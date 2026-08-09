冠西電布局低空防禦技術 無人機反制產業發展受關注

文．理周新聞中心

近年全球低空空域安全議題持續升溫，隨著無人機應用日益普及，機場、港口、能源設施及重要公共場域對低空安全防護需求同步提升，也帶動無人機偵測與反制技術市場持續發展。近期內政部警政署公告「無人機區域聯防反制系統採購案」，公開招標預算約146.8億元，再度引發市場對國內無人機偵防產業發展的關注。

冠西電（2466）近年持續投入低空防禦相關技術布局，日前宣布與富鴻網（FDS）合作，整合人工智慧辨識、雷達偵測及無人機攔截等技術，發展低空防禦解決方案，期望提供政府機關、交通運輸、能源設施及企業等不同場域的安全管理需求。

根據公司公開資訊，相關系統整合雷達偵測、射頻監測、人工智慧辨識及指揮控制平台，可依不同場域需求進行系統配置，提供無人機監測及防護應用。隨著全球低空經濟快速發展，各國對關鍵基礎設施安全要求日益提高，無人機偵防已逐漸成為智慧安防產業的重要發展方向。

依警政署公開招標文件，本次採購案規劃採購A、B、C三級無人機偵測及反制設備，採最有利標方式辦理，設備涵蓋主動雷達、被動偵測、干擾設備及整體系統整合，投標廠商須符合國安適任性及相關資格審查規範，後續仍須完成實機驗測及評選程序。

市場人士指出，隨著政府持續投入低空安全建設，以及無人機防禦需求逐步提升，具備雷達、人工智慧辨識、射頻偵測及系統整合能力的國內業者，皆有機會參與相關產業發展。不過，個別廠商是否參與特定採購案及相關決標結果，仍應以政府公開招標程序及各公司依法公開揭露資訊為準。

冠西電表示，公司將持續深化低空防禦及智慧安防技術發展，結合合作夥伴推動自主技術整合，並持續關注國內外低空經濟及智慧防護市場需求，拓展多元應用場域，提升整體解決方案競爭力。