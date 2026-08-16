喃喃智語三：從現況論台印未來(上)

圖、文．台灣東南亞與南亞協會、就諦書屋

自2024年勞動部首次發布「新增印度為移工來源國」之政策以來，印度移工對於台灣就業市場和民生治安的影響，至今依舊在台灣社會中備受討論。因應今(2026)年4月時民眾發起的「中止引進印度勞工計畫」連署，勞動部也在6月時回應政府將嚴格把關，不會貿然開放及擴大適用行業。

印度文化、思想多元

在各方輿論多有疑慮，卻也不得不正視台灣正面臨的少子缺工問題的掙扎下，台灣應如何建立起社會共識，以穩健互惠的模式搭起人才流通橋樑？

台灣東南亞與南亞(南南)協會攜手就諦書屋，再度邀請清華大學印度中心方天賜主任，於喃喃智語系列論壇，為聽眾深度解析印度近期政經變化與各方面的挑戰，帶領大家思考台灣可以與印度加深合作的下一步。由於資訊量大且內容豐富，我們本次將分上、下兩篇刊出與大家分享。

方主任以印度在歷史的縱深，以及其地理、人文的廣博和複雜性點題，並使用印度國家象徵的大象作為比喻，指出大眾對該國的印象與了解，如同巨大象身中的一小部分。

從印度的紙幣上印製了多達17種語言，官方認可語言甚至來到22種，足可參見其文化與思想的多元性，我們在探尋、研究這個國家時應保持開放的心態，不以偏概全。

深入談到印度近期內政，莫迪(Narendra Modi)自2014年就任總理以來，以強人政治的風格著稱，在國內的影響力無人可匹敵，而其專制執政也使印度新聞自由度、民主指數相較西方國家低落。

作為印度人民黨(BJP)黨員起家的莫迪奉行印度教民族主義(Hindu nationalism)，任期間有重建羅摩神廟、廢除憲法370條、統一民法等施政推行，雖有利於國民凝聚，但上述舉措在在衝擊國內穆斯林，引發族群關係緊張。

莫迪本身有著極大影響力，然而其政黨並非是完全掌控地方，2024年國內大選可觀察到BJP於印度北中部佔有相對優勢，但在南部、東北等區域，其勢力仍難以深入。

不滿政府積弊 年輕政治勢力崛起

2026年5月，首席大法官蘇里亞．康德(Surya Kant)對國內部分青年族群一句「蟑螂」的形容，迅速點燃該世代對政府積弊的怒火，「蟑螂人民黨(CJP)」從而形成，對國考舞弊缺失及行政怠惰的強烈不滿，更聚攏了青年走上街頭。

年輕政治勢力的崛起不僅發生在印度，於巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉、尼泊爾等南亞國家，內部皆產生了相似的青年意識與力量，CJP成立和其衍生的社運，成為了莫迪任內最棘手的內政議題。(下期待續)