當永續成了行銷語言 台灣開始反漂綠

文．理善國際關懷協會

一家企業曾發生重大環境污染，甚至留下職業災害紀錄，卻仍年年抱回各式ESG永續獎座。這樣的現象，近年成為環保團體質疑的焦點，也讓「漂綠」(Greenwashing)議題再次浮上檯面。

今年六月，環境部長彭啓明宣布，環境部預計於2026年底前提出台灣首份《企業使用永續獎項與永續標章之反漂綠指引》，希望建立更透明且具公信力的永續治理機制。這代表台灣開始將焦點，從鼓勵企業談永續，進一步轉向要求企業提出足以被驗證的證據。

漂綠不一定是假 而是說得比做得多

「漂綠」並非全然造假，而是透過誇大、模糊或選擇性揭露資訊，讓消費者或投資人誤以為企業比實際情況更環保。

常見情況包括：產品僅使用少量回收材料，卻宣稱是永續商品；辦公室採用綠電，卻讓外界誤以為整體生產流程已完成能源轉型；或大談植樹、碳權與淨零目標，卻避談製程中的高碳排放。

近年另一個備受討論的現象，則是永續獎項與標章的使用。企業往往將獲獎作為品牌信任的象徵，但外界開始反思：一座永續獎，究竟代表企業真正完成環境轉型，還是只是擁有一份寫得漂亮的永續報告？

環境部氣候變遷署指出，目前部分永續獎項存在評選標準不夠透明、資訊揭露不足等問題，也容易出現將局部成果包裝成整體績效，或濫用「永續」、「淨零」、「碳中和」等術語卻缺乏具體依據的情況。

《反漂綠指引》將改變什麼？

值得注意的是，這份指引的重點並非禁止企業宣傳永續，而是規範企業如何使用永續獎項與標章。根據環境部公布內容，指引將以真實取得與有效期間、範圍相稱、禁止使用模糊或絕對性用語、具體揭露評選基準、揭露利益關係、揭露重大限制與負面事件，以及加強盡職調查等七大原則，作為企業及評鑑機構的參考依據。

未來，企業若在廣告、商品或永續報告書引用相關獎項與標章，必須提出相應證據，避免將局部成果擴大為整體表現，也不得使用容易造成誤解的永續用語。

同時，評鑑機構與獎項主辦單位也將被要求揭露評選標準、獎項效期，以及與受評企業間是否存在利益關係，並將重大環境污染、職業災害等違規紀錄納入評估。換句話說，即使企業在部分減碳成果表現亮眼，若同時發生重大環境事件，未來是否仍適合獲得「永續」肯定，也將受到更嚴格檢視。

永續的下一步 是把話說清楚

台灣反漂綠並非從零開始。金管會已於2024年發布金融機構防漂綠參考指引，此次環境部則將規範擴大至一般企業與永續獎項。放眼國際，歐盟也持續強化綠色宣稱規範，要求企業提出可驗證的科學證據。

當永續成為市場共同語言，企業比的不再是誰最會談ESG，而是誰能提出禁得起檢驗的證據。台灣首份《反漂綠指引》，正象徵永續治理從口號走向透明與可信。