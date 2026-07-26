法人壓寶金控股除權息

文．張興華

台股驚爆史上最大跌點，不少熱門股摔得鼻青臉腫。在一片混亂多殺多踩踏中，法人悄悄布局上半年大賺的金控股，甚至有一檔連續加碼11個交易日。

AI資本泡沬疑慮重創台股

AI資本泡沬化疑慮重擊全球金融市場，台股無法倖免，7月17日收盤跳水重挫2953點，創歷史單一交易日最大跌點，市場投資人信心潰散，周一(7月20日)台股仍陷空頭陰霾，加權指數開高走低欲振乏力，以下跌221點作收。

相對地，金控族群上半年營收呈現大爆發成長，且值7月除權息行情，吸引內外資法人近期連日加碼買超布局，在這波台股向下修正，走勢未見底之際，13檔金控股將扮演投資人與市場資金轉向的重要避風港。

全球金融市場正面對AI資本泡沬化疑慮未解，以及中東情勢再陷惡化的雙重打擊，全球股市受到突襲而受創嚴重，其中亞股呈現不同程度的衝擊，台股加權指數7月17日單日跌幅6.47%，日經指數終場下跌2.79%至6%，中國上證指數下跌3.05%、深圳指數大跌5.4%，港股恒生指數下跌1.78%，韓國股市雖然當日休市躲過殺盤危機，但7月20日開盤一度補跌超過4%，所幸之後跌幅縮小。

AI落地 算力效能見真章

面對全球金融市場這一波股災，理周投研部認為，主要與AI產業發展已由模型建立進入落地階段，各大科技巨頭競相加大投資力度，進行AI基礎建設軍備競賽，在這場大型AI競逐中，還未真正看到算力帶來的正面營收挹注效果。

加上中國利用相對低階的AI晶片與設備系統，卻能呈現與北美大型資料中心高階運算效能差距有限的算力效果，因此引發市場對AI資本擴大投資的結果，恐有過度膨脹，以及有泡沫化的疑慮產生。

同時，自今年上半年以來，包括美國大型科技股，在AI永動機的推升下，包括輝達、蘋果及博通等股價於6月前均屢創新高，台股中的AI相關供應鏈，也因需求強勁出貨量逐月增加，進而帶動營收創新高，且推升股價於上半年跟著創下歷史新高，如台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電(2308)及鴻海(2317)等。

季線乖離修正完畢 蓄勢再攻

由於大型權值股股價不斷創新高，也推升加權指數跟著創下歷史新高，使得多數個股與台股指數的均線乖離率有偏大過高的跡象，包括美國科技股納斯達克指數、韓國指數等亦然。

面對全球金融市場這波大幅度的修正走勢，國內券商投顧法人指出，可視為因上半年台股指數漲幅過大，進行一波的回檔整理走勢，並待修正底部浮出且打底成功後，可再為下半年蓄積新一波反彈力道，而這波底部應會測試42000點能否獲得支撐，若未跌破，短線應在季線區間進行打底整理。

6月、Q2及H1營收同創史高

至於台股的基本面，法人表示，根據統計資料顯示，上市櫃公司6月整體營收達5.83兆元，月增6.81%、年增46.62%，第二季上市櫃整體營收達16.73兆元，季增16.73%、年增38.9%，累計上半年上市櫃整體營收達31.05兆元，年增31.55%，三項營收數據均同創歷史新高。

此外，扮演全球AI產業景氣指標的台積電於7月16日法說會，公布Q2合併營收為1.27兆元，季增12%、年增36%，每股盈餘為27.25元，均創歷史新高，展望Q3營收預估將介於446-458億美元之間，且有機會續創新高，預估今年全年美元營收成長將上看40%。

理周投研部表示，從台積電公布的Q2財報與Q3財測表現來看，基本上能看出AI產業的成長動能趨勢不變，台積電董事長魏哲家更在Q2法說會中強調，未來三年台積電的資本支出將明顯高出過去三年，足證未來三年AI產業的發展成長性有增無減。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1352期，2026.07.23出刊。