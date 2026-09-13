菲律賓經商的落地思維

圖、文．台灣東南亞與南亞協會、就諦書屋

台灣與菲律賓的人力資源流通，始於1992年將移工引進正式納入法制化，截至115年4月統計，在台灣已有十八萬名菲籍移工就業，佔移工總數的20%。

台商於菲國 投資、創業的風險與機會

台菲經貿的互動，也從1994年雙邊共同主導的蘇比克灣工業區(Subic Bay Industrial Park)建立開始，雖受到1997年金融風暴、中國經貿開放崛起等影響，然而近年來美中貿易戰火熱，菲律賓再次成為了台商轉移產線、分散風險甚至專注投資的矚目選擇。

本期喃喃智語邀請到擔任菲律賓台商總會第43屆、第44屆會長的林登峰名譽總會長，於就諦書屋分享他在菲律賓耕耘二十五載歲月的經驗及從商觀察與風險處理，分析台商於菲國投資、創業的風險與機會。

權力家族鬥爭 國內政局動盪

菲律賓在政經層面有著長久存在的問題，其一便是權力家族鬥爭造成國內政局的動盪，以及總統連任限制下的短期投報思維，政府單位中紅包文化(lagay system)的盛行更讓基層行政效率不彰。

2025年小馬可仕總統(Ferdinand Romualdez Marcos Jr.)雖大展貪腐調查，但公共建設的遲滯效應，與長期不透明的市場環境，使得國內外企業對投資僅抱持觀望態度。

時至2026年，美伊戰爭衝擊了菲國高度依賴進口的汽燃、供電，成本節節攀升，內需市場低迷，披索匯率疲軟不振，在長短期因素的種種積累下，菲律賓今(2026)年第一季的GDP年增率僅有2.8%。

放寬外商獨資限制 通過戰略投資優先計畫

即使菲國看起來困境重重，林名譽總會長觀察並指出台商投資即將迎來大利多，最關鍵的因素在於菲中外交的角力使台菲關係漸入佳境，國際供應鏈的轉移與當地充沛且優秀的勞動力，總體相較其他東南亞國家更具競爭力。

近年政策上，《外國投資法》修訂放寬了外商獨資限制，政府也接續在今年六月通過《戰略投資優先計畫(SIPP)》，將租稅優惠聚焦於現代化(現代農業、生態特區、循環經濟)、戰略性(電動車基礎設施、關鍵礦物加工、海水淡化)、前沿技術(AI、資安、綠能核能)等產業。

掌握新藍海機遇 菲律賓已準備要谷底反彈！

菲國政府針對振興國內經濟的各項政策升級，以及對於新興潛力產業的關注與開放，是台商可以好好把握的紅利和標的。

「現在的菲律賓已準備要谷底反彈。」持續思考所擁有的優勢，積極曝光自我，找尋當地良好合作關係，期勉各位也能在新藍海中掌握住屬於自己的機遇。