文．洪寶山

第四季通常是消費電子傳統旺季，包含晶圓代工、封測、IC設計、PCB、CCL、散熱、連接器、光通訊與伺服器供應鏈。

以往，股價經常在第三季的開學就提前反映，不過今年因為美國通膨、十年期美債殖利率突破4.8%，美日干預日圓，讓日圓套利交易平倉議題再度成為焦點，多頭信心遭到考驗，加權指數從47578高點拉回到45398點測試季線支撐，在創意領先創歷史新高的帶動下，配合金融股的彰銀、第一金、上海商銀、永豐金、台新新光金的同步創新高，多頭趁著超級央行週的不穩定，進行了洗盤換股，準備迎接第四季新格局。

AI熱潮讓金融證券業賺翻了 小標文字

歷年股災大多跟金融環境有關，1997年的泰銖、2007年的次貸風暴、2013年歐債危機、2015年人民幣升值、2022年聯準會重申通膨暫時論。但這次AI如果有泡沫，吹大泡沫的資金的源頭並非來自金融業，反而股市的AI熱潮讓金融證券業的獲利賺得盆滿缽滿，十三家上市金控前七月合計稅後純益約4,928億元，年增61%，創歷年同期新高，可以預期2027年金融股有高股息行情。

當市場預期隔年降息、債券評價回升或股利增加時，金控股容易在第四季至隔年第一季接棒，特別是在電子股逆風時的資金避風港。

投信認養中小型股年底作帳

台股第四季最明顯的資金效應是投信認養的中小型股的年底作帳行情，目前台股ETF資產規模前十四名中，元大台灣50(0050)以約2兆3,683.81億元高居第一，也是唯一突破2兆元的ETF。

第二名為元大高股息(0056)，規模7,797.99億元。第三名是國泰永續高股息(00878)，規模6,412.78億元。第四名為群益台灣精選高息(00919)，規模6,042.12億元。這三檔高股息ETF的規模均突破6,000億元。

第五名是市值型ETF富邦台50(006208)，規模4,581.58億元。第六名為主動式ETF主動統一台股增長(00981A)，規模2,782.10億元。

主動式ETF透露基金核心持股

整體而言，前十四大ETF全數突破千億元。其中，高股息ETF占了六檔，顯示配息需求仍是台灣ETF市場的重要主流。值得注意的是，兩檔主動統一ETF 00981A與00403A分別排名第六與第十，規模均突破1,500億元，反映主動式ETF已快速進入大型ETF之列。

從2026年7月底至9月11日的持股變化來看，兩檔主動式ETF都展現出積極換股與集中布局的特色。其中，00981A在7月底後重新建立健策部位，8月底持股權重已達約4.59%，截至9月11日進一步提高至5.13%，持有約247.7萬股，顯示健策已成為基金的重要核心持股。

規模1,534.72億元的主動統一升級50(00403A)同樣在7月底後重新建立健策部位，8月底持股權重約3.45%，9月11日進一步提高至4.21%，持有約111.5萬股。兩檔統一旗下主動式ETF同步提高健策配置，顯示經理團隊對AI伺服器散熱、均熱片及高階熱管理需求的成長趨勢，具有相當高的一致性。

健策、光寶科、強茂、國泰金

除了健策之外，00403A在9月初也展開新一輪換股。9月2日新建國泰金1,200張，隔日迅速加碼至4,000張，截至9月11日仍維持400萬股，反映基金開始增加金融股配置。同日也新建光寶科300張，截至9月11日仍持有30萬股，部位規模未再明顯擴大，較偏向初步布局。

此外，00403A於9月3日新建強茂部位，期末持有約300萬股，權重約0.29%。雖然持股張數不低，但因整體基金規模龐大，實際權重仍相當有限，現階段比較像是觀察性或衛星配置。

整體來看，這段期間最具代表性的新增持股是健策，因為00981A與00403A不僅同步建倉，後續也持續提高權重。相較之下，國泰金、光寶科與強茂則仍是低權重的試探性布局。