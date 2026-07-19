我們應該更認識近十五萬的僑外生

文．李三財

今年是我第十五次回林口母校頒發獎學金，看到自己特別致送的花藍更見儀式感。去年夏天創立「就諦書屋」認識不同國籍的僑外生，收穫豐碩，正增加移民主題的書籍以充實收藏。規劃周五晚上時段開放國際學生免費來喝咖啡交流，感覺相當有意義。

在這咖啡屋，我天天熱誠跟大家分享創業及人生，偶爾也會為努力的學子們加送一壺紅茶問候。有些僑外生告訴我，他們初來台灣遇到交通意外也不知道怎麼處理，建議政府可撥出多一點的資源協助。

政府應增加僑外生保險額度 保障風險更利於求學

如果擔心他們負擔過重，其實政府也可以由NGO來認領這些增加的費用，意外保障對於這些送子女出國的僑外生所在國的經濟弱勢家庭而言幫助很大。

(1)海外招生不只派教授團隊去宣傳，更應該像台科大對印尼學生一樣，有系統的長期經營培養，讓國際知道台灣高教之優勢。(2)各校長期發展緊密的聯繫。(3)善待畢業校友，校友才是最好的海外招生工具。(4)善用「傑出校友」的選拔，讓更多年輕優秀的校友得到肯定鼓勵。(5)組成傑出校友的相關團體，讓他們成為一張台灣優質高等教育的名片。(6)促成傑出校友互動，共襄盛舉關懷後進。

在就諦書屋年輕朋友有時會問我關於生養的議題，我都建議他們選擇結婚的話，盡量生小孩，如果都沒有了下一代，台灣的未來怎麼辦。如今台灣能夠得到別的國家很優秀的年輕人才，填補我們的人力市場，應該要珍惜。有些學校還限縮學生使用體育館的設施，真是不可思議的本末倒置。

教育更應該是發自內心的溫暖行徑，未來的AI年代，我們學習的方式更多元，教育產業不改變就會被取代。就像我們年輕的時候，大家一窩蜂考研究所、公務員，現在一窩蜂的逃離！時代趨勢抓不住，只能把握當下珍惜目前。

爭取優秀人才 台灣移民政策要再加把勁

現在全球各國都在競爭優秀人才，美國的強盛就來自於多元文化包容，讓移民人才安居樂業，現在僑外生畢業留台的居留條件隨著基本薪資的年年增加，留台永居必要條件之雙倍薪資的要求，難度也不知不覺隨著增加。

如果留台基本薪資能夠調成基本薪資的1.5倍，將更符合現實及吸引大家考慮畢業留台發展。期待產官學界能為台灣移民政策多努力，探究出更有利台灣的雙贏政策！