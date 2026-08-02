美301關稅 這些傳產股反受益

文．洪寶山

美國啟動強迫勞動範疇的「301條款」關稅，台灣取得10%且不疊加最惠國(MFN)稅率的優勢，本次301關稅豁免了多數電子資通訊與半導體產品，主力科技股暫不受影響，利多聚焦在傳產與機械族群。

客製化工具機 台廠迎轉單

過去台灣工具機靠著70%日德品質＋50%日德價格在全球搶生意，自2021年至2026年，日圓對美元累計貶值高達40%~50%，而新台幣貶值幅度遠小於日圓，導致以往台灣設備比日本便宜二至三成的價差優勢完全消失。

儘管泛用機(如一般三軸milling/turning車床)打得辛苦，台灣在工具機的傳動系統與動力核心，以及結構床身與高剛性機座的製造能力極強，例如上銀的滾珠螺桿與線性滑軌、亞德客-KY的氣動組件、台灣精銳的精密減速機，甚至能反向輸出給日德大廠，尤其台灣大台中地區集中了全球最完整的工具機供應鏈，從鑄件、主軸、刀庫、齒輪到滾珠螺桿，只要一小時車程就能找齊一台工具機90%的零件。

這些傳產業有機會鹹魚翻生

這種極致的彈性與組裝效率，讓台廠能做到全球最快的客製化交期。此次301關稅相較日、韓的12.5%以及中國、越南的雙位數高關稅，台灣出口成本低2.5%，有利於台灣在中高階設備爭取美國買家的轉單。今年截至7月24日為止，日圓貶值-4%至-4.25%，台幣貶值約3%，關稅的優勢仍在，廠商仍需搭配外匯避險。

在手工具、水五金、自行車產業，中國的關稅40.1%至43.1%，越南關稅比台灣高出5%~8%，台灣製造的價格競爭力顯著提升，有利於全球釘槍與氣動工具代工的鑽全與製造商的駿吉-KY，以及衛浴設備及水五金品牌、代工大廠的成霖，還有自行車相關的巨大、美利達、桂盟、日馳。這三個族群先前產能利用率多在50%~60%的谷底，一旦關稅紅利帶動拉貨、利用率跨過70%損益兩平點後，營業利益將呈現強烈的暴增甩尾效益。

醫用耗材市場重組替代供應鏈

機能性紡織與高階醫材一直是台灣強項，成衣代工大廠(如儒鴻、聚陽)雖然受惠終端消費動能，但產能多已移往東南亞。因此，301關稅直接受惠者是在台灣保有龐大研發與先進紡絲、織布產能的上中游化纖與機能布料廠，例如遠東新、新纖、台化、得力、廣越。

台灣醫材產業過去在北美市場常遭受中國低價醫用耗材(如防護耗材、注射器、高分子塑膠醫材)的價格壓制，中國關稅暴增至40%~46.2%後，預期美系採購大廠(如Cardinal Health、McKesson等)將重尋替代供應鏈，有利於太醫、豪展、邦特、精華、晶碩。

不過，經濟部已特別提醒，此波僅針對「強迫勞動」項目，後續美國還有針對「過剩產能」的調查，最終關稅稅率仍有動態調整可能。美方判定結構性過剩的關鍵指標是「全球產能利用率低於80%的健康基準」以及「對美維持巨大或持續性的貿易順差」。打擊重點：鋼鐵、鋁、汽車、電池、太陽能、基礎化學品、塑膠、工具機、傳統半導體(成熟製程)與電子產品等二十多項產業。

當心美下一波連帶懲罰關稅

美方會將貿易順差分為兩種，補貼型順差與需求型順差，前者將面臨懲罰性高關稅或進口配額。過往301關稅僅針對中國本土，導致中國企業大量將最終組裝轉移至越南、馬來西亞、墨西哥等第三國。未來美方將認定凡包含中國過剩原物料、零組件或經由中國資本實質控制的第三國產品，均構成過剩產能的延伸，這將對東南亞及墨西哥的組裝供應鏈造成二次打擊。

如果台灣傳產廠商在組裝過程中使用過多中國產製的半成品、母機或原材料，可能被美方認定為「過剩產能轉運鏈的一環」，進而面臨連帶懲罰關稅。