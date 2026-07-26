文．洪寶山

油價重返每桶80美元，隨著美加墨世足賽落幕，川普重新對伊朗強勢打擊，戰事聚焦於荷姆茲海峽控制權，根據伊朗說法爭議點在「不同意美國在荷姆茲海峽開設獨立航道」，美國主張荷姆茲海峽為國際自由公海航道，絕不接受伊朗單方面控制或收費。

美伊衝突左右油價波動

美軍(中央司令部)與國際海事組織(IMO)隨即建議並建立了一條位於海峽南側，貼近阿曼海岸線的替代獨立安全航道，並由美軍進行護航，試圖繞過伊朗實質掌控的北側傳統分道通航區。

伊朗將美方建立獨立航道與護航視為挑釁，宣布單方面協議時代已結束，並針對試圖使用阿曼側獨立航道的油輪與貨輪發動砲擊與飛彈襲擊，油價重新向90~95美元區間挺進。

HNOT交易策略指「假設荷姆茲海峽實質上永久閉鎖」下的資產配置組合(做多原油／煉油利差、做空高油價受害股)。

台塑化有低成本原油安全庫存

在荷姆茲海峽實質禁航的半年內，台塑化三千萬桶的低成本安全庫存，假設封鎖前台塑化庫存成本為每桶75美元，在HNOT之後，預期油價長期處在95美元，預期庫存實質增值與回沖達192億元。

台塑化煉油廠日產能高達54萬桶，常態開工率以90%計算，日加工量約48.6萬桶，單季總加工量約4374萬桶，在HNOT效應下，柴油與航空燃油每桶精煉利差達25美元，煉油本業稅前利益達350億元。

但營收占比15%左右的石化部門會受輕油成本上漲影響而虧損35億元，所以單季可獲利507億元、EPS約4.26元，這是台塑化營運最舒服的甜蜜點。

用AI模型生成一張圖片所需要的電力，相當於手機充電二十次，能源是發展AI產業避不開的議題，台電供電系統中大型發電廠產生電力後，須由變壓器升壓至345kV的超高壓，再利用輸電線路輸送電力。

四大廠獲台電345kV特高壓認證

從購置專屬機台、申請審查到通過長達十八個月的定型試驗，新進電纜業者要取得台電345kV特高壓認證至少需要耗時三年以上，所以全台灣僅有大東電、合機、華榮、大亞四家業者取得台電345kV定型試驗認證資格，市場呈現寡占狀態，價格相對穩定。

受惠於台電強韌電網計畫，345kV為分散電網與老舊線路汰換的核心產品，大東電2026年第一季特高壓345kV電纜的營收占比已突破54.92%，毛利率達21.9%，2026年4月在手未交貨訂單依舊落在約105億至110億元之間，提供未來二至三年的獲利保障。

從傳統重電跨入AI算力中心，開發CDU液冷分配線材、NVL72專用400A大電流線與HVDC高壓直流電纜，加上晶圓廠擴廠必備的獨門海帕龍(Hypalon)橡膠電纜，隨台積電赴美插旗，下半年爭取美規UL認證，就正式從內銷標案跨入北美AI供應鏈！

這家電纜股本益比有上調空間

2025年EPS 13.61元，2026年特高壓紅利全面爆發，預估營收成長15.79%、毛利率約22%、EPS約17.73元。

2027年美規UL出貨＋AI液冷貢獻，預期營收成長率17.65%、毛利率約23.25%、EPS約21.44元。2028年海外營收規模化，迎來獲利高峰，營收年增率預估13.89%、毛利率約24%、EPS約25.38元。

傳統電線電纜股本益比約12倍，但大東電具備特高壓＋AI液冷＋高ROE，本益比有上調空間。