文．蔡武穆

記憶體、被動元件、PCB、封測…

台股7月底融資暴減後創史上最大漲點，記憶體、被動元件、PCB、封測、CPO等各類超跌錯殺股，紛紛展開報復性井噴，8月延續這股漲勢，搶賺去槓桿強彈股成為市場主流，強勢指標股往往一價到底拉開比價空間。

全球陪著韓股一起去槓桿！6月底到7月，韓股KOSPI指數因過度信用交易，引爆去槓桿危機，從高點9914點暴跌30%至5593點，台股跟著從48218點重挫8179點至40039點，跌幅16%，直到上周五韓國政府祭出救市措施才止跌反彈，台股跟著大漲3816點，創史上單日最大漲點，宣告這波去槓桿已接近尾聲，8月將吹起反攻號角。

南韓引爆AI股去槓桿風暴

南韓是記憶體大國，三星及SK海力士二檔就佔韓股權重的52%，AI帶動記憶體需求，資金瘋狂追逐這兩檔股票，股價從4月30日至6月23日漲幅分別為63%、125%，帶動南韓KOSPI指數從5052低點衝到9914點歷史新高，就在市場瘋狂之際，南韓監管會率先警示槓桿有過熱的危機，隨後AI估值回調，引發大規模去槓桿風暴。

事件起因於南韓總統李在明看好國內記憶體發展，希望利用這一次機會把海外資金引回韓國，以緩解韓幣貶值的壓力，在這樣的氛圍下，金融監管院從5月27日陸續推出16檔追蹤三星、SK海力士單一個股二倍槓桿ETF，快速吸引市場資金，截至7月15日止，總市值已經從5月27日上市時的4.4兆韓元擴大至11.9兆韓元，日成交額從10.4兆增加至13兆韓元，其中有92%持有者為散戶。

這些散戶融資買進三星、SK海力士個股及二倍槓桿ETF，6月22日發出槓桿過熱的警示，隔天6月23日外資開始撤退，三星和SK海力士均下跌超過12%，KOSPI單日下跌9.99%觸發熔斷機制，散戶沒有警覺抄底接盤，6月24日至6月30日融資達到最高峰，外資順勢獲利了結，6月脫手120億美元，把風險轉嫁給散戶。

兩倍槓桿ETF成為重災區

7月1日起AI股利多不漲形成第二個拐點，首先是MetaA出售算力、AI資本支出受到質疑，緊接著7月7日三星公布營業利潤比同期增長19倍，股價利多不漲，好消息成為股價漲高的賣壓，隔天7月8日KOSPI下跌5.35%，相對6月22日高點跌幅超過20%，正式進入熊市。

7月13日賣壓再度湧現成為第三個拐點，SK海力士下跌15.37%、三星下跌約10%，融資多殺多踐踏，瀑布式去槓桿，不過只下降6%。

7月16日南韓政府宣布升息一碼，政策性限制槓桿產品，KOSPI再下跌6.37%，散戶瘋狂殺出，統計從6月22日起到7月30日止KOSPI暴跌30%，觸發8次熔斷，融資餘額下降11%，二倍槓桿ETF成為重災區，120萬名散戶面臨追繳、32萬戶至46萬戶斷頭，被強制平倉。

南韓監管院認錯出手干預止血

南韓監管院認錯，宣布全面暫停單股槓桿ETF上市，8月起保證金從1000萬韓元上調至3000萬韓元，11月起個股槓桿ETF最低交易單位由一手提升至二十手，遏止投機亂象。

南韓KOSPI指數暴跌30%，融資大幅殺出，摩根大通估計，槓桿ETF資產規模已從6月底約500億美元降至目前260億美元，減少約75%，接近該行認為較合理的180億美元水準。

股市瀕臨危機，南韓政府7月30日緊急召開會議研擬限空令，並縮小漲跌幅30%限制，市場信心回籠，7月31日南韓KOSPI指數回彈1000點，宣告去槓桿已經結束。

韓股有槓桿的問題，台股當然也有，只是沒有韓股嚴重。大盤從4月30日至6月22日上漲9291點，融資水位增加1330億元。OTC漲了56點，融資水位增加279億元。散戶怕錯失行情，車貸、房貸、信貸及股票融資、質押通通出籠，四貸同堂把槓桿開到最大，根據金管會統計，到6月底券商「信用交易融資」、「證券業務借貸款項」及「不限用途借貸」等三項通融業務佔總金額倍數來到185%，對比5月之前的159%，增加了26%，可見散戶勇敢借錢買股的態勢。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1354期，2026.08.06出刊。