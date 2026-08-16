從銀行員到國防體驗教育推手

文．張育銘

WSS鐳戰創辦人張力文13年創業路

近年來，全球地緣政治局勢快速變化，「全民防衛」與「社會韌性」逐漸成為各界關注的重要議題。然而，對多數人而言，國防教育仍帶有距離感，如何讓更多人願意接觸、理解，甚至主動參與，成為一項值得思考的課題。

十多年前，就有一位年輕創業者開始思考這件事。他相信，教育不一定只能在教室裡進行，國防也不一定只能存在於軍事操演之中，透過寓教於樂的體驗，人人都可以在歡樂中培養團隊合作、臨場應變與戰略思維。

這份信念，催生了台灣鐳戰品牌─WSS鐳戰。

放棄穩定工作 只為做一件真正想做的事

退伍後，張力文循著許多人眼中的理想道路前進，先後進入新光銀行及第一銀行服務。穩定的薪資、完善的福利與明確的職涯發展，在外人眼中是一份令人稱羨的工作。然而，在銀行工作三年間，他始終沒有停止思考：自己真正想做的是什麼？

每天面對固定的工作節奏，他逐漸發現，自己追求的不只是穩定，而是希望創造一項能夠影響更多人的事業。他利用下班時間研究市場、觀察產業趨勢，也持續存下創業基金，希望有一天能走向屬於自己的道路。

2013年，在家人支持下，他帶著100萬元積蓄，毅然辭去銀行工作，正式踏上充滿未知的創業旅程。

這場創業，並不是他一個人的故事。WSS鐳戰，是他與從小一起長大的好友宥霖(Ryan)共同創辦的。兩人不只是認識多年的朋友，更像是彼此最信任的兄弟。他們個性截然不同，卻形成最好的互補。

是兄弟 也是創業最重要的推進器

張力文專注於技術、產品設計與活動內容的研發，負責公司內部營運，Ryan則擅長對外溝通、組織管理與人事協調，負責拓展合作與整合資源。一內一外、一靜一動，讓公司在創業初期能夠快速建立運作模式。

張力文坦言：「如果沒有Ryan，我很可能不會踏出創業這一步。」在創業最初那段時間，Ryan給予的不只是分工上的協助，更是一份心理上的支持。當身邊許多人都認為放棄銀行工作太過冒險時，Ryan始終相信這個理念值得一試，也願意一起投入未知的旅程。

雖然公司成立約一年後，Ryan因人生規劃選擇離開，但對張力文而言，他始終是公司成功起飛最重要的推進器。直到今天，Ryan仍是公司名義上的合夥人，在需要時提供策略建議、資源連結與經驗分享。這份超越工作關係的夥伴情誼，也成為WSS鐳戰一路走來的重要力量。

十多年前，台灣的戶外戰術活動幾乎等同於漆彈，鐳射槍戰(Laser Tag)鮮少有人聽過，更談不上市場規模，整個產業幾乎從零開始。當時台灣沒有任何相關設備製造商，所有器材都必須仰賴國外進口，一旦設備故障，就必須送回原廠維修，不僅耗時，也大幅提高營運成本。為了確保每場活動都能順利進行，公司還必須額外準備20%至30%的備用設備，以因應突發狀況。

在沒有人看好的市場 打造一個全新的產業

在許多人眼中，這是一門投入高、回收慢，甚至看不到未來的產業，但張力文沒有退縮。三年內，他持續投入資金添購設備，逐步建立近百套完整鐳戰裝備，同時培養超過30位專業教練，建立完整的活動流程、安全標準與教學制度，為台灣鐳戰產業奠定基礎。

他始終相信，一個新市場的誕生，總要有人願意率先投入。只是疫情，幾乎讓一切歸零！

如果說創業初期是市場教育，那麼2020年的疫情，就是一場真正的生存考驗。隨著群聚活動全面停擺，以企業活動、校園課程及戶外體驗為主的鐳戰業務幾乎全面停止，營收瞬間歸零，但設備保養、人事成本與固定支出卻沒有因此消失。最困難的時候，公司只剩下一名員工。

面對長達數年的低潮，他沒有選擇結束事業，而是盡可能保留核心能量，等待市場重新開放。2023年疫情解封後，企業活動逐步恢復，校園與各類體驗課程重新展開，WSS鐳戰終於迎來重新成長的契機。

從娛樂開始 走向體驗教育

創業多年，張力文逐漸發現，人們參加鐳戰活動後，帶走的不只是歡樂。每一場任務，都需要分工合作、策略討論、資訊傳遞與臨場決策；每一次勝利，往往來自團隊默契，而不是個人能力。這讓他更加確信，鐳戰不只是娛樂，而是一種體驗教育。

企業開始將鐳戰作為團隊建立(Team Building)課程，希望透過實境任務提升領導力、合作能力與溝通效率。學校也陸續導入活動，讓學生在互動中學習應變、責任感與團隊精神。

媒體的持續報導，也讓這項原本陌生的活動逐漸被更多人認識，WSS鐳戰從冷門品牌，一步步建立起市場口碑。更重要的是，如何把娛樂帶進國防準備？

近年來，全球更加重視全民防衛與社會韌性。張力文認為，真正的國防教育，不一定只能從課堂或操演開始，而是可以透過人人願意參與的方式，讓國防觀念自然融入生活。

因此，他於2020年成立「臺灣戰略模擬推廣協會」，希望結合戰略模擬、情境體驗與鐳戰活動，推廣全民國防教育，「娛樂可以吸引人，體驗可以改變人。」

鐳戰真正的價值，是在情境中學會判斷、合作、溝通與危機應變。當參與者完成一次次任務，也同步建立了責任感、團隊精神與面對突發事件的能力，是未來社會韌性的重要基礎。

打造結合娛樂、教育與地方創生的平台

張力文希望未來能與校園、企業、政府及地方社區深化合作，讓鐳戰成為推動全民國防、體驗教育與青年培力的重要平台。他也規劃透過加盟模式，將鐳戰據點拓展至全台各地，結合地方特色與觀光資源，創造更多青年返鄉就業與地方產業發展的機會。

從銀行員，到新興產業的開拓者，再到全民國防體驗教育的推動者，張力文用十三年時間證明，創業從來不只是追求商業利益，更是在實踐一份信念。這份信念，就是讓更多人在歡樂中學習，在體驗中成長，在合作中建立韌性。

因為他始終相信，娛樂可以成為教育的入口，教育可以成為國防的基礎。而當每一位國民都具備團隊合作、危機應變與責任意識時，社會便擁有更強大的韌性。

WSS鐳戰所追求的，不只是打造一個品牌，更希望建立一種新的體驗教育與全民國防文化，讓娛樂走進生活，讓教育融入日常，也讓國防準備成為每一位國民都能自然參與、共同實踐的生活態度。