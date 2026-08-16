關禁閉大鬆綁 台股新利多

文．洪寶山

2026年七月的全球AI股去槓桿修正，是由極度擁擠的AI融資籌碼(槓桿ETF、槓桿基金追繳)、雲端巨頭資本支出回報率質疑，以及對記憶體晶片產能供需變化的多重打擊所引發。韓股跌最重(-22.19%)、費半跌-20.61%、台股跌最輕(-6.52%)。

韓股跳樓 台股不必跟著拍賣

三星與SK海力士兩家公司就佔了KOSPI約半數權重，當市場傳出Meta考慮出售多餘AI算力、Apple評估供應鏈多元化等消息時，引發HBM過剩的集體恐慌，散戶佔韓股交易高達60%-65%，於是開盤後的程式交易停損(Sidecar)引發多單連環斷頭，導致七月底出現單日崩跌近11%的極端行情。

韓股採用的是國際通用的熔斷制度，就是當大盤指數或單一個股在短時間內暴跌或暴漲達到特定百分比檻值時(如7%、13%、20%)，自動觸發直接全面暫停交易十五分鐘至當天提前收盤，防止恐慌性拋售或流動性枯竭導致連鎖崩盤，讓造市者與投資人重新評估投資風險。

流動性不足助長MLCC多殺多

優點是透明度高，所有人在同一時間停牌與開盤，資訊相對公平。但是熔斷只是暫緩執行，如果引發下跌的實質利空(如金融危機、戰爭、地緣政治風險)沒有消除，重新開盤後買盤依然不敢進場，恐慌賣壓只會遞延，甚至在開盤後引發更猛烈的跌勢，當指數再次接近熔斷門檻(如下跌6.5%快到7%時)，投資人因為害怕暫停交易後鎖死賣不出，反而會加速拋售，導致指數再次觸發熔斷。

再來看看台股，經過七月MLCC指標股華新科、信昌電、禾伸堂同時進入二十分鐘分盤交易處置，流動性不足，造成法人的賣盤集中在國巨，而國巨的下跌進一步強化了市場看跌MLCC族群的股價，於是國巨在七月份跌-55.96%、華新科跌-61.42%、信昌電跌-53.14%、禾伸堂跌-46.54%，市值直接腰斬。

分盤交易處置制度大翻修

在王世堅立委喊話修改過時的分盤交易處置制度後，證交所針對處置制度進行大修，將第二次處置的時間從十個營業日縮短至五個營業日，意味著熱門股或被冤枉處置的績優股能快一倍的時間恢復逐筆撮合，資金週轉率提高，不會讓市場資金長時間被鎖死。並將撮合間隔統一改為二分鐘一盤後(全面取消二十分鐘盤)，一個交易日撮合次數提升至約135次，撮合頻率大幅提升十倍。

買賣雙方能更迅速地找到價格平衡點，大幅降低了極端流動性折價與無量鎖跌停的風險。這對整體市場與交易者而言絕對屬於「制度性中性偏利多」，尤其中短線資金的流動性得到了顯著釋放。

控管槓桿風險新制仍可節制

新制雖然放寬了時間與撮合間隔，但為了控管槓桿風險，處置股票時預先圈存資金與股票(預收款券)的管制措施並未取消。這意味著高槓桿買盤(如資券當沖、無本當沖)依然受到抑制。

過去舊制只要最近六個營業日收盤價起迄價差達100元，就容易被列為注意股票。對於2,000元以上的股票來說，200元的震幅僅約7%～10%，屬於合理的價格發現，卻頻繁被系統劃為「異常波動」並面臨處置威脅。

千金股不用再動不動被處置

新制針對收盤超過1,000元的個股，六個營業日收盤價起迄價差門檻，從舊制的100元大幅拉高至300元起跳，當股價超過2,000元後，股價每跨越1,000元為一個新級距，價差門檻額外增加150元。

以台積電股價在2,000～2,500元為例，現在需要六天價差達450元(+18%~22%)以上才會被關切。門檻放寬後，外資或大型內資ETF在連續追價或回補AI權重時，不用再因擔心觸發處置而刻意壓盤或分拆下單，大幅提升了高價AI股的交易流動性。