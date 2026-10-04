第4季標的股 集團作帳+選舉行情

文．張興華

時序邁入10月的第四季開端，台股將迎來傳統旺季與法人年底作帳行情的資金動能關鍵時刻，前有美國升息效應持續牽動台股走勢，地方縣市長選戰即將展開，執政者面臨「期中考試」檢測，在政策配合作多與公股行庫有力支撐，台股第四季50000點行情可期，法人建議，以台積電為首的AI伺服器供應鏈、能源政策支持的重電設備及消費性電子如iPhone 18供應鏈族群股，將是旺季裡最夯的賺錢標的。

第四季將呈V型或N型上攻模式

在9月中下旬進入第四季前，美國聯準會(Fed)宣布升息一碼，造成美國科技股短線上受到壓抑回檔，台股方面則是央行利率政策維持不變的連十凍，於秋節前穩住盤勢，且指數一度拉升至48602點的歷史新高位置，為進入第四季的台股增添向上創新高的動能。

對今年第四季台股走勢的預測，國內券商法人表示，台股本季將面臨美國升息效應的壓抑，與進入電子旺季、地方選舉政策性護盤及法人作帳等利多的支撐，這兩大力量的相互拉扯，成為影響台股走勢的最大主因。整體而言，台股第四季將呈現「先震盪消化利空，後開高打底上攻」的走勢，即大致呈現「V型」或「N型」底模式。

整體台股大盤指數表現，亦因美台利差影響，外資的賣壓加大使得指數陷於區間震盪，但操作上應採「重個股、輕大盤」的方式，作為第四季投資獲利的黃金法則。而Fed 9月升息一碼後，市場預估於10月或12月可能再次宣布升息至少一碼，這亦是台股第四季走勢的另一項重要觀察點。

第四季攻上5萬點大關指日可待

理周投研部指出，從台股指數近五年於第四季的整體表現來看，季線指數五年來全都收漲，而當季的單月表現上，雖然五年來各月都是漲跌互見，但卻是漲多跌少的局面，尤其以12月最為明顯，僅2022年12月是收跌。

因此，今年第四季台股指數表現，可望延續第三季的漲勢，並在傳統旺季、選舉政策做多支撐與法人作帳行情等利多加持下，攻上50000點大關指日可待。

該法人就本季各月的台股走勢分析，10月上旬為Fed升息後的觀望消化期，可利用升息利空衝擊與秋節後拉回之際，建立3-5成的基本持股，優先卡位政策護盤與營收績優股。

10月下旬至11月為主力加碼期，待台積電等重量級法說會展望明確，以及選舉政見行情升溫，可將持股比重提升至6-7成，重點加碼投信法人積極作帳的族群股。12月為收割與衝刺期，鎖定年底集團作帳與高殖利率股的卡位行情，並隨指數逐漸拉升後，分批收割獲利。

外資將調降高估值股權重

分析內外資於第四季的操作模式，由於升息提高資金成本，外資操作將調降「高負債、高估值、未盈利」個股的權重，並轉向調升「高現金流、高股息」的個股權重。

投信法人部分，因應年底作帳，且因今年電子與權值股大漲，為建立績效，將轉向鎖定低基期優勢的集團股，做為年底作帳行情的標的股。投資人於第四季布局時，可觀察投信連續五日買超以上個股，或是法人持股比例落在5-10%的中小型股。

除了內外資法人的年底作帳行情外，年底前的集團作帳行情亦值得投資人期待，券商法人樂觀看待今年第四季台股指數可望在43000-53000點高檔震盪，且緩步墊高，因此鎖定基本面佳、低基期補漲及AI轉型題材的指標股最值得留意。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1362期，2026.10.01出刊。