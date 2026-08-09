快訊

罕見公開分歧！川普提解除哈瑪斯武裝15點計畫 以色列總理拒絕

冠西電布局低空防禦技術 無人機反制產業發展受關注

聯合新聞網／ 理財周刊
冠西電持續布局低空防禦技術，整合雷達偵測、AI辨識與系統整合能力，聚焦無人機偵防應用發展。圖／冠西電提供
冠西電持續布局低空防禦技術，整合雷達偵測、AI辨識與系統整合能力，聚焦無人機偵防應用發展。圖／冠西電提供

文．理周新聞中心

近年全球低空空域安全議題持續升溫，隨著無人機應用日益普及，機場、港口、能源設施及重要公共場域對低空安全防護需求同步提升，也帶動無人機偵測與反制技術市場持續發展。近期內政部警政署公告「無人機區域聯防反制系統採購案」，公開招標預算約146.8億元，再度引發市場對國內無人機偵防產業發展的關注。

冠西電（2466）近年持續投入低空防禦相關技術布局，日前宣布與富鴻網（FDS）合作，整合人工智慧辨識、雷達偵測及無人機攔截等技術，發展低空防禦解決方案，期望提供政府機關、交通運輸、能源設施及企業等不同場域的安全管理需求。

根據公司公開資訊，相關系統整合雷達偵測、射頻監測、人工智慧辨識及指揮控制平台，可依不同場域需求進行系統配置，提供無人機監測及防護應用。隨著全球低空經濟快速發展，各國對關鍵基礎設施安全要求日益提高，無人機偵防已逐漸成為智慧安防產業的重要發展方向。

依警政署公開招標文件，本次採購案規劃採購A、B、C三級無人機偵測及反制設備，採最有利標方式辦理，設備涵蓋主動雷達、被動偵測、干擾設備及整體系統整合，投標廠商須符合國安適任性及相關資格審查規範，後續仍須完成實機驗測及評選程序。

市場人士指出，隨著政府持續投入低空安全建設，以及無人機防禦需求逐步提升，具備雷達、人工智慧辨識、射頻偵測及系統整合能力的國內業者，皆有機會參與相關產業發展。不過，個別廠商是否參與特定採購案及相關決標結果，仍應以政府公開招標程序及各公司依法公開揭露資訊為準。

冠西電表示，公司將持續深化低空防禦及智慧安防技術發展，結合合作夥伴推動自主技術整合，並持續關注國內外低空經濟及智慧防護市場需求，拓展多元應用場域，提升整體解決方案競爭力。

全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1350期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

相關新聞

劉宇玹教你破解主力騙線 反市場操作賺大波段

倫元投顧分析師劉宇玹擅長尋找主力騙線，帶領會員反市場操作，低點買進賺取大波段行情。

AI教父喊不動了嗎？

海力士的HBM稅已經成為最擁擠的AI交易策略，與掌握CoWoS稅的台積電、博通的高速SerDes稅、輝達的GPU稅、Lumentum的InP稅，成為當前AI硬體供應鏈最難排除的瓶頸。

搶賺去槓桿強彈股

台股7月底融資暴減後創史上最大漲點，記憶體、被動元件、PCB、封測、CPO等各類超跌錯殺股，紛紛展開報復性井噴，8月延續這股漲勢，搶賺去槓桿強彈股成為市場主流，強勢指標股往往一價到底拉開比價空間。

冠西電布局低空防禦技術 無人機反制產業發展受關注

近年全球低空空域安全議題持續升溫，隨著無人機應用日益普及，機場、港口、能源設施及重要公共場域對低空安全防護需求同步提升，也帶動無人機偵測與反制技術市場持續發展。近期內政部警政署公告「無人機區域聯防反制系統採購案」，公開招標預算約146.8億元，再度引發市場對國內無人機偵防產業發展的關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。