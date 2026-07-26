14歲離鄉走向世界 陳威華：AI與新能源 是台灣下一個十年的機會

文．張育銘

十四歲，一般孩子還在父母身邊，而陳威華，已經獨自踏上飛往加勒比海的飛機。那一年，他沒有選擇舒適，而是選擇世界。疫情返台後，他沒有選擇複製海外經驗，而是將目光放在AI、新能源與教育三大領域，希望打造一個立足台灣、放眼全球的新產業生態系。

很多企業家的故事，從創業開始，陳威華的人生，卻從離開家鄉開始。

提早面對世界考驗 建立跨文化視野

父母希望他從小培養國際視野，因此十四歲便安排他前往多明尼加共和國接受海外教育，開啟跨文化的人生旅程。對一個少年而言，那不只是一次留學，更是一場提早面對世界的考驗。

陌生語言、不同文化、全新的生活環境，沒有家人陪伴，一切都必須靠自己適應。他回憶，那段歲月教會他的，不只是課堂上的知識，而是如何獨立思考、承擔責任，以及在陌生環境中尋找機會。

「真正改變我的，不是出了國，而是在很年輕的時候，就學會相信自己。」

這段經歷，也讓他比同齡人更早建立跨文化視野。此後，他的人生足跡延伸至美國、俄羅斯與法國，完成經濟學碩士學位，並長年旅居歐洲，投入跨國投資、企業策略與資本市場工作。

多年海外歷練，不只是累積專業能力，更讓他站在全球產業變革第一線，看見能源轉型、人工智慧與數位經濟如何重新定義企業競爭力。

他熟悉中文、英文、西班牙文、法文、俄文，也持續學習日文。在他看來，語言不只是溝通工具，更是理解文化、建立信任的重要橋梁。

「真正的國際化，不是走過多少國家，而是能理解不同文化，並把不同資源整合在一起。」

長年服務於歐洲投資機構期間，他累積跨國投資與企業合作經驗，也逐漸形成自己的投資哲學。

真正的投資 是提早看見趨勢

他認為，真正的投資，不是追逐熱門題材，而是提早看見趨勢。真正的競爭力，不只是懂金融，而是能整合不同國家的人才、技術、資本與文化。

近年全球能源轉型浪潮興起，他觀察到，能源管理、儲能、虛擬電廠以及人工智慧的結合，將逐漸成為未來產業的重要基礎建設。2021年疫情返台後，他看到另一個契機。

「台灣同時站在AI、新能源與資本市場升級的交會點，這不只是商業機會，更是下一波產業競爭力的來源。」

因此，他陸續創立達沃斯新能源、達沃斯資本及高洋一對一學習，希望分別從能源、金融與教育三個面向切入，形成彼此串聯的發展平台。他始終相信，教育才是國家真正長期競爭力，因此投入語言教育與人才培育，希望縮短台灣年輕人與世界的距離。

在新能源領域，他聚焦虛擬電廠、需量反應、智慧儲能及能源管理，希望透過AI提升能源使用效率，協助企業面對淨零轉型，也強化台灣能源韌性。未來真正重要的，不只是發電，而是如何更有效率地管理每一度電。

在資本市場方面，他則希望協助具有技術實力的新創與企業取得長期資金，讓創新不只是停留在研發，而是真正走向市場。

資本 讓技術被看見 讓產業成長

「資本不是終點，而是讓技術被看見、讓產業成長的重要工具。」投資真正重要的，不是追逐市場，而是理解世界。

然而，新能源產業從來不是一條容易的路。投資規模大、回收期長，加上AI應用牽涉技術、法規、市場與人才整合，許多問題沒有現成答案。

尤其在市場尚未普遍理解AI能源管理之前，推動相關布局，往往需要承受更多等待與不確定性。

對此，他反而看得平靜。「超前一步，通常比較孤單。但如果方向是對的，就值得耐心走下去。」

一路走來，他認為，真正支撐企業持續前進的，不只是技術，而是信任。他常說，企業可以靠交易成長，但事業必須建立在人與人之間長期累積的信用。

從離鄉少年 到跨國投資人

也因此，除了企業經營之外，他始終將教育與公益視為人生的重要責任。除了投入教育事業外，他也長期參與扶輪公益服務，擔任3523地區西華扶輪社社長期間，他希望打造更年輕、更國際化、更專業的扶輪平台，讓扶輪成為企業家與青年共同成長的舞台。推動青年培育、國際交流及獎學金計畫，希望讓更多年輕人有機會走向世界，拓展視野。

因為他深知，十四歲那年的一次機會，足以改變一個人的人生。

如今，從離鄉少年，到跨國投資人，再到投入AI、新能源與教育的創業者，他始終相信，真正的成功，不只是累積多少財富，而是能否把自己的經驗、資源與國際視野，轉化為推動社會進步的力量。

當年，美國教會他創新，俄羅斯教會他扎實，法國讓他理解文化，多明尼加則讓他學會獨立。父母最大的禮物，不是替他安排人生，而是相信他能走自己的路。

「世界永遠屬於願意持續學習的人。」這句話，既是陳威華的人生信念，也像是他十四歲離開家鄉時，早已寫下的人生註腳。