黃仁勳加持、緯創井噴 美國製造飆股就位

文．張興華

緯創美國D1新廠啟用，激勵期間股價漲幅28%，另一檔AI鏈股也呼之欲出，點燃新一波美國製造的利多行情。

隨著輝達(NVDA)新一代伺服器七月量產供貨，及美國三大科技巨頭相繼推出新一代晶片以鞏固自家市場的動作，除台積電(2330)宣布加大投資美國亞利桑那州廠的規模外，台廠主要伺服器ODM廠及關鍵零組件廠等，亦加快美國接單與美國製造的布局進度，台股內外資亦看好「美國製造」的台廠，藉著伺服器整機單價達400萬、800萬美元的訂單營收，除有助毛利率提升外，亦能創造可觀的獲利效益，並鎖定作為加碼布局的新標的。

美股震盪 台股連動修正

中東衝突持續混沌未解，推升國際原油價格一度升破每桶100美元，引發通膨的恐慌心理，再加上科技巨頭相繼公布財報，因投注AI基礎建設過度資本支出，導致企業現金流大幅縮水，甚至出現需靠發債周轉的窘境，加深資本市場對AI資本支出泡沫化疑慮，進而重創全球股市，台股與美股向來連動頗深，自然也無法置身事外，且隨著美股進行大幅修正走勢。

黃仁勳再闢謠 AI不會泡沫化

面對全球股市尤其是科技股陷入泡沫化的疑慮而受到壓抑，AI教父輝達執行長黃仁勳主動出面闢謠，他受訪時強調，目前AI晶片與基礎建設景氣，短期內不會泡沫化或步入不景氣，因為這次不同，主因是這波榮景並非季節性或短期需求，而是電腦基本運算基礎技術的根本改變。

他認為，AI建置潮才剛開始，預估未來十年全球半導體產業規模將再擴大5-10倍。而現階段因晶片、土地、電力及勞工的供不應求現象，拉長了建設時間，恰好可以避免供過於求的情況。此外，輝達新一代Vera Rubin架構伺服器系列生產，已提前於七月量產出貨，黃仁勳先前指出，台廠約有150家供應商參與該系列，今年下半年會很忙碌。

科技巨頭發表新AI晶片別苗頭

理周投研部指出，除了輝達新一代伺服器推出外，美國三大科技巨頭不約而同地推出最新晶片來鞏固自身於AI市場的地位，其中Google發表名為「Forzen」專案，設計一款全新處理器，目的在提升其Gemini系列的AI模型，能具有更高的運算效率。

同時，Google將委由英特爾(Intel)代工生產超過300萬顆TPU處理器，藉此分散供應風險，預計2028年年中交貨。

另超微(AMD)日前宣布與AI新創公司Anthropic簽署數百億美元的晶片供應與工程合作合約，市場估計投資金額達50億美元(約合新台幣1599億元)。

從北美科技巨頭先後發表最新的AI晶片開發，與投入龐大的晶片生產供應合約，均可印證黃仁勳所說，「AI產業短期內不會發生泡沫化與不景氣」的言論真實性。

而台廠中AI供應鏈廠商，亦看中美國本土科技巨頭紛紛插旗，企圖建構自身AI版圖的商機，同時也可規避美國川普政府於7月24日正式施行301條款的關稅，正加速美國設廠的投資進度，提前實現相關產品或關鍵組件供應「美國製造」的目標。

台積電擴大美國廠生產規模

美貿易代表署(USTR)於7月23日依《1974年貿易法》第301條款公布，針對台灣給予10%且不疊加最惠國待遇(MFN)的相對優惠關稅，並於7月24日正式生效施行，而該項稅率相對優於競爭對手國，如日本、韓國及歐盟需視產業類別適用10%或12.5%的淨額稅率。

雖然台灣於美方301條款最終獲得10%不疊加的最惠國待遇，但台廠伺服器主要供應鏈廠與關鍵組件廠在美國關稅未明朗前，即積極加快美國投資設廠或是擴充美國廠產能的進度來因應。

台積電董事長魏哲家於Q2法說會中證實，今年的資本支出將大幅上修至600-640億美元，且加碼投資美國1000億美元進行擴廠，總投資金額將高達2650億美元，估計未來三年的資本支出金額，將顯著大於過去三年的總額。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1353期，2026.07.30出刊。