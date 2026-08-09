AI教父喊不動了嗎？

文．洪寶山

海力士的HBM稅已經成為最擁擠的AI交易策略，與掌握CoWoS稅的台積電、博通的高速SerDes稅、輝達的GPU稅、Lumentum的InP稅，成為當前AI硬體供應鏈最難排除的瓶頸。

市場關注AI基建的變現投報率

於是當海力士在六月赴美掛牌，並且宣稱2027年將是記憶體史上缺貨最嚴重的一年，股民追捧海力士三倍ETF將韓股推升到9385高點，隨後在韓國央行主動去槓桿，避免類似1997-1998年韓國前三十大財閥中有十多家破產的經濟大衰退，導致韓股在27個交易日最多下跌-43.93%，七月底收盤仍跌-22.19%。AI去槓桿成為第三季的投資主軸，北美四大CSP的自由現金流量與AI變現營運成果，成為第二季法說會的關注焦點。

所幸，Google、微軟、亞馬遜的雲端算力中心繳出AI變現的成果，儘管市場對於Google的資本支出較大，導致自由現金流量變成負數，但股價先蹲後跳，最終單周上漲+11.7%，顯示AI交易不死，只是市場關注焦點從2023-2025年四大CSP的AI基礎建設競賽(看誰砸的錢多、搶的晶片多)，徹底轉向為AI變現的ROI(投資報酬率)。

亞洲企業拚AI變現各憑本事

在亞洲，商業模式最接近四大CSP的公司集中在港股與韓股，例如騰訊如同Meta，將混元大模型優先用於微信朋友圈與視頻號的廣告推薦演算法，也提供遊戲NPC、美術生成工具，並透過騰訊雲輸出Ｂ端產業AI方案。阿里巴巴將通義千問託管於阿里雲，主打低價與開源生態，吸引企業客戶使用阿里雲算力。將AI融入淘寶廣告推薦與釘釘AI版(類似Copilot機制)。百度搜尋引擎融入生成式AI，升級廣告投放效率。文心一言開辦個人會員Ｃ端訂閱。百度智能雲API調用量變現。

NAVER是韓文在地化Copilot，結合搜尋、Naver Works(企業協作軟體)與線上購物，推出韓語情境下的AI Copilot訂閱服務，提供韓國金融、政府機構在地數據不離境的生成式AI企業方案。Kakao(韓)將Kakao Brain大模型整合至KakaoTalk對話生態，提供AI助手、商業對話機器人與廣告導流。

亞洲有許多企業雖無自研頂級LLM，但透過機房託管、GPU算力租賃或系統整合實現AI變現，例如SoftBank、NTT、SK Telecom與輝達或OpenAI合作建置本土GPU資料中心，租售算力給在地企業(主權AI概念)，並推動電信客服與AI Agent自動化。

日、韓、東南亞國家因法規與語言特殊性，極度傾向選擇「在地雲端業者＋在地語言LLM」的組合(如NAVER或日本軟銀生態系)，成為亞洲區域型CSP抗衡美系巨頭的最大壁壘。

台灣軟體與服務公司在AI變現的商業模式上，更偏向預測型AI、垂直領域SaaS、企業混合雲與行銷科技。台灣的中華電信、遠傳、精誠資訊作為微軟Azure、AWS的落地代理商，協助企業客戶進行Agentic AI開發、私有化部署與微調，賺取雲端託管服務費(MSP)與混合雲算力差價。

台灣純AI變現成功指標案例

Appier是台灣首家在東證Prime上市的AI獨角獸，是台灣最具代表性的純AI變現成功案例。SaaS訂閱與廣告成效抽成。透過AI分析消費者跨螢幕行為，精準預測購買意圖，提供個人化行銷與自動化客服(如AiDeal、AiXon等模組)，直接幫 E-commerce與品牌商提高轉換率。

Gogolook以信任科技為核心的變現模式：Ｃ端軟體訂閱(Freemium)＋Ｂ端Enterprise API授權。Ｃ端透過Whoscall提供AI騷擾防護與詐騙簡訊偵測(進階功能按月訂閱)，Ｂ端將AI防詐與數位身分認證技術做成API，賣給金融機構與電商業者。

擁有數據資料庫是AI變現關鍵

台灣軟體業者較難依靠單純賣通用模型API變現(利潤容易被OpenAI、DeepSeek等壓低)，因此，台灣成功變現的AI軟體公司，幾乎都具備擁有獨家數據(如醫療、詐騙語音、東南亞電商數據)，或是深刻理解在地企業合規與私有化需求(如金融、政府資安)的特性。