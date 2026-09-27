4萬8操作股 從官股撐盤偏好找潛力股

文．蔡武穆

美國聯準會(Fed)升息一碼，利率在3.75%~4.00%之間，符合市場預期，但是FOMC內部12位官員全數轉鷹派，利率點陣圖顯示12月可能再升息一碼，明年度利率維持在高檔，沒有降息的味道。

Fed敢這樣升息是因為美國經濟體還很強韌，美國今年上半年GDP年增1.8%，經濟學家預測全年GDP為1.5%至2.0%，國際貨幣基金組織(IMF)甚至預測到2.3%，上半年平均失業率介於4.1%~4.3%，初領失業救濟金介於18萬人到23萬人之間，也是屬於歷史的低檔，升息是為了壓抑油價所帶來的通膨。

估台灣今年GDP 11% 央行不升息

美國升息之後，緊接著日本央行升息一碼，利率上調到1.25%，美日利差縮小，一般預測套利資金回流日本，日幣升值，債券殖利率升溫，日股會跌。

然而，這一次出乎意料，日圓回貶到157元，原因在市場先行反映日央升息的預測，9月初(9/2~9/9)已先行升值，從160元回升至153元，日央公布升息一碼之後，利多出盡，開始回貶，股市反而大漲。

台灣央行不跟進聯準會升息的腳步，利率維持在2%，連續十次凍結，預測今年CPI年增在2.03%~2.07%之間，上半年平均核心CPI為1.7%，預估全年核心CPI在2.16%，還在可控的範圍。

另一個原因是台灣上半年GDP 13.9%，預測全年GDP 11%，而貨幣供給量M2卻只年增6.5%，在經濟快速擴張之下，貨幣成長相對有限，已經算是緊縮的程度。

Fed升息 台股不跌反漲

Fed升息一碼以後，台股利空不跌，原因有三：

一、升息一碼符合市場預期，台股在9/9~9/14已經先行跌了1707點，Fed升息確定反而利空出盡，帶動股市上揚。

二、升息一碼，美債殖利率小幅回落至4.97%，並未再度衝高，AI股估值下修並未進一步擴大。

三、升息之前，外資、投信同步賣超台股，官股逢低布局、與外資對作，台股守住季線，投資信心未減，有利於後續上攻。

尤其官股撐盤至為重要，上周升息前(9/14~9/16)，外資連三天大賣1176億元，投信買超123億元，八大官股則買超151億元，與外資對作。尤其外資賣超台積電23669張，八大官股則買超台積電4153張，台積電連續三天股價撐在2380~2385元之間，台股得以在45500點上下震盪，9月17日Fed升息一碼落定之後，外資與投信回頭買超，連三天台股大漲793點，越過前高47578點。

AI股重掌兵符 台股上看四萬八

Fed升息一碼之後，美元指數在100點區間震盪，日央升息，日圓走貶至157元，台幣則是從31.9元回升至31.75元，有利於外資回流台股。

周一(9月21日)大盤收47718點，成交量8202億元，對比上周五達1兆1千元稍微減少，但是AI股已重新拿回多頭的主流，台積電、台達電、聯發科、聯電，封測的日月光、京元電、南茂皆有表現，中秋連假前有機會上攻48000點，9月24日因節前賣股，成交量可能再度萎縮。

至於中秋節過後的走勢可觀察兩點：

一、9月24日川習會可能針對AI、稀土、關稅進行談判，若傳出正面消息，台股在節後有機會再度攻高。

二、美國十年期公債殖利率是否突破5%的警戒區，目前Fed升息的利空已經鈍化，美債殖利率是一個長期的隱憂，若持續飆升5%以上，可能引發科技股估值再度下修。

從官股偏好找下一波潛力股

中秋節過後即將迎接雙十國慶，按照往例，政府會作多股市，八大官股及投信可望持續買超台股，上述提到，Fed升息前外資大賣，官股大買起到撐盤的作用，可從八大官股上周買超的標的，找出下一波潛力股。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1361期，2026.09.24出刊。