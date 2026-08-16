美封鎖中國CPO 台廠迎轉單

文．蔡武穆

美國封鎖中國CPO，台廠可望迎來轉單，前波大幅修正乖離的相關個股強彈大漲，甚至挑戰前高。個股重返季(生命)線，或始終未跌落季線的表現不同，「生命力」強不強一目了然。股價站上季線且季線上揚的動作會快點，努力向上突破季線，但季線尚未抬頭的注意回測季線。

去槓桿以後，台股急跌8000點，最低來到39384點，而後V轉強彈5000點，周一成功挑戰季線關卡，這一波大跌，許多AI股跌出好的買點，包含記憶體、被動元件、PCB及CPO等都是撿便宜的好時機，其中，CPO概念股經過三個月的修正，近日因美國擬禁用中國光收發模組，台廠有機會迎來轉單，股價從低檔走出波段行情。

為防止中國廠商利用光收發設備竊取資料、植入惡意軟體，或干擾AI模型訓練，美國聯邦通訊委員會(FCC)正研擬草案，限制中國光收發模組進口，鎖定800G、1.6T規格之光收發模組為第一波禁用名單，預計於今年(2026)內公布生效。

全球光通訊模組以美國、中國為主要生產地，各佔56%及25%，其餘包含台灣在內佔19%，中國廠商以中際旭創、新易盛、天孚通信三家合計佔全球46%，其他像是華為海思、劍橋科技、光迅科技等各佔一小部分，如果中國被禁售，台廠、美廠將有機會分食市場大餅。

不過，TrendForce認為，目前草案尚未明朗，禁售範圍是依國籍還是依生產地，有待後續條文確認，由於中國光收發模組所佔份額量大，短期內不易全面禁用，可能是已授權的產品持續使用、未來高階產品嚴格審查，並且逐步轉移到中國以外的代工廠商。

這波禁令以800G、1.6T為主

這一波禁令先以800G、1.6T為主，中國廠以中際旭創、新易盛、天孚通信影響最大。

中際旭創為全球光通訊第一大廠，800G光模組全球市佔率超過40%，1.6T光模組全球市佔率達50%-70%，目前跟輝達、Google、Meta等大廠聯合定義產品和聯合開發，在技術深入綁定，1.6T產品先前已獲輝達認證，也獲得Google TPU v7的供應鏈訂單。

新易盛的強項在LPO可插拔光收發模組，800G市佔率高達25%至40%，僅次於中際旭創，800G LPO產品已通過輝達H100平台認證，成為中短距離資料中心互連(DCI)網路的主流方案之一，深度綁定亞馬遜AWS、微軟等超大型資料中心客戶。

天孚通信則掌握光纖陣列(FAU)、WDM元件、TO/BOX封裝等，為光收發模組內部重要元件，其陶瓷插芯全球市佔率超過40%，光纖陣列全球市佔率超過50%，1.6T光引擎全球市佔率突破65%，也是輝達CPO交換機的重要供應商，建立起難以跨越的技術護城河。

台廠與美廠可望迎轉單效應

中國廠被禁，台廠、美廠可迎來轉單效應。美廠部分，以AAOI、Coherent、Lumentum為代表。Coherent 800G全球市佔約17%，是美商出貨800G最多的廠商，1.6T也逐步攀升。Lumentum之800G光模組目前全球市佔約6%，1.6T在量產階段。AAOI之800G今年第一季首批大量出貨，預期第二季800G的出貨量將達到第一季的四倍。

這三家同時具備上游InP(磷化銦)、中游雷射源模組(ELS)、光纖陣列，一路到散熱材料(如Thermadite)與整機系統的完整技術堆疊的能力，有成本控制的優勢。

這些CPO股有機會受惠

相較於美系廠商一條龍掌握上下游產業鏈，台廠則較為分工，上游磊晶有聯亞(3081)、全新(2455)、環宇-KY(4991)、IET-KY(4971)，中游光收發模組有華星光(4979)、眾達-KY(4977)，其他周邊光纖元件、光纖陣列(FAU)、光波分合產品(WDM)、光學透鏡有光聖(6442)、波若威(3163)、上詮(3363)，及新加入的大立光(3008)、玉晶光(3406)。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1355期，2026.08.13出刊。