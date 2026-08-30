功學社開創台灣音樂教育先河 持續陪伴愛樂人追夢

文．蔡武穆

山葉YAMAHA鋼琴教室，是許多人兒時的夢想和回憶，即便是長大後的今天，耳邊不時會響起熟悉的鋼琴旋律，它是台灣音樂教育的濫觴，可以說若抽離了YAMAHA鋼琴，台灣音樂教育便是一段慘白。

1969年功學社引進YAMAHA樂器及教學系統，開創台灣音樂教育之先河，2009年重新整頓品牌，成立功學社音樂中心，將YAMAHA樂器及教學系統納入品牌之一，時至今日，功學社音樂中心在台已有19個分點，持續肩負起台灣音樂教育的使命。

功學社總部位於新北市蘆洲區中山二路一幢十二層的白色大樓，一樓是樂器展售中心，二樓是銀髮族俱樂部，三樓是音樂教室，另有媲美國家音樂廳等級可容納四百人的音樂廳，經常舉辦各式音樂比賽及發表會，是許多人音樂夢想起點。

開發多種自有品牌行銷全球

九樓則是品牌展示創意中心，除了代理其他品牌樂器之外，五十年前功學社就逐步開發多種自有品牌，包含管樂器Jupiter、打擊樂器Majestic(木琴、鐵琴、定音鼓等)、Altus高階手工長笛、MAPEX爵士鼓，經數十年的努力，已深入全球七十幾個國家，深受各國教育市場與樂手的青睞與肯定。

董事長王皓說，過去從代工起步，以品質與成本管控能力，優先提供高CP值的產品，但後來逐漸轉型自有品牌，追求創新與高品質設計，逐步接近國際水準。目前Jupiter管樂器、Altus手工長笛、MAPEX爵士鼓、Hercules樂器架都已是全球前五的知名國際品牌，尤其Altus品牌與國際頂尖藝術家合作設計開發的Altus Scale更是全球長笛音階的制定者，吸引其他品牌跟進。

歐美站穩腳步 現拓展拉丁美洲市場

「樂器市場規模小，要養一個品牌不容易」，即便是同一種樂器，每個市場的喜好和音感不同，不可能這麼容易打進差異化大的各種市場。熱門樂器與管樂器，使用者也截然不同，「因此當年決定走出屬於我們自己的多品牌路線」，功學社經過長年努力，如今已然是台灣樂器產業最具規模的自有品牌廠商。

Jupiter品牌近五十年、Majestic品牌超過六十五年，全球代理商從上一代父執輩就開始合作，半個世紀的磨合淬鍊，功學社已在歐美市場站穩腳步，目前公司也積極拓展拉丁美洲市場，音樂本身就是拉丁裔族群生活的一部分，可說是相當具市場潛力。

王皓也說，疫情後美國市場持平，仍有發展潛力，美國市場樂團發展蓬勃，租賃的商業模式尤其興盛，每學期樂團結束後，有約30%退租，另外70%買斷收藏，成為另類的市場機會。

民國六十年代，功學社引進YAMAHA鋼琴及教學系統，帶動台灣兒童學音樂的風潮，如今檯面上很多的音樂好手、鋼琴老師、演奏家都曾經是YAMAHA寶寶，台灣是繼日本之後，YAMAHA第二大的教學市場。

引進芬貝爾鋼琴教材 激發學習興趣

漸漸的，大家印象中更記得YAMAHA，忘卻了背後真正默默支持的台灣功學社，2009年功學社重塑集團品牌，除自有品牌設計製造外，更成立功學社音樂中心，開設各式各樣音樂課程，包含鋼琴、長笛、吉他、薩克斯風、豎笛、小提琴、爵士鼓等，從北到南19間音樂教室，擦亮功學社音樂品牌。

同時，為了與YAMAHA教學系統有所區別，功學社與台北教育大學合作引進芬貝爾鋼琴教材，激發孩子的學習興趣，王皓表示，拜爾教材較難引起現在兒童的共鳴，新世代的芬貝爾教材融入爵士音樂、藍調音樂、迪士尼音樂，更容易引起共鳴，成為坊間最熱門的鋼琴教材。

熟齡音樂市場快速成長

然而，少子化現象，台灣的音樂市場正悄悄的轉變，一群成年人、熟齡銀髮族彈奏著喜歡的樂器，重溫兒時的舊夢或未完成的夢，是未來音樂市場的中流砥柱。

「目前兒少佔八成、成年人佔二成，成年人市場快速成長」，王皓說，這些人在工作之餘，不只學音樂，還玩音樂，在音樂中釋放自我，找回人際，更找回健康。

課程當中，有一位退休老師，罹患淋巴癌第三期，透過學習打鼓抒發情緒，課程結束後，他舉辦一個同學會，把過去的老師同學都找來，大家一起玩音樂，令人驚喜的是，他的身體越來越健康，恢復過去的精神與活力，音樂的魔力真的是超乎預期。

鼓勵員工學習每年辦發表會

不只銷售樂器，功學社還鼓勵員工學習音樂，每年舉辦二場音樂發表會，夏天在公司前搭建舞台，餐車、啤酒、音樂在盛夏晚風串流，附近居民也前來一同歡樂，冬天則在音樂廳進行，享受高品質的音效。

功學社創立初衷是功在學校、服務社會，公司繼任的經營者希望保持原有理念，因此，提供高品質的音樂廳，讓學生及社團盡情揮灑音樂才能。

展望未來，王皓說，有人學音樂，樂器才有市場，未來將持續深耕歐美及新興市場，協助各地音樂發展，追求高品質的音感，提升品牌能見度，未來不排除再併購其他品牌，發揮功學社既有的競爭力，延續歐美品牌的價值，讓功學社在全球樂器產業繼續成長茁壯。