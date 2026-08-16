大稻埕碼頭再掀西區新風華

水岸、文化、商業三引擎驅動發展

文．張育銘

近年台北城市發展逐漸回到西區，擁有百年歷史的大稻埕，正因水岸景觀、文化觀光與重大建設齊頭並進，再度成為各界關注焦點。從淡水河畔的大稻埕碼頭，到雙子星開發案、西區門戶計畫，以及未來捷運民生汐止線，形成一條串聯歷史、人文、交通與國際商業的新發展軸線，也讓這座百年聚落重新展現城市新魅力。

大稻埕碼頭曾是清末台灣最重要的國際商港之一，茶葉、樟腦、糖業等物產皆由此出口世界，不僅孕育出台灣近代商業文明，也帶動大稻埕成為當時全台最繁華的商業聚落之一。

孕育知名企業搖籃

如今，大稻埕碼頭已由商港轉型為兼具觀光、文化與休閒功能的重要據點。每逢假日，文創市集、藍色公路、露天電影院、音樂展演及河岸活動吸引大量民眾前來，淡水河夕陽與廣闊水岸景觀，更成為台北最具代表性的城市風景之一。

沿著河濱自行車道，可一路串聯社子島、關渡、淡水等地，向內則可漫步迪化街、永樂市場及歷史街區，形成結合河岸休閒、人文探索與特色美食的生活圈。

除了自然景觀，大稻埕更擁有深厚的商業文化底蘊。貴德街便是最具代表性的歷史街道之一。清末時期，由茶商李春生與板橋林家林維源共同開闢，因緊鄰碼頭，又被稱為「港町」，十九世紀聚集超過六十家茶行，被譽為台灣茶葉出口的重要起點。

當時德記洋行等外商企業在此設立據點，推動台灣烏龍茶外銷歐美，也讓大稻埕逐漸成為台灣與世界接軌的重要窗口。保存至今的錦記茶行洋樓、李春生紀念教會及眾多紅磚建築，都見證著這段輝煌的商業歷史。

大稻埕也是許多企業家的搖籃。除了茶商、洋行之外，許多食品及貿易企業皆從此發跡，例如旺旺集團創辦人蔡衍明家族，早年便與大稻埕商圈有深厚淵源，從南北貨與食品貿易逐步發展，成為國際知名食品品牌，也讓大稻埕成為台灣企業精神的重要象徵。

西區門戶計畫注入新經濟動能

近年來，在西區門戶計畫帶動下，包括雙子星開發案、台北車站特區、五鐵共構交通樞紐、國家行政機關聚落，以及未來捷運民生汐止線等重大建設持續推進，為西區注入新的經濟動能，也讓兼具文化與水岸景觀的大稻埕，再次成為房地產市場關注焦點。

除了歷史文化，大稻埕的人文生活同樣精彩。迪化街上的百年茶行、餅店、南北貨老店與老宅咖啡館，搭配古早味米糕、旗魚米粉、肉粥、杏仁茶、花生湯等特色美食，讓遊客能從味覺感受百年街區的生活記憶。每當夕陽西下，在碼頭欣賞淡水河金黃色晚霞，再漫步老街、品味美食，已成為許多人造訪台北西區的經典行程。

紅磚建築美學與河岸景觀

近年不少建築開發也開始重視大稻埕的人文特色，將百年紅磚建築元素、水岸景觀與現代住宅設計相互融合。其中，深耕大稻埕多年的廣朋實業推出「廣朋峰源」，便以大稻埕紅磚建築美學與河岸景觀為設計理念，希望延續地方文化特色，也反映市場對西區水岸生活的高度期待。

從昔日的茶金港埠，到今日結合文化創意、觀光經濟、重大建設與水岸生活的新城市樣貌，大稻埕正迎來另一個黃金發展階段。這座見證台灣商業起點的歷史街區，也正以嶄新的姿態，續寫屬於下一個百年的城市故事。