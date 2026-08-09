劉宇玹教你破解主力騙線 反市場操作賺大波段

文．蔡武穆

倫元投顧分析師劉宇玹擅長尋找主力騙線，帶領會員反市場操作，低點買進賺取大波段行情。

劉宇玹大學就接觸股票，2013年歐債危機結束，他建議母親買進晶技，意外拉五根漲停，第二檔買宸鴻TPK從三百多元漲到四百元，賺了二十萬元，母親看到他的潛力，提供八十萬元資金讓他操盤。

逆向思維 跟主力反著作

前兩次順風順水，他大膽以融資操作，第三檔買進勝華，沒想到慘遭斷頭，本金剩下二、三十萬元，剩餘資金轉作台指期，沒有停損概念，賠錢收場。

台指期不行，就轉作國外期貨，小道、小那、黃小玉、棉花、可可都接觸過，接二連三的挫敗，才意識到不是商品的問題，是自己操作的問題。

起初，他照著書本操作，實戰中發現很多進場點都不是書本上寫的，例如，十本書有九本教你突破買進，但往往突破又殺空，被主力洗盤。於是他開始逆向思維，跟主力反方向操作。

回歸線型判斷 以騙線為進出場依據

他說，一切要回歸線型的判斷，主力叫你向左，你就向右，以騙線作為進出場的依據，沒有騙線就不進場。

什麼是騙線？例如，一條上揚均線被跌破，你覺得股價要走空，沒想到又再拉上來。或是在均線附近反覆跌破，站不上去，股價在均線下面，讓你以為股價很弱，其實，如果真的很弱，就會直接下跌，是主力拉抬前洗盤的訊號。

又如盤整盤，跌破再拉上來，就是假跌破，是進場的訊號，如果搭配均線，破均線再拉上來，就可確認是騙線，先出現假的，再給你真的。

「市場很愛騙人，沒有任何騙線，Ｋ線就是死魚一條，股價在漲之前，一定都會甩一下再起來，有時候直接上攻反而是假的」。

悟出騙線的道理，他在大學時操作黃金，從1600多美元空到1180美元，就是用騙線抓買點，賺了一段空方行情，從此操作一帆風順，沒再遇到大災難。

以線型選股 找出進出場點

仔細分析，其實劉宇玹的觀察面面俱到，產業面、基本面、籌碼面、消息面都會綜合考量，最後以線型選股並找出進出場點。

他的心法是從產業中找好的線型個股，產業有前景、市場消息面認同、線型符合多方架構，就會納入選股池，相反的，市場消息認同，但是主力已經在出貨，就不考慮。

例如，前一陣子矽晶圓族群輪動，台勝科(3532)上演噴出行情，環球晶(6488)起漲前還有一個騙線，他選擇環球晶，足足抱了一個大波段。

另一檔是做後端測試的雍智(6683)，今年一月二十日股價還在400多元，同族群的穎崴、精測、旺矽都已上千元，他在農曆年前發現雍智和穎崴線型走勢一模一樣，主力刻意洗盤跌破均線再拉上來，年線轉為上揚，變成一個大型蹺蹺板，採訪時，雍智最高已經來到2565元，足足賺了五倍之多。

主力拉抬前會先洗盤 甩出短線投資客

大家都認為股市是投資學，他語出驚人說「股市行銷學」，意指「主力要讓市場願意認同所拉起來的股票，做出漂亮線型、指標、均線架構，吸引散戶買單」。

但是，主力在拉抬之前，不希望有太多散戶知道，他會適時偵測籌碼，利用五檔委買、委賣觀察散戶的動向，例如，委賣賣出200張，主力自己買進100漲，另外100張就是短線散戶吃掉，以此判斷散戶接單的能量。

相反的，如果沒有散戶追價，主力會一直衝市價，把成交量做出來，讓散戶跟單。

他強調，其實主力不在乎散戶抱單，而是不喜歡短線客，例如，主力拉抬5%股價，短線客獲利出場，等於主力要割肉5%給短線客，因此，主力在拉抬之前會先洗盤，甩出短線的投資客。

大賺小賠 確實執行停損

劉宇玹擅長帶領學員操作股票和期貨，甚至海外期貨。股票方面，以日Ｋ搭配大盤操作，找出主力的騙線、反市場操作。

期貨方面，採用「以短護長」方式，從一分Ｋ找出進出場點，60分Ｋ觀察多空趨勢，如果60分Ｋ持續多方訊號就續抱，因為期貨漲跌幅較大，一點就是二百元，一分Ｋ找進出場點可縮小停損點，以短線保護長線利潤。

另外，操作股票有賺有賠，他強調停損的重要性，以大賺小賠的概念，寧願小賠十次也不要大賠一次，確實執行停損，連續賠十筆重創不了一筆大獲利。

他反問，一次賠一千點和連續賠十次一百點哪個機率低？當然是後者。

追求獲利 不追求勝率

同時，要追求賺錢、不要追求勝率。操作時勝率不一定要高，勝率98%，賺一點出場也是勝，期望值很低，但是大賠1000點停損，最後還是賠。所以交易看的是期望值，輸贏幾次不重要，最重要的是有實質的獲利。

劉宇玹悟道得早，大學畢業即闖蕩股市，23歲開課、26歲出書，榮登金石堂非文學類第五名、誠品財經類第十名，在財經界享有盛名，兩年前轉戰分析師，希望用實質的操作把精髓傳達給會員及讀者，做個股市常勝軍。