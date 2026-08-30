喃喃智語三：從現況論台印未來(下)

圖、文．台灣東南亞與南亞協會、就諦書屋

21世紀初，印度以飛躍性上升的經貿實力崛起為金磚四國，持續性的GDP成長、人才輸出與消費能力，使得印度於2022年正式超越英國，躋身世界五大經濟體。

IMF評印度GDP成長率 為全球經濟體之冠

但在2025年開始面臨的挑戰，逐漸顯露國家經濟的疲軟不振：美國關稅制裁首當其衝，既有加強製造業發展的政策效應遞減，AI產業衝擊和外資撤離加重了國內就業市場壓力，使得消費者信心下降，2026年初以來的中東危機造成原油輸運困難，大大影響了日常民生運作，而莫迪政府慢半拍的對應措施也廣受國內批判。

今(2026)年印度GDP下滑至全球第六，看似受到重挫，然而其成長動力及經濟實力並未萎縮，國內大型基礎建設與公共投資的需求、青壯人口紅利、中產階級消費力，以及尚有效益的地緣經濟，印度的潛力仍不容忽視。在國際貨幣基金(IMF)的評估中，印度的GDP成長率達6.5%，為全球所有經濟體之冠。

危機成轉機 擁抱外交平衡國際關係

近年國際外交情勢的紛雜多變，無可避免地使印度遭逢許多危機，但同時也促成其未來布局的轉機。莫迪有名的擁抱外交，帶領印度平衡與各大強權的國際關係，其彈性的兩棲政策，也讓印度在多個不同陣營的同盟或組織中，都能對自身政治或經貿帶來正向影響。

然而2026年二月與美國在農產關稅談判未果，加之白宮不滿印方持續向俄羅斯購買原油，美國八月對印度祭出懲罰性關稅，雙方關係開始迅速惡化，而川普對巴基斯坦的友好舉措與頻繁介入印巴邊界衝突，更使得印度官方至民間對美國的信任不再。

印美關係轉變 促印中俄三國再次凝聚

在此情境下，莫迪政府透過調整稅率、支持出口、央行降息、推廣自主經濟、拓展出口市場等實際措施，穩定國內政經並積極開擴國外合作，例如：輸出服務業人才(瑜珈老師、阿育吠陀醫師、專業資訊人員、英語老師等)至澳洲與紐西蘭，與英國、歐盟(EU)、海合會(GCC)陸續協商貿易協定，甚至睽違六年重新開放中國直接投資。印美關係的轉變，也促使印、中、俄三國再次凝聚。

印度來自國內外的挑戰依舊繁多，外人難以影響與介入(例如種姓制度)，但改革持續下將會有很大進展。在此局勢中，台灣勢必需抓緊時機，立於巨人肩膀上成長，積極地找尋印度的機會而非只著眼於問題。雙方可能的人才合作其實不僅限於直接勞動力的補充，適度引入高教學生，亦可舒緩台灣大專院校招生不足的困境，並逐步減低社會大眾因不熟悉印人而產生的不安。

乘印度崛起之勢 共創互惠繁榮

印度仍舊值得我們期待，如同熬製醍醐(GHEE)需經過千提百煉，台印間的合作也需由政府領頭耐心耕耘，使投資印度的擔憂、問題與成本穩定降低。「種一棵樹最好的時間是十年前，其次是現在。」期盼台灣站上印度崛起之勢，共創互惠繁榮。

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