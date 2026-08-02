從「拍得紅」到「賣得動」 破解品牌變現的底層邏輯

文．白興邦

當多數人仍把短影音視為娛樂工具，蟬師關心的卻不是影片有沒有爆紅，而是流量能否走到成交。他直言，自己的核心能力始終是行銷，短影音只是接觸市場、放大品牌訊息的工具。真正的關鍵，是找到對的人，提出對方難以拒絕的產品或方案。若內容只有情緒與話題，卻沒有對應需求，再高的觀看數也未必能帶來營收。

先找對的人 再決定拍什麼

蟬師認為，短影音的起點不是腳本、剪輯或三秒句子，而是先回答：「我要跟誰對話？」

產品或服務存在的目的，本來就是替人解決問題，因此內容應直接呈現顧客痛點，或示範問題如何被解決。若受眾沒有反應，就回頭檢視兩件事：究竟是內容表現方式不對，還是一開始就找錯人。

方向並非一次就能想對，而是先提出幾種可能，持續測試、觀察後台數據，失敗就調整，直到市場給出答案。

這套邏輯，也解釋了他操作「阿平愛寵物」與「極客雷射」的方式。兩者雖屬不同產業，核心都是將工廠、價格與產業資訊透明化：前者回應消費者不想在寵物用品上買貴的心理，後者則把一般人難以理解、難以接觸的工廠流程說清楚。

當品牌願意公開行業內幕，消費者得到的不只是價格印象，更是一種「你願意讓我看懂」的信任。

AI讓腳本產製更快，卻不會自動生出好內容。蟬師形容，輸入品質差，輸出自然也會變差。使用者必須有足夠的表達能力、專業知識與市場經驗，才能持續修正提示，判斷結果是否合理。

AI是高效率員工 老闆仍要負責判斷

他把AI視為「非常有效率的員工」，但員工交出的成果能不能使用，仍由老闆負責評估。若經營者欠缺產業知識、內容品味與公關判斷，反而可能利用AI大量放大錯誤訊息。

蟬師也不認為短影音會取代長影音。短影音像入口或預告，讓陌生受眾快速認識品牌，長影音、文章與課程則負責補足脈絡、深化信任。

理想作法，是在製作長內容時，預先設計三至四段可獨立剪輯的內容，再轉製成短影音導流，讓「被看見」與「被相信」形成完整路徑。

先拿起手機 不要等到完美才開始

對店家老闆、創業者與傳產二代，蟬師給的第一個建議不是買設備，也不是先上剪輯課，而是「先分享自己在做什麼」。

不用字幕、不必背稿，也不用一開始就追求精緻。每天晚上拿起手機，說明今天做了什麼、正在處理什麼問題即可。因為一旦先學滿各種規則，創作者往往卡在不同標準之中，最後反而什麼都沒有發布。

在注意力快速移動的時代，企業不一定要追逐每一支爆款，卻必須建立持續與市場對話的能力。蟬師的短影音心法，說穿了不是演算法祕技，而是最基本的商業功課：看懂顧客、說清價值、反覆驗證，再用AI把效率放大。

流量只是門口，真正決定生意能走多遠的，仍是產品力，以及解決問題的能力。

------------------------------------

蟬師(游蟬榕)

短影音行銷操盤手，具備「抖音營銷師」與「直播營銷師」雙執照，曾參與東京旅館、募資及品牌創業專案。曾以自有品牌「極客雷射」及代操帳號「阿平愛寵物」投入短影音行銷，創造單週單片變現300萬元、不露臉帳號單月變現40萬元等成績，並在八個月內輔導客戶累積營收突破億元。