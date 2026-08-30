文．洪寶山

45000點的加權指數代表今年累積漲幅達+55%，即將進入9月返校潮，以AI為投資主軸的台股還值得買進嗎？也許本周輝達的財報會給答案，不過影響市場信心的關鍵是聯準會主席在全球央行年會的演講，畢竟三十年期美債殖利率在美國財政部干預後仍維持在5.2%以上，看樣子，今年的尾牙行情來臨之前，市場要先通過一連串的亂流，才能確定40000~45000點的築底是否具備支撐。

持盈保泰 漲多就是最大利空

AI的基礎建設與邊緣端的應用絕對是2028年之前的投資主軸，但漲多就是最大的利空，對贏家來說，目前的AI硬體升級的缺貨漲價題材已經利多疲乏。特別是經過被動元件的腰斬回檔洗盤後，一盆水澆醒了傻傻追高做多的買盤，集中市場成交量從6月23日的1.67兆元開始萎縮，截至7月27日的7471億元為止，少了55.26%的成交量，面對147.84兆元市值的加權指數，沒有8千億至1兆元的單日量是推不動的。換言之，當下的局勢跟第二季每個月漲個15%-20%的強攻格局是不同的，進入防禦型的策略。

以AI概念股來說，缺貨漲價的CCL、InP、CoWoS等族群屬於高貝塔值，處在45000點附近追價容易套牢，電信股是傳統上的防禦型標的，中華電與諾基亞雙方在8月才剛簽署AI-RAN(人工智慧與無線存取網路)策略合作備忘錄，攜手推進次世代行動網路與6G演進技術。

隨著大型AI資料中心的建設在未來幾年可能面臨電力、空間飽和的瓶頸，輝達必須尋找下一個能夠大量、長期消耗GPU算力的增量市場。全球無所不在的電信基地台，正是最完美的載體。

基地台改搭GPU邊緣AI伺服器

6G時代，AI原生(AI-Native)與通感融合(通訊與雷達感測結合)將成為標準。輝達與諾基亞在AI-RAN的合作，就是要把全球數百萬個基地台，全部改造成搭載GPU的邊緣AI伺服器。

電信商要升級基地台，背後所需要的邊緣AI伺服器、液冷散熱、高功率電源以及800G交換器，高達80%-90%的硬體研發與製造都必須依賴台灣供應鏈。中華電信在AI-RAN的策略先利用AI for RAN幫既有5G網路省電、降本、提升頻譜效率，並在特定場域(如智慧園區、大型活動場館)建立AI-RAN試驗網。

隨著6G標準底定與諾基亞、易利信、輝達的商用方案成熟，全面將局端核心節點升級為具備運算能力的AI-RAN智慧邊緣中心，正式從通訊服務商跨足為分散式邊緣算力供應商，獲利不再只是靠多賣幾張5G SIM卡，而是靠把全台數萬座基地台與機房，變成綿密的邊緣AI算力出租網絡，透過AI-RAN的日夜切換機制，夜間將閒置算力出租給第三方進行離線AI模型微調或批次推論。

電信商將兼賺通訊與算力租金

同樣一套硬體機房與散熱基建，白天賺通訊月租、晚上賺算力租金，能把每一筆資本支出的產出效益最大化，大幅縮短設備回本週期。

過去電信費吃到飽方案，無論下載多少數據，電信商收到的錢是固定的，甚至用量越大，頻寬成本越高。未來轉為依算力使用量(Token)計費，這不僅能大幅提高既有資產的投資回報率(ROI)，更是打破電信業營收天花板，帶動EPS與本益比雙向擴張的關鍵轉折。

更重要的是，公有雲巨頭(如AWS、Azure、Google Cloud)的弱點在於資料中心離終端太遠，封包來回通常需要30-80毫秒。電信商的分散式基地台就設在街角與工業區門口，延遲可壓到五毫秒以內，這能為電信商帶來具備高定價權的高階企業專案，例如工廠高解析影像瑕疵檢測，不需要拉專線傳回雲端，直接在鄰近基站完成AI辨識。

自駕車與無人機的即時避障運算、醫療即時遠距手術與智慧交通都需要在極短時間內完成，企業與政府願意為極致低延遲支付高額溢價，能為電信三雄帶來穩定的高毛利企業合約。