AI-RAN將全球基地台變身為分散式運算中心

文．洪寶山

輝達發展AI-RAN(人工智慧無線接取網)，是為了在6G(AI原生網路)標準底定前，用算力優勢強行洗牌電信業。傳統5G基地台是由愛立信、諾基亞、華為等巨頭主導，底層晶片多用專用的ASIC或FPGA，與輝達無關。但到了 6G時代，AI原生(AI-Native)與通感融合(通訊與雷達感測結合)將成為標準。

基地台改造成 搭載GPU的邊緣AI伺服器

諾基亞與輝達聯手推出的全球首個商用AI-RAN平台，輝達提前切入，就是要把全球數百萬個基地台實體，全部改造成搭載GPU的邊緣AI伺服器，將全球基地台變身為分散式運算中心的根本性變革。

這樣一來，6G的底層物理基礎建設，就變成了輝達的天下，一旦電信商接受了AI-RAN，用GPU運行通訊演算法，就意味著電信工程師、設備商和第三方開發者，都必須使用CUDA來編寫電信功能。

輝達正試圖用CUDA這條無形的神經網路，將全球的基地台全部收編為他的邊緣算力版圖，主要的假想競爭對手是華為、高通與英特爾。

算力自動切換 助電信商解決5G變現難題

傳統上，電信業者面臨著高資本支出、低回報的窘境，建設5G基地台成本極高，但除了賣網速流量外，缺乏具爆發力的營收成長點。透過AI演算法，頻譜效率在2027年預期提升 50%，2028年甚至可突破 100%。這意味著電信商不需要標下更多昂貴的頻譜，就能在既有社區內承載更龐大的數據流量，顯著降低每位元傳輸成本。

過去基地台的通訊晶片(ASIC)只有在通訊時工作，閒置時就是浪費，現在導入GPU，基地台白天處理繁忙的通訊任務(AI on RAN)。到了深夜流量低谷時，算力可以自動切換，用來租給第三方進行AI模型訓練或邊緣推論。

對電信商而言，諾基亞與輝達的合作，把算力鋪到了距離每個人最近的街角基地台，這不僅能幫電信商解決5G變現難題，也意味著未來距離使用者僅數百公尺的基地台本身就具備強大算力，對延遲的要求極嚴苛的自駕車、無人機、工業機器人，以及AR/VR眼鏡等設備而言，AI-RAN的普及將大幅消弭雲端與終端之間的傳輸延遲，為即將到來的6G時代奠定物理基礎。

結盟輝達 收購光網路傳輸巨頭 布局AI與6G

諾基亞正在擺脫純電信設備商的定位，透過與輝達結盟、入股，以及收購光網路傳輸巨頭Infinera，諾基亞正在將自己重塑為通訊＋算力基礎設施的整合提供商。

Infinera的優勢是掌握光子積體電路(PIC)的核心技術，被諾基亞視為布局AI與6G世代的關鍵拼圖，Infinera的FlexCoherent技術能在單一光纖中，以極低的訊號衰減提供800G甚至更高頻寬的遠距離數據傳輸，這對跨國海底光纖、跨區域骨幹網，以及超大型AI資料中心之間的互連至關重要。

硬體先到位 後續軟體授權一鍵解鎖

Infinera的硬體可以先全部部署到位，客戶後續只需透過軟體授權，就能一鍵解鎖或動態調度光傳輸頻寬，極大簡化了網路擴容的營運複雜度。

電信商要升級基地台，背後所需要的邊緣AI伺服器、液冷散熱、高功率電源，以及800G交換器，高達80%-90%的硬體研發與製造都必須依賴台灣供應鏈。

Infinera雖然擁有全球最頂尖的磷化銦PIC與超大容量WDM光傳輸硬體，但國際大廠通常不會直接派大量工程人員為台灣的每家電信商或傳輸機房跑現場。

榮群具備強大的光纖多工機與接取網路設備研發能力，負責將Infinera的高階光網傳輸平台(如DTN等智慧傳輸網路平台)進口，並根據台灣電信商或軍方、交通單位的特殊規格進行本地化硬體改裝與系統對接。

Infinera在台第一線運維保固代表

榮群擔任了Infinera產品在台灣的第一線運維保固代表，當電信商回報問題時，由榮群的在地工程師先進行除錯與搶修。如果遇到底層PIC晶片或核心韌體問題，再向Infinera美國總部申請最高層級的技術支援(Tier 3 Support)。

當Infinera與諾基亞的產品線合二為一後，榮群在台灣Pre-6G與高階光通訊局端建設的專案金額將會顯著拉高。2026年EPS預估約0.65元、2027年約1.75元，受限於專案時程，處於營收調整期。

台灣電信業經歷了台灣大併台灣之星，與遠傳併亞太的龐大網路整合作業。互動主攻電信網路的局端布建工程，協助電信商將不同頻段、不同世代的舊設備，與諾基亞的新世代5G/5GA設備進行無縫合網。

互動本身就是Infinera在台灣的端到端WDM解決方案的夥伴，當Infinera納入諾基亞旗下後，互動等於同時掌握了諾基亞的無線通訊(RAN)與Infinera的超高階光傳輸兩大武器，能為電信商或大型企業資料中心(DCI)提供更完整的網算一體解決方案。

在地優勢 軟體地理大數據＋硬體通訊設備

互動的獨特優勢是利用在台灣市佔率高達70-90%的3D地理資訊系統，配合諾基亞的基地台參數，能為電信商進行精準的訊號覆蓋模擬與AI網路優化規劃，這種軟體地理大數據＋硬體通訊設備的整合能力，是國際原廠非常依賴的在地優勢。2026年EPS預估約6元、2027年約7.15元，穩健成長但有明顯的季度入帳特性。

諾基亞併購Infinera的核心動機之一，就是看上Infinera在跨資料中心的長距離光傳輸(DCI)，新網路架構依然需要800G/1.6T的交換器來做流量分流，在800G世代，傳統交換器＋可插拔光模組方案依然是市場絕對主流，有利於智邦鞏固DCI市場。

博通最核心白牌硬體落地夥伴 切入機櫃級整合與液冷散熱技術

智邦已經不只是白牌交換器的代工廠，全面切入L11機櫃級整合與液冷散熱技術，把交換器、AI加速卡甚至液冷系統整合成一整個AI算力機櫃直接出貨。已正式推出搭載博通Tomahawk 6晶片的CPO交換器，並強攻光學波長交換機(OWS)。

智邦作為博通最核心的白牌硬體落地夥伴，直接確立在CPO供應鏈的領先地位。2026年EPS預估約77.5元、2027年約94元，獲利正享受硬體升級的助益。