AI不是搶飯碗 而是替專業者升級

文．白興邦

Rick：別追逐工具，先找出企業最痛的問題

生成式AI浪潮席捲全球，市場上幾乎每天都有新工具問世，企業一方面擔心落後，另一方面卻不知道該從何開始。自ChatGPT推出以來，累積使用超過500種生成式AI工具的Rick(廖勝富)提醒，AI轉型的關鍵從來不是「會多少工具」，而是能否先看清自己的問題，再把適合的工具放進工作流程。

從數位行銷轉身AI教育

Rick早年投入數位廣告與行銷科技，深刻感受到內容製作是行銷工作的瓶頸。過去一張廣告素材、一支宣傳影片，往往必須仰賴設計師、導演及後製團隊。生成式AI出現後，從創意發想、文字撰寫、圖片到影片素材，都能由行銷人員主導，內容生產的主導權也因此逐漸回到企業內部。

這也成為他投入AI教學的重要轉折。非理工背景者過去學習程式，常因基礎不足而卻步。AI卻像一位不會不耐煩的老師，可以依照使用者的程度反覆解釋。Rick認為，AI打破的不只是技術門檻，更是一般人面對科技時的心理門檻。

工具只是表象 解決問題才是核心

實際使用500多種工具後，Rick的結論反而是：「真正經常使用的只有少數幾種。」人的時間與預算有限，若每套工具都訂閱、每項新功能都追逐，最後可能沒有節省時間，反而把精力耗在學習工具。

他建議，初學者先選擇一項主流工具，把功能、優缺點與適用情境摸熟，再逐步增加其他工具。工具只是表象，最重要的問題始終是：目前工作上遇到什麼困難？AI究竟能不能協助解決？若每天只是追逐新工具，工作效率未必提高，反而會增加新的學習成本。

企業導入AI 先從一個痛點開始

遇到AI幻覺、圖片文字錯誤或輸出內容不理想時，也不必執著於反覆生成。Rick建議，可以利用不同模型交叉比對、改用後製軟體修正。若模型在同一段對話中不斷繞圈，直接開啟新對話重新開始，往往比持續要求修改更有效率。

Rick觀察，許多企業主對AI感到焦慮，卻常犯下「先認識所有工具，再想怎麼使用」的錯誤。真正有效的導入，應由老闆先建立基本認知，再從企業內部最迫切、成本最高或最耗費時間的問題切入。

AI普及後 專業與美學更值錢

當人人都能生成圖片與影片，差異化從何而來？Rick認為，競爭力最終仍會回到產業知識、品牌理解與美學素養。懂得構圖、光線、景深及鏡頭語言的人，能給AI更精準的輸入，也更有能力判斷輸出是否符合真實情境與市場需求。

他也提醒，商業使用AI內容時，必須確認工具的授權範圍，避免侵犯名人肖像、著作權等權利。品牌更不能只追求大量生成，而應把創辦人特色、企業個性與獨特IP融入內容，讓消費者即使沒有看到商標，也能一眼認出「這就是你的品牌」。

Rick更看好「混合式內容」：以AI協助創作，再結合真人、實景、創辦人角色與品牌故事，兼顧效率、真實感與辨識度。

面對AI是否取代工作者的爭論，Rick的答案很明確：AI不是來搶專業者的飯碗，而是協助專業者升級。剪輯師可以走向導演，美工可以成為創意總監，行銷人員也能把過去受限於預算、技術與人力的創意真正做出來。未來真正拉開差距的，不是誰按下生成鍵最快，而是誰最了解問題、最懂專業，也最能把AI變成自己的工作夥伴。

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Rick(廖勝富)

享耘有限公司、AI行動商學院創辦人，現任經濟部30人以下中小企業AI轉型授課講師、嶺東科技大學AI課程講師。曾任Nasdaq及台灣科技上市公司亞太區業務與行銷主管、VMFive科技新創AI事業部負責人，長期橫跨通訊、廣告科技、媒體科技、區塊鏈與人工智慧領域。