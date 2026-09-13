矽盾2兆 台美雙核心飆股

文．白興邦

繼南亞科、聯發科後下一檔

近日美資投資台鏈標的金額高達1.6兆，無獨有偶，外資8月單月淨匯入台股約達5,258億元，相關標的股均漲勢凌厲，9月7日三大法人大買1,158億元，大盤也順勢站上4萬7千點。

如果台海地緣政治風險升高，美國又拚命把半導體產能搬回本土，你會不會直覺認為，美國企業接下來應該慢慢撤出台灣？

指標性美企大幅加碼投資台灣

大部分人的答案應該是會。但2026年的資本流向，偏偏走出相反的路。美光大幅增資台灣子公司、收購力積電銅鑼P5廠，NVIDIA砸35億美元認購聯發科可轉債，Google擴大士林AI基礎建設研發中心，Microsoft增資台灣微軟約86億元，Lam Research再投入98.35億元強化先進製程設備研發。

美國企業不是沒看到風險，而是重新算過一遍後發現：在AI時代，「不投資台灣」本身，可能才是更大的技術風險。

先看數字。2026年前七月僑外來台投資達139.17億美元，年增78.13%，但不能直接等同美資全面湧入，因為美光以貨幣債權轉增資台灣美光就占約74.5億美元，而且債轉股不代表同額現金重新匯入。

真正重要的是，美光同時以18億美元取得銅鑼P5廠，既有約30萬平方英尺300mm無塵室將投入先進DRAM與HBM，還規畫再擴建約27萬平方英尺新無塵室。翻成白話就是，美光真的把下一代AI記憶體產能繼續押在台灣。

輝達與Google為何入股聯發科

再看NVIDIA。8月31日，NVIDIA宣布投入35億美元認購聯發科(2454)海外可轉債，聯發科並將導入NVLink Fusion，讓未來客製化XPU直接接進NVIDIA的rack-scale AI基礎建設。

這筆錢最重要的，不是「NVIDIA買了聯發科」，而是雙方從供應鏈採購，走向資本、晶片設計與AI平台綁定。聯發科不再只是手機SoC公司，而是往Custom ASIC與AI資料中心平台移動。

Google也在做同一件事。Google把台灣定位為美國以外最大的硬體工程研發基地，士林AI基礎建設研發中心辦公空間再增加60%，今年又增資台灣相關公司約253.38億元，另投入約17.4億元強化半導體供應鏈管理。

更值得注意的是，Google自己點名台灣的能力不是只有晶片，而是先進3D封裝、伺服器主機板、高效率電源與液冷。台灣賣給美國科技巨頭的，早已不是「便宜製造」，而是一整套AI基礎建設工程能力。

時間價值肯定台廠關鍵地位

那為什麼這些能力這麼難搬？答案是「時間」。

二十年前，外商來台可能是為了成本。今天，它們更在意Time to Market。一顆AI晶片從GPU或ASIC設計開始，後面還要接HBM、先進封裝、PCB、電源、散熱、伺服器與網路。任何一環出問題，都可能拖慢AI資料中心。

台灣最難取代的地方，就是供應商、工程師與客戶高度集中，問題一出現，上下游可以很快一起改。真正搬不走的，不是機器，而是人、流程、供應商與長年累積的默會知識(Tacit Knowledge)。

所以美國正在做的，不是「離開台灣」，而是建立第二套供應鏈。Arizona、日本、新加坡負責增加備援，台灣則繼續扮演先進研發、共同開發與量產爬坡的核心節點。

這也是為什麼地緣風險愈高，企業反而同時做兩件看似矛盾的事：一邊分散產能，一邊加深對台灣關鍵技術的控制。說穿了，就是「Geographic Redundancy＋Strategic Control」。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1359期，2026.09.10出刊。