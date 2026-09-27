金管會重打CSM算盤 四大金控市值折價誰最深？

文．洪寶山

金管會先前已要求壽險業者重新填報合約服務邊際(CSM)資料，並指出部分公司可能存在商品分類錯置、躉繳與期繳保單混列、健康險與傷害險混列，以及單位保費CSM異常偏高等問題。

CSM監理強化對壽險業的影響

CSM可以理解為壽險公司預估一批保單在未來服務期間可以賺取，但目前不能一次認列的利潤。例如，某批保單預估未來可賺100億元，不會在第一年全數入帳，而是先形成CSM，再隨著保險服務逐年釋放，轉為保險服務損益。

假設某公司原有1,000億元CSM，每年釋放6%，市場可能預估每年貢獻約60億元，若監理調整後CSM降至850億元，相同釋放率下，年度獲利貢獻便降至約51億元，未來獲利預測也可能跟著下修。

CSM不只是未來獲利蓄水池，在台灣新一代清償能力制度(TIS)下，也可能成為壽險公司自有資本的重要組成。

不過，實際可認列金額仍取決於主管機關規範、資本品質分級及相關調整，不能將全部CSM直接視為可用資本。如果金管會對特定商品採取標準化或更保守的精算假設，可能沿著以下路徑產生影響：可認列CSM下降→TIS自有資本減少→資本適足率承壓→增資、發債或降低風險資產。這才是CSM監理強化對壽險業最重要的中長期影響。

中信金：合理市值折價1.2%

截至2026年6月底，中信金旗下台灣人壽的保險合約CSM由年初1,644.70億元增加至1,771.12億元，半年增加126.42億元，較年初成長約7.7%。其中，預計五年以上才釋放的CSM占68.9%，代表獲利蓄水池延續時間很長，但也代表其價值對長期死亡率、脫退率、費用率及其他精算假設更加敏感。

台灣人壽上半年新契約CSM約64.73億元，當期CSM釋放約67.99億元，新契約補充率約95.2%。CSM總額仍明顯增加，主要來自約104.17億元的估計變動，相較2025年同期約負7.70億元，2026年上半年轉為大幅正貢獻，變化相當明顯。

這可能成為主管機關檢視重點：為什麼死亡率、脫退率、費用率或其他未來現金流假設的調整，可以一次增加超過百億元CSM？這並不代表台灣人壽計算錯誤，但若金管會統一特定商品的精算假設，這類由估計變動帶來的CSM增量，未來可能受到更嚴格限制。

台灣人壽期末CSM約1,771億元，以20%稅率估算，稅後CSM約1,417億元。如果市場將稅後CSM價值下修10%，直接影響約142億元，相當於中信金1.39兆元市值的1%。考量監理風險溢價後，合理市值折價約1.2%，即167億元。

富邦金：合理市值折價1.8%

富邦金2026年上半年保險部門獲利約616億元，占集團稅後獲利約63%，其中富邦壽是保險部門的主要獲利來源。富邦壽期末CSM約4,289億元，以20%稅率估算，稅後CSM約3,431億元。

如果市場因金管會強化CSM監理，將稅後CSM價值下修10%，名目影響約343億元，相當於富邦金2.14兆元市值的1.6%。加計市場對精算假設、CSM釋放穩定性及監理不確定性所要求的風險溢價後，估計富邦金合理市值折價約1.8%，即385億元。這不是385億元立即轉為現金損失，而是市場降低對未來保險利潤可實現程度及釋放穩定性的評價。

台新新光金： 合理市值折價2.3%

新光人壽2026年上半年稅後獲利約224.6億元，占台新新光金整體獲利438.3億元約51%，壽險已成為集團主要獲利來源。新光人壽期末CSM約2,936億元，占台新新光金1.11兆元市值約26.4%。

不過，這項比例使用的是稅前CSM，若要與市值比較，應改採估算稅後CSM。以20%稅率估算，新光人壽稅後CSM約2,349億元。如果市場將稅後CSM價值下修10%，名目影響約235億元，相當於金控市值的2.1%。

加計監理風險溢價後，估計CSM認列標準收緊對台新新光金的合理市值折價約2.3%，即255億元。

新光人壽升息風險： 應與CSM分開計算

新光人壽財報的壓力測試顯示，若適用於投資組合的整體殖利率曲線平行上移20bp，壓力測試影響約負273億元，相當於台新新光金市值的2.46%。但聯準會9月17日升息25bp，直接調整的是聯邦基金政策利率，不代表所有期限、幣別及信用債殖利率均同步上升25bp，因此不能直接認定新光人壽將損失342億元。如果把「整條殖利率曲線平行上移25bp」視為壓力情境，線性推算的投資組合價值影響約負342億元，占金控市值約3.08%。

但這並非當期稅後損失，也未必完整反映保險負債下降、避險工具及攤銷後成本債券的抵銷效果。因此，將升息與殖利率上升對台新新光金的獨立合理市值折價估計為1.5%，即167億元。這項折價屬於利率風險，不混入前述2.3%的CSM監理折價。

國泰金：合理市值折價3%

國泰人壽2026年上半年稅後獲利約461.6億元，占國泰金整體獲利約60%，壽險仍是集團最重要的獲利來源。國泰人壽期末CSM達5,470億元，較年初成長6.9%，如果以20%稅率估算，稅後CSM約4,376億元。

假設金管會收緊精算、保障單位及CSM釋放標準，使市場將稅後CSM價值下修10%，名目影響約438億元，相當於國泰金1.64兆元市值的2.67%。加計監理不確定性提高的風險溢價後，估計國泰人壽CSM認列標準收緊，對國泰金的合理市值折價約3%，即492億元。