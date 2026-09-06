九月點火股 作帳行情啟動

文．張興華

台股正式邁入9月，法人Q3季底作帳進入緊鑼密鼓階段，雖然美國聯準會(Fed)因中東地緣政治不確定因素，通膨隱憂持續使9月升息機率增加，影響美股市場信心8月28日全面收跌，並拖累台股8月31日表現。

券商法人表示，台股大盤目前於45000點高檔進行震盪築底，投信法人正趕在季底前進行績效美化，資金導向籌碼乾淨，且兼具營收優勢的低基期AI基建股，與航運、金融等高殖利率族群股，投資人9月台股布局可跟上法人作帳的標的股。

Fed九月升息疑慮打亂多頭節奏

從美股與台股近期盤整的走勢來看，主要牽動盤勢修正的因素，不外乎中東美伊戰事陷入膠著，關係全球五分之一原油運量的荷姆茲海峽持續遭到封鎖，導致國際原油價格持續維持在高檔，引發全球性通膨隱憂，目前包括日本、南韓及歐洲央行，已先後採取升息方式因應。

美國聯準會新任主席華許(Kevin Warsh)於8月28日出席傑克森洞(Jackson Hole)年會發表演說，強調通膨尚未獲得實質改善，而穩定物價為當前要務，以個人消費支出(PCE)物價指數衡量的2%目標絕不妥協，若基礎通膨未能持續改善，聯準會將採取行動進一步緊縮，這也是華許上任主席後，首度在年會中釋放鷹派的談話，而市場對9月可能升息的預期機率也顯著攀升，進而推動美國2年期公債殖利率與美元走高。同時美股8月28日市場信心亦受衝擊，導致四大指數全面收黑，台股8月31日受波及盤中跌破46000點整數關卡。

注意季線下業績創新高潛力股

理周投研部指出，台股加權指數近期突破45000點後，遭遇去槓桿的大幅修正走勢，雖然短線於8月底前當周收復季線位置，但台股中許多個股上半年營收持續創歷史新高的「績優股」，因前波大盤下殺而技術性回檔，但股價目前仍壓制在月線、季線之下。因此在進入9月Q3季底作帳行情下，仍有多數族群股正處於「業績創新高，股價均線下」的高報酬的黃金買點，且多成為市場法人作帳選定的標的股。

Q3季底作帳行情悄悄發動

國內券商投顧法人認為，當前大盤於45000點高檔進行震盪築底，市場焦點多集中於AI基礎設施，與航運、金融等高殖利率的防禦族群股上。分析外資的操作動向，仍聚焦在重量級半導體與AI供應鏈族群，其中美系高盛證券更直指台積電(2330)、鴻海(2317)及緯創(3231)等核心股，並看好隨著新一代Vera Rubin NVL72系列伺服器下半年放量出貨的帶動，肯定AI伺服器與先進封裝於長線上的成長動能。

至於Q3季底作帳行情發動，投信法人的動向最值得關注，該法人表示，投信基金經理人首重季底基金績效美化，因此在資金操作上積極尋求籌碼相對乾淨，且兼具營收優勢的電子與航運、金融等高殖利率的個股。

內外資作帳聚焦三大區塊

而內外資於季底作帳行情中共同關注的族群，分別有：

一、「AI伺服器與先進封裝供應鏈」的台積電、鴻海、廣達(2382)、緯創等，主因雲端服務商資本支出續強，推升新世代AI晶片與伺服器組裝放量。

二、「散熱與電源管理模組」的台達電(2308)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)等，與資料中心擴建周期高度連動的個股。

三、「高運價進入旺季的航運股」，以陽明(2609)與長榮(2603)二檔為主要核心標的，且內外資近期同步加碼、成交量擴增，扮演台股中資金高檔輪動與兼具防禦性的焦點股。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1358期，2026.09.03出刊。