞工，但夾在中間的中產階級白領卻面臨薪水停滯，且不斷被通膨(尤其是外食與房租)吃掉購買力的窘境。

而資方(如工總、工商協進會)則擔憂目前僅有AI與高科技產業獲利較佳，石化、機械、鋼鐵等傳統產業面臨全球終端需求疲軟、地緣政治壓力以及日圓貶值競爭，仍面臨原物料與人事成本等多重壓力，台灣經濟進入Ｋ型分化─「有錢的買房像買菜，沒錢的買菜像買房。」

Ｋ型經濟待解 AI台灣尚未成功

央行認為台灣下一階段的經濟解方，就是必須讓AI技術從高科技業擴散到所有產業。傳統企業必須重塑內部流程，打破跨部門的資料孤島，並由高層推動AI治理，才能讓AI真正發揮實質的生產力提升。重點不能只有研發底層技術的高階工程師，更急需能將AI工具導入日常行政、行銷、財會與營運管理的實務型轉型人才。

Ｋ型經濟很難靠景氣成長自行修正，政策未必能消除收入差距，卻可以改變成長利益流向誰、速度有多快。政府須引導資金與技術紅利從半導體業溢出，協助面臨高成本壓力的傳統製造業與中小服務業降低數位轉型的門檻。

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