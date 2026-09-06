過了第三季財報 世芯就進入成長年

文．洪寶山

亞馬遜追加200萬顆輝達GPU，證明前沿大模型訓練、推理以及Agentic AI的工作負載正以指數級成長，亞馬遜即使面臨龐大折舊壓力，仍必須維持算力壓倒性供給。

亞馬遜追加200萬顆輝達GPU 搶算力軍備龍頭地位

特別是亞馬遜是Anthropic的核心投資者與算力託管方(推廣Trainium)，在輝達CUDA軟體護城河無法一夕取代，自研ASIC從設計、流片到軟體生態成熟需二至三年週期，且架構相對固化。

在演算法快速迭代的前沿大模型訓練上，亞馬遜等巨頭依然必須依賴輝達Blackwell、Rubin平台的靈活性與CUDA生態。如果AWS僅提供自研Trainium晶片，強迫客戶遷移軟體堆疊，不排除Anthropic會直接轉單到微軟Azure、Google Cloud或CoreWeave。

所以藉由採購200萬顆GPU搶下未來數年的算力軍備龍頭地位，同時讓Trainium在特定與推理解決方案中穩步放量。對外高價出租給需要最頂級算力的前沿實驗室(如Anthropic、政府專案與大型金融機構)，賺取高單價雲端服務費。對內用於亞馬遜自身電商推薦、Alexa、AWS Bedrock常規推理，以及對價格敏感度極高的中小型企業，藉由自研晶片大幅降低內部營運TCO(總擁有成本)。

Anthropic採購Trainium 累計共500萬顆

繼SpaceX之後，Anthropic據傳10月前後掛牌，後續還有OpenAI殿後，三大AI獨角獸奠定了2026年AI投資熱潮，可預期華爾街會繼續為股市牛市造勢，讓Anthropic與OpenAI賣個好價錢，配合明年1月尾牙的黃仁勳兆元宴，多頭還大有可為，當下就差美債、通膨、荷姆茲海峽等變數明朗。

Anthropic是Trainium最主要的外部消耗者，承諾未來十年向AWS採購超過1,000億美元的雲端服務，官方資料顯示，Anthropic目前已使用超過100萬顆Trainium2，2026年底Trainium2與Trainium3合計容量將接近1GW，長期則可擴充到5GW。

Trainium2晶片功耗約500W，Trainium3估計約700～1,000W。加入CPU、HBM、交換器、電源損耗與散熱後，整座資料中心平均每顆加速器約占用：Trainium2：約0.8～1.0kW，Trainium3/4：約1.0～1.4kW。因此5GW÷1.0～1.4kW≈357萬～500萬顆。

本欄預估Anthropic將採購Trainium系列累計共500萬顆，未來新增約400萬顆。這筆需求不會一次下完，而會分布在2026～2030年前後，尤其Trainium3、Trainium4會是主要增量。

5GW需求 Trainium3+4連續數年量產週期

500萬顆採購量的推估值是否合理，可透過世芯第二季法說會的資訊來驗證，瑞銀預估2026年Trainium3總出貨量受到三奈米、CoWoS與載板產能限制，約180萬顆，2027年280萬顆，年增約55%，2028年約460萬顆，年增約39%。

Trainium4最快2027年第四季接棒，2028年進入主要量產期。Anthropic的5GW需求足以讓Trainium3、4形成連續數年的量產週期。

研判Anthropic占Trainium3部署量的60%～75%，2026年Anthropic需求約110萬～165萬顆，2027年約150萬～210萬顆，兩年合計約260萬～375萬顆，再加上Anthropic既有超過100萬顆Trainium2，到了2027年底，Anthropic就可能累積使用約360萬～480萬顆Trainium2+3。

這還沒有把2027年底開始小量、2028年放量的Trainium4算進去，所以500顆並沒有高估，甚至如果Trainium4放量速度較快，最終甚至可能接近600萬顆以上。AWS已表示Trainium3幾乎被預訂完畢，連尚未全面供貨的Trainium4也已有相當部分產能被預留。

世芯是大型ASIC量產服務公司，營收取決於晶圓完工、CoWoS封裝、測試、客戶驗收及NRE里程碑，Trainium3從5月底、6月才開始出貨，世芯已公布的7月營收74.33億元，第三、第四季因Trainium3量產營收占比提高至80%～90%，預估2026年第三季營收約300億元，第四季約365億元，2026全年營收約783億元、毛利率約25%，規模放大後具有營運槓桿，營業利益率約17.6%，EPS估145元。

預期2026~2028年營收高速擴張

依照2026年世芯負責投片約占七成，假設2027年維持相同比例，世芯Trainium3出貨對應量可能約196萬顆，相當於3nm晶圓投片量約10.9萬片、850億元營收、77%占比，其他包括：Trainium4 NRE及試產、中國ADAS量產與NRE、ARM CPU、網通及其他HPC等，合計2027年營收約1104億元，毛利率估24%，營益率約17%，EPS約195元。

2028年的情境是Trainium3延續出貨，Trainium4進入主要放量期，二奈米晶圓、先進封裝及I/O整合的單顆營收提高，高毛利NRE與量產營收同時成長，預估營收1600億元、毛利率23%、營益率15.8%、EPS約260元。2026～2028年營收CAGR約43%，EPS CAGR約34%，屬於營收高速擴張、EPS成長稍受量產毛利率稀釋的成長結構。

2027年Trainium3收成放大年

如果世芯在2026年底前正式談成新的北美大型CSP客戶，2027年NRE、測試晶片、GDSE(純量產服務)及少量投片，可望額外貢獻76億元，全年EPS預估提高到210元。

2028年進入PD(後端實體設計)、Chiplet、封裝整合及量產，預估營收新增250億元，全年EPS上升到約305元。此時，世芯2026-2028年預估營收CAGR為53.7%，EPS CAGR為45%。

整體來看，世芯2026年是業績反轉年，2027年是Trainium3收成放大年，2028年則是Trainium4決定估值能否再上台階的一年。以2027年EPS 195元、30倍本益比估算，一年期的潛在上漲空間約51%。

亞馬遜兩度私募入股 強化AI ASIC研發合作穩定度

亞馬遜共兩度以私募方式策略性入股世芯，首次私募2024年5月以每股2,382元認購224,537股，第二次2026年5月以每股4,239元認購557,325股，加權平均每股成本3,706元，取得世芯約1%股權。主要目的是透過資本入股鎖定世芯在先進製程(3nm/2nm)、CoWoS先進封裝與Trainium次世代晶片的實體設計及量產產能。

依台灣法規，私募引進之策略性投資人持股具有三年閉鎖期限制，直接強化了雙方在中長期AI ASIC研發上的合作穩定度。