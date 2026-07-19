快訊

少吃油就不會脂肪肝？肝不好不能吃肉？醫破解10大護肝迷思

聯電榮譽副董事長宣明智送醫開刀 高虹安也回應了

蔡阿嘎抄襲風波延燒！前員工蘿拉昔驚吐「做太多骯髒事」變神預言

我們應該更認識近十五萬的僑外生

聯合新聞網／ 理財周刊
感謝大家的支持，讓李三財創立的「台師大僑先部陳就娣女士紀念獎學金」持續至今16年，惠及眾多留台清寒僑生。
感謝大家的支持，讓李三財創立的「台師大僑先部陳就娣女士紀念獎學金」持續至今16年，惠及眾多留台清寒僑生。

文．李三財

今年是我第十五次回林口母校頒發獎學金，看到自己特別致送的花藍更見儀式感。去年夏天創立「就諦書屋」認識不同國籍的僑外生，收穫豐碩，正增加移民主題的書籍以充實收藏。規劃周五晚上時段開放國際學生免費來喝咖啡交流，感覺相當有意義。

在這咖啡屋，我天天熱誠跟大家分享創業及人生，偶爾也會為努力的學子們加送一壺紅茶問候。有些僑外生告訴我，他們初來台灣遇到交通意外也不知道怎麼處理，建議政府可撥出多一點的資源協助。

政府應增加僑外生保險額度 保障風險更利於求學

如果擔心他們負擔過重，其實政府也可以由NGO來認領這些增加的費用，意外保障對於這些送子女出國的僑外生所在國的經濟弱勢家庭而言幫助很大。

(1)海外招生不只派教授團隊去宣傳，更應該像台科大對印尼學生一樣，有系統的長期經營培養，讓國際知道台灣高教之優勢。(2)各校長期發展緊密的聯繫。(3)善待畢業校友，校友才是最好的海外招生工具。(4)善用「傑出校友」的選拔，讓更多年輕優秀的校友得到肯定鼓勵。(5)組成傑出校友的相關團體，讓他們成為一張台灣優質高等教育的名片。(6)促成傑出校友互動，共襄盛舉關懷後進。

在就諦書屋年輕朋友有時會問我關於生養的議題，我都建議他們選擇結婚的話，盡量生小孩，如果都沒有了下一代，台灣的未來怎麼辦。如今台灣能夠得到別的國家很優秀的年輕人才，填補我們的人力市場，應該要珍惜。有些學校還限縮學生使用體育館的設施，真是不可思議的本末倒置。

教育更應該是發自內心的溫暖行徑，未來的AI年代，我們學習的方式更多元，教育產業不改變就會被取代。就像我們年輕的時候，大家一窩蜂考研究所、公務員，現在一窩蜂的逃離！時代趨勢抓不住，只能把握當下珍惜目前。

爭取優秀人才 台灣移民政策要再加把勁

現在全球各國都在競爭優秀人才，美國的強盛就來自於多元文化包容，讓移民人才安居樂業，現在僑外生畢業留台的居留條件隨著基本薪資的年年增加，留台永居必要條件之雙倍薪資的要求，難度也不知不覺隨著增加。

如果留台基本薪資能夠調成基本薪資的1.5倍，將更符合現實及吸引大家考慮畢業留台發展。期待產官學界能為台灣移民政策多努力，探究出更有利台灣的雙贏政策！

全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1350期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

相關新聞

從AI健康晶片到細胞數位孿生威力先進打造健康百歲新藍海

人工智慧(AI)正以前所未有的速度改變世界。從半導體、雲端運算、生成式AI，到智慧製造與自動駕駛，每一次科技突破，都重新定義一個時代的產業樣貌。如今，這股創新浪潮正快速延伸至生命健康領域，一場結合人工智慧、生物科技、基因科技與健康大數據的健康科技革命，正悄然展開。

從細胞營養到健康AI

王文欽博士領軍健康企業龍頭 開創全球兆元市場大未來

半世紀的堅持！毅太企業引領台灣衛浴新時代

毅太企業董事長洪團樟是台灣推廣衛浴乾溼分離的第一人，有「淋浴拉門之父」的美稱，三兄弟齊心創業，從四萬元資本額到年營收六億元，沒有大風大浪的緊張情節，更多的是早期台灣人敦厚樸實、孜孜不倦的創業歷程。

台積電法說選好股 聚焦廠務與CoPoS設備股

台積電法說7月16日登場，台股輪動加速、震盪加劇，繞著晶(片)霸找機會，不失為富貴穩中求的策略。台積電忙著蓋廠擴產，廠務工程股繞著地球賺；先進製程獨步全球，十檔CoPoS封裝及設備股唱旺。

台股觀風向鏈

7月10日黃仁勳在大摩的路演(NDR)親自且明確地澄清Rubin Ultra沒有延期(維持2027年出貨)，直接擊碎SemiAnalysis的利空觀點：「Kyber機櫃設計有變，Rubin Ultra恐延期至2028」，當天輝達股價大漲4.03%，市值重新站回五兆美元大關。

我們應該更認識近十五萬的僑外生

在這咖啡屋，我天天熱誠跟大家分享創業及人生，偶爾也會為努力的學子們加送一壺紅茶問候。有些僑外生告訴我，他們初來台灣遇到交通意外也不知道怎麼處理，建議政府可撥出多一點的資源協助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。