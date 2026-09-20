陪伴逆境兒少 不讓錯誤定義一生！

文．理善國際關懷協會 圖．中華民國更生少年關懷協會

陪伴逆境兒少 用一份理解為封閉的未來開窗

傍晚六點，位於台北市區的社區據點裡，空氣中飄著剛煮好的咖哩香氣。幾個染著金髮、穿著寬鬆街頭服飾的少年陸續推門進來。他們脫下鞋子，習慣性地把腳伸進厚重的拖鞋裡，招呼聲裡帶著幾分酷酷的防備，卻又掩飾不住回家時的鬆弛感。

這裡不是學校，也不是拘留所，而是更生少年關懷協會的據點之一。

對許多青少年來說，十五、六歲是為了考高中煩惱、在社群平台上發限時動態的年紀。但對協會陪伴的孩子而言，世界往往催著他們以極其殘酷的速度長大。在還來不及理解什麼是情緒、還沒學會如何伸手求助之前，他們的童年就已經被家庭失能、經濟崩塌或親情斷裂切得碎片般零落。在那些無人接住的深夜裡，他們踩空、迷惘，最終走上社會眼中被貼上「偏差」或「迷途」的單行道。

自1993年成立以來，中華民國更生少年關懷協會的足跡遍及雙北與桃園。三十年來，工作人員看過太多被司法紀錄包裹、被標籤定型的年輕生命。但協會從不急著替任何孩子的人生下判斷。社工們很清楚：孩子表現出的刺與冷漠，往往只是他們用來保護脆弱自尊的裝甲。

標籤之外： 一個人不該只是一份再犯紀錄

「陪伴逆境兒少，玩出有選擇的人生！」這句看似輕鬆的口號，背後承載的是極其沉重且堅定的理念。

許多人習慣用一次錯誤去定義少年的一生。當一個孩子被扣上「非行少年」或「高風險兒少」的帽子，周圍的眼神就會變質，機會的門也會一扇扇關上。久而久之，連孩子自己都開始相信：「我這輩子大概就是這樣了吧。」

但人生真的只剩下別人貼上的標籤嗎？

「我們想做的是，在他們懷疑自己還能不能變好的時候，留下一個願意傾聽的人、一段不輕易放手的關係。」社工分享道。協會的陪伴不提供簡陋的「標準答案」，因為每顆受傷的心靈都有不同的裂痕。有人需要一個像家一樣，能安心睡覺的安置保護所，有人需要一項能靠雙手維生的技能培力。也有人，可能只是這輩子第一次渴望有人能耐心聽他把自己的故事好好說完。

從安頓身心的保護基地、修復傷痛的家庭支持，到幫助他們站穩腳跟的職涯探索與社區據點，協會陪伴孩子們像拼圖一樣，一塊一塊把失控的生活重新拼湊起來。當穩定的陪伴進入生活，當恐懼被安全感取代，孩子們眼中才會重新泛起光芒——那是一種意識到「原來我還有選擇」的光芒。

讓愛持續運轉： 成為接住孩子的那雙手

這項長期計畫，正是支撐這群第一線陪伴者能持續走下去的堅實後盾。它讓少年不必在面臨人生岔路時獨自面對恐懼與誘惑，也讓原本看似被水泥封死的未來，重新裂開一道透光的縫隙。

改變從來不是一夜之間發生的神奇魔法，而是一場由無數微小善意堆疊出來的長跑。

即日起至2026年12月31日止，「陪伴逆境兒少」募資計畫全面啟動。無論是單筆支持，或是每月定額的長期陪伴，最低只需要10元起，就能為這群走在邊緣的孩子鋪設一段更安全的歸途。

也許一筆捐款無法立刻改寫誰的命運，但它能讓這段救命的夥伴關係繼續存在。它能轉化為據點裡的一碗熱湯、一次職涯導師的指導，或是一位社工在深夜接到求助電話時的不離不棄。更重要的是，它能讓一個正處於絕望邊緣的孩子在抬頭時知道：這個世界，並沒有放棄我。