乖乖進駐屏東在地農產聯名打造南台灣觀光工廠

文．理財周刊／許洛婕

三地集團旗下老字號食品品牌乖乖，正式進駐屏東縣長治鄉「屏東熱帶農業特色產業園區」，取得逾一．一萬坪土地，將設立屏東分公司，興建結合價值型商品生產線與觀光工廠的複合式廠區。屏東廠是乖乖繼桃園中壢廠之後「再增設」的南部生產基地，中壢廠營運一切照常，未來兩廠將以雙基地模式分進合擊；這是乖乖創立五十餘年來首度將生產版圖延伸至南台灣，也是三地集團二○一九年入主後最具指標意義的一筆擴產投資。

乖乖屏東設廠兌現對縣府的承諾

屏東熱帶農業特色產業園區緊鄰國道三號與台二十七線，串聯高雄港與小港機場，全區釋出十七公頃產業用地，預估創造一千三百個直接就業機會。早在二○二四年園區招商階段，乖乖便以預登記廠商之姿「打頭陣」；如今建廠規劃啟動，兌現了當初對屏東縣政府與縣長的設廠承諾。這份承諾背後有段鄉土淵源-三地集團創辦人鍾嘉村出身屏東農村，入主乖乖之初便設想讓老牌子在屏東扎根；對地方而言，這是屏東子弟把國民零食帶回家鄉的心意。

產地即工廠生產線搬到原料家門口

這步棋是「北基地顧本、南基地擴產」的加法，而非遷廠思維。近年乖乖與全台農會合作推出近百款在地農產聯名商品，屏東可可、屏東檸檬、枋寮龍膽石斑等口味皆取材自屏東風土。過去乖乖把屏東裝進包裝袋、賣到全台灣；未來則把新產線蓋在產地旁，就近取用周邊農產加工聚落資源，縮短運輸里程、降低碳排，呼應園區循環經濟與ESG定位。從「聯名屏東」到「進駐屏東」，乖乖用一座工廠回答了什麼叫真正的挺在地。

綠建築結合食農教育深耕中南部市場

依規劃，屏東廠第一期廠房面積約七千九百餘平方公尺，同步申請綠建築候選證書與觀光工廠證照；並保留約三千六百平方公尺觀光遊憩區，結合親子設施、展銷中心與互動體驗，把食農教育搬進產線現場，讓南部家庭多一處親子共遊去處，不必北上就能走進

這個陪伴幾代台灣人長大的品牌。乖乖近年獲市調機構凱度評為台灣成長最快十大品牌之一，屏東基地投產後將與中壢廠南北呼應，成為服務南部與花東市場的樞紐，為品牌成長與國際布局蓄積產能。

三地集團強調，屏東廠只是「深耕南台灣、加值台灣農業」的起點，後續進展將適時對外說明。