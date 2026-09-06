被動收入大於主動收入 Ｖ大教你三階段達財富自由

文．蔡武穆

每個人對於財富自由的定義不同，有些人認為要存到數千萬或上億元，退休才有保障，對於Ｖ大來說，只要被動收入大於主動收入就叫財富自由，她給自己設定三個階段的財務目標，花了四年時間就達財富自由，43歲退休，足足早了二十年。

過去，Ｖ大是電子業的工程師，從早忙到晚，睡覺總是說夢話，無法充分休息，身心幾乎到臨界點，推著她不得不做出改變。

「想拿回人生自主權，先要財富自由」，當時她對理財懵懵懂懂，聽家人說，股票可以實現被動收入，於是拿出小部分積蓄，嘗試投入股市。

在電子業拚搏十五年，Ｖ大手中已有幾百萬元的存款，2019年股市在高點，她參考財經書KD值低檔進場，7元買進面板股群創，進場後股價下挫，跌到5元後反彈到6元出清，慘賠15萬元。

2020年3月疫情股災，她又準備一筆資金進場0056，以金字塔買法，越跌越買，設定跌到18元全部All In，結果跌到21元就反彈，最後30元賣出，用了一半資金賺了20%，不過，她覺得不及格，因為不到理想值的六成。

當時坊間有定存500萬元、另外500萬元放0056領息就可退休的說法，她覺得遙不可及，因此，自己設定三種被動收入的目標，分別以自由比率、所得替代率、扣繳憑單總收入替代率為衡量標準，檢視投資成果。

自由比率 被動收入大於年支出達標

第一，「自由比率」，先算出一年需要多少支出，只要被動收入大於年支出就算達標。當時她年支出約50萬元，依照殖利率5%回推購買張數買進兆豐金、第一金、玉山金，第一年(2020年)三檔股票加起來平均殖利率約7.7%，股息僅達到目標50萬的60%，隔年她加入有配股配息的裕融，殖利率便拉到9.7%，股息約50萬元，自由比率近99%，算是成功達標。

她說，自由現金比率一倍，生活支出剛剛好(以她來說為50萬)，二倍手中有餘裕(100萬)，三倍未來有保障(150萬)，後來她又設計自由現金比率，即扣除股票股利，單純現金股利的比例，同樣達成目標。

第二，「所得替代率」，以年薪扣掉獎金及所得稅為分母、股利股息為分子，所計算出來的比率。2021年，年薪扣完獎金及所得稅後，全部所得在150萬元以內，還是以上述四檔金融股為標的，光是裕融一檔「配股＋配息」殖利率就高達20%~30%，她將一部分的玉山金轉到裕融，藉此拉高平均殖利率，同時，當年獎金、薪資、股息再投入，2022年所得替代率已經達155%，成功達陣。

所得替代率進階版 扣繳憑單總收入替代率

第三，「扣繳憑單總收入替代率」，包含正職收入、獎金等全部納入分母、股利股息為分子所得的比率，計算比所得替代率更為嚴苛，2023年她的被動收入已遠遠超過扣繳憑單的數字，剛好職場發生變動，便正式退休，全心照顧家庭。

2020年初，股票帳面總金額大概1000萬元，到2023年退休前股票帳面總金額已達2000萬元，算下來，比起2019年初入股市時至少成長4~5倍。

年支出基數越小 自由比率越容易達成

Ｖ大生活相當儉樸，為了計算一年合理支出，她盤點信用卡帳單及每月發票，抓漏省去不必要的開銷，像是停掉第四台、不喝超商咖啡、自備機油、減少旅遊玩樂等等，一年再擠出10~12萬元投入股市。她說，年支出的基數越小，自由比率越容易達成。

同時，她偏好有配股的股票，金融股殖利率5%~7%，如果有配股，在有填權的情況下，殖利率可以拉到10%~20%，以裕融為例，2021年平均股價約150元，年配息5元，殖利率3%實在不高，然而，當年配股1.5元，殖利率就瞬間拉到10%~20%，降低持有成本。

質押借錢作價差賺波段 嚴控風險只借30%額度

2023年以後，她開始做波段，把手中股票拿去銀行質押借錢作價差，2023年美國矽谷銀行倒閉，金融股大跌，她質押手中股票，貸出資金買進金融股，足足賺了100萬元。

同樣的，去年中到今年中，質押借錢買進台積電，淨賺50萬，又買進富邦金，成本價在90元，帳上獲利5%就賣，賺好幾個波段。

她的質借原則是，只借出30%額度，例如，100萬擔保品，銀行最多可貸60萬，她只借出30萬元，控制風險。

一魚三吃投資法

她總結四年來經驗，稱為「一魚三吃」法，魚指的是股票，第一吃是核心持股，選擇有穩定配息的股票，像是金融股，保障生活底線。第二吃是衛星持股，選擇有配股的金融股，膨脹股票張數。第三吃是質借作價差，波段操作賺時機財。

最後，Ｖ大分享，想要財富自由，第一步還是要先好好工作，拉高儲蓄率，若是投資，坊間有一句話，「最好的投資時間在十年前，其次是現在」，她在2019年投入股市，沒有拖到2021年股災才進場，才有今天的財富自由。