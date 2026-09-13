進軍美股 從日常生活體會

文．李卓嶺

蘇百舜：技術指標抓強勢股

美股沒有漲跌幅限制，感覺風險比台股還大，似乎要很有勇氣才能去投資。精通美股的蘇百舜分析師，認為可以從日常生活來體會美國相關公司，會更有感覺，再從技術指標選出強勢股，增加獲利績效。

在職涯挫折中鍛鍊基本功 受業界肯定

蘇百舜雖是機械系畢業，美股投資的訓練卻是非常扎實，因為對自己有要求，在職場上受到挫折後，沒有意志消沉，加上遇到貴人指點，反而讓自己的基本功更加扎實。

畢業後從理專做起，之後轉職成素人講師，因為不是科班出身，是透過找英文的相關資料，靠自己碰撞摸索，後來輾轉到台新證券複委託部，被各業界的分析師修理了一年，因為看股票的功力還不夠，在跟一位分析師報告了二、三十分鐘被請出場，後來溝通後，那位分析師事後給予指點半小時，收穫非常大，之後依照指示的重點改善，才逐漸受到各方肯定。

從生活中體會 以小錢進場美股

他認為，相對於台灣科技業，屬於零組件供應鏈，看不到實體，美股可以從生活中體會，比如蘋果的iPhone手機、Meta的臉書、Netflix的影片串流等。像台積電幫蘋果iPhone代工晶片，但是晶片鑲在手機裡面，不太可能買iPhone拆開來，然後去了解晶片的工程品質，所以很難體驗。

但是美股很多公司，可以使用產品本身，就有使用者的體驗，相對台股的公司，比較生活化。另外，人對於陌生東西會感到害怕，第一次進場美股，可以放一點點錢去感受。

美股跨國企業 股價隨公司擴張成長

他認為美股的天花板比較高，比方說某些公司，可能一開始從美國的幾個州發跡，之後持續擴散到十幾個州，再過一段時間，擴張到美國更多州。然後會發現，這段時間股價已經漲很多了，隨著市場持續擴大，從美國擴散到加拿大、英國、澳洲等，之後語言更換一下，往歐洲市場邁進，再擴散到全世界。因為這些國家是世界前幾大經濟體，會發現股價上漲的時間很久，上漲的幅度也很大。

比方說Netflix，股價從2013年起漲，一漲就漲好多年，一直往上漲，原因是從美國開始，越來越多人訂閱以後，開始跨到全球，每在全球擴張一步，股價就往上漲一步。

而台灣能夠做到全球生意的公司，還是少數，所以這是在做台股與美股當中，很大的一個差異。因為在美國稱霸的公司，是有機會做到全球的生意，股價漲幅是比較難想像的，美股的特性是會一直往上漲，漲到把全世界的市場都吃到差不多為止，這是美國公司一個很大的特性。特斯拉也是，而美國會一直有這樣的公司出來。

以技術指標選出美股強勢股

下半年大盤震盪中走高

他的選股經驗，是技術指標在年線下方，然後轉成多頭排列，比如康寧玻璃，在2025/9/10分析後，從90美元進場抱到今年6月，約160美元賣掉，賺到超過70%的獲利。

蘇百舜解讀七月份的美股財報，認為美股經濟沒有問題，雖然市場擔心升息，會讓股市比較震盪，但升息不見得會破壞整個大趨勢，整個趨勢及經濟的核心還是好的，頂多在震盪中往上走，如果有跌點，都是買點。另外，依照往例，美國期中選舉前會有震盪，也不一定會升息。

利用AI設計自動偵測計算機

他因為討厭做重複的工作，想盡可能的將重複的事外包出去，希望自己的時間更有產值，於是利用AI設計出自動偵測計算機，比如做順勢交易時，適合加碼的買進時機點，主要是量測股價與季線的乖離率，在上漲階段，與季線的乖離率較小時可以偵測到，也可以計算出在這個乖離率，加碼的勝率大概是多高。

另外，還有避險指標的功能，比如領頭股的健康度，整個S&P市值前八大的公司，有幾間公司股價有站上季線，如果站上季線的公司越少，代表整個盤勢越不健康，就會先停手不進場，等到跌下來或者漲上去，盤勢變健康的時候再進場。

債券買賣有學問

他因為家中長輩個性比較保守，喜歡存定存，但現在通膨很嚴重，存定存得到的利息追不上物價漲幅，投資股票擔心賠錢，所以幫家人做債券的規劃，如果想獲得比較高的利息，可以買公司債，投資哲學是買不太會倒的公司，比如迪士尼、Google、百事可樂等的公司債，配息可以打敗通膨，還可以有一些財富的增長，買了之後放到時間到期。

另外，可以趁著台幣升值時，多買一些美債，在台幣貶值時，配息會更好。再更保守可以買美國國債，利息比公司債稍低，但沒有倒閉的問題。

美股有其獨特性

蘇百舜認為，美股雖然沒有漲跌幅限制，看似風險很大，但美國公司通常是跨國企業，如果從發跡就有關注到，可以隨著這間公司持續擴張，股價也跟著上漲。

另外，美國的公司擁有完整的產品或軟體介面，相對於台灣企業，屬於供應鏈的模式，是可以實際體驗與操作產品的，在生活中更有感覺。加上自己在金融界及法人圈打滾多年，他希望將操作精髓及自身經驗，傳達給會員及讀者，做個美股常勝軍。

蘇百舜

證照：證券分析師(CSIA)、理財規劃人員

分析師經歷：永豐金證券、台新證券美股分析師

美股教學經歷：台灣金融研訓院、文大推廣教育部

大專院校教學經歷：實踐大學、中國科技大學

現職：理周教育學苑 講師

現職：「百舜的美股&投資專欄」版主