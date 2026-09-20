坐上駕駛座的小孩不會變壞！國道服務區變身道安教室

文．何旻謙

孩子開著小型電動車穿越紅綠燈、斑馬線與ETC門架，接著站到大型車旁，親眼看見駕駛座無法察覺的視野死角。這不是遊樂場，而是實際搬進國道服務區的交通安全課。

三地集團旗下南仁湖企業響應交通部「交通安全月」，所經營的國道1號中壢服務區今（12）日攜手政府、企業及兒童安全團體舉辦首屆「交通安全月×道安體驗營」，讓孩子透過換位思考學習減速、停讓與防禦駕駛，也讓家長重新看見日常行車中容易忽略的風險。

不只停車休息 南仁湖讓服務區成為道安教育第一線

長途駕駛途中，服務區是用路人停車、休息及重新整理精神的重要節點，也是最貼近國道旅客的公共場域。南仁湖企業此次提供中壢服務區作為道安體驗營據點，並參與活動推動，正是把第一線服務經驗延伸至交通安全教育。

相較於在教室裡聽取單向宣導，服務區具備真實車流與旅途情境，更能讓大小朋友理解交通安全與每一次出發息息相關。從駕駛進入服務區時減速、辨識行人動線，到休息後再安全上路，道安並非抽象規則，而是每位用路人在旅程中都必須實踐的行為。

孩子坐進駕駛座 從換位思考學會減速與停讓

本次體驗營打造「迷你實境道路」，由孩童駕駛小型電動車，實際行經紅綠燈、斑馬線及ETC門架。孩子不再只以行人或乘客角度接收規則，而是透過駕駛視角，練習觀察路況、減速停讓及避免任意變換車道，從換位思考建立防禦駕駛觀念。

活動規劃「大車視野盲區體驗」，協助親子理解大型車輛周邊存在駕駛不易察覺的區域；並透過交通安全教材與互動遊戲，將過馬路、搭公車及停車場等兒童常見的通學情境轉化為具體關卡。對孩子而言，交通安全不再只是背誦規定，而是能夠親身看見、操作並做出判斷的生活能力。

兒少事故死亡降近6成 安全觀念仍須從小扎根

根據交通部統計，2026年1至6月全國交通事故死亡人數較2023年同期下降15%，其中兒少族群死亡人數降幅接近6成，改善幅度最為明顯。然而，數字下降不代表道安教育可以停下腳步；兒童身形較小、風險判斷能力仍在發展，更需要成人停讓、環境改善與正確教育共同守護。此次道安體驗營將政府的交通政策、民間企業的專業資源與服務區場域串聯起來，讓「安全優先於效率」從政策目標落實到家庭旅程。活動宣導駕駛人應專注路況、保持安全距離，以及事故發生時應以人員安全為優先，提醒民眾輔助駕駛不等於自動駕駛，任何時候都不能將行車安全交給僥倖。

攜手共組交通安全隊 將專業轉變成能參與的體驗

本次活動由遠通電收廣邀交通部、桃園市政府、高速公路局、國道公路警察局、徐元智先生紀念基金會、靖娟兒童安全文教基金會、新安東京海上產險、全鋒事業及南仁湖企業等單位共同參與。各單位分別從交通政策、國道路況、兒童教育、大型車安全、保險觀念及服務區營運等面向投入，將原本分散的專業轉化為民眾可以直接參與的道安體驗。

其中，南仁湖企業扮演的不只是場地協辦者。服務區每天面對不同年齡、不同旅程需求的用路人，如何提供清楚動線、適當休憩與安全友善的停留環境，本身就是國道安全鏈的一環。透過這次合作，南仁湖將服務場域化為政策與民眾之間的接點，讓交通安全宣導能在旅客真正上路的地方發生。

從休息站到安全節點 三地集團落實公共服務責任

對三地集團而言，經營國道服務區的價值，不只在於提供餐飲、購物與休憩服務，更在於能否回應用路人的實際需求。預防疲勞駕駛、建立行人停讓觀念及提升兒童交通安全意識，看似分屬不同課題，實際上都與一段旅程能否平安抵達有關。

首屆道安體驗營是一場單日活動，卻呈現南仁湖企業可以發揮的長期角色：運用國道服務區的場域、旅客接觸及營運能力，協助公共政策走進家庭旅程。三地集團旗下南仁湖企業表示，未來將持續以安全、友善的服務環境為基礎，串聯政府與民間資源，讓服務區不只是旅途中短暫停留的一站，也成為守護用路人平安出發、安心返家的重要節點。