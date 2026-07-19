台積電法說選好股 聚焦廠務與CoPoS設備股

文．蔡武穆

台積電法說7月16日登場，台股輪動加速、震盪加劇，繞著晶(片)霸找機會，不失為富貴穩中求的策略。台積電忙著蓋廠擴產，廠務工程股繞著地球賺；先進製程獨步全球，十檔CoPoS封裝及設備股唱旺。

記憶體出現雜音及被動元件回檔修正，市場寄望7月16日台積電(2330)法說會再度點燃AI行情，更是大盤月線的保衛戰。眾所皆知，台積電是外資的控盤工具，與國際資金流動息息相關，在外資頻頻賣超的情況下，內資頑強抵抗，雙方籌碼大戰將成為第三季台股多空的觀察重點。

台積電籌碼戰 內外資大鬥法

AI晶片供不應求，台積電的基本面無庸置疑。市場預估，第二季營收介於390億美元至402美元，季增幅度約10.3%，優於預期的6%~8%，毛利率65.5%~67.5%，EPS上修0.8%至24.10元，第三季2奈米及3奈米持續滿載，營收可望季增10%~15%，EPS同步上修3.3%至27.65元。

由於台積電在先進製程2奈米及3奈米擁有訂價權，外資普遍認為，台積電今年EPS可突破100元大關，2027年EPS 130元、2028年EPS 160元，更樂觀的看法分別來到150元、200元，以20倍本益比計算，目標價可來到3000元到4000元之間。

台積電目前營收比重，7奈米以下約佔整體營收75%，其中7奈米佔13%、5奈米約36%、3奈米約25%，2奈米去年底量產，目前產能已滿載，大幅超越英特爾一個世代(對標英特爾A18目前試產，良率僅50%)，而1.6奈米預計於今年下半年量產，1.4奈米預計於2028年量產，可望持續保持領先地位。

台積電一直是外資控盤標的

外資當然也看好台積電的基本面，才會一直提高台積電的目標價，然而，外資佔台積電股權約70%~72%，而外資的進出又受到國際經濟情勢的影響，因此，台積電股價跟隨國際政經漲漲跌跌，無奈台積電佔大盤比重40%，已成為外資控盤的標的(台指期布空單，殺現貨賺期貨)。

以今年上半年觀察，台積電股價從1月初的1500元，漲到6月底高點2535元，上漲1000元，外資一路賣到底，持股水位從1月的72.23%降至6月底69.75%，而國內法人投信、自營商則是一路買超，可說台積電大漲一千元，內資法人是最大功臣。

內資贏了嗎？非也，內資才是最大輸家。事實上，外資從去年5月關稅低點就開始建倉，股價在900元至1000元，持股水位從72.71%，攀到10月的73.77%，股價在1500元，11月以後外資開始調節，1500元以後都是內資(包含投信、自營商、官股、散戶及融資)頂上去的，股價一直上漲，內資買盤的力量大過於外資，外資則是一路結帳，從台積電提款。

內資是贏了面子、輸了裡子，各家外資出報告，高喊台積電目標價上看3000元、3500元，甚至4000元，無疑是看好台積電未來營運，但是，外資口是心非，一邊高喊目標價，一邊賣超、提款，內資必須拿更多銀彈跟外資對作，賭贏了，台積電持續上攻，帶動大盤上攻50000點至55000點，賭輸了，套牢或賣出，外資再順勢低價買回。

台積電是護國神山，是AI的領頭羊，尤其佔大盤權重40%，政府不會讓台積電股價慘跌，會適時出手低接護盤，外資看準政府作多的心態順勢操作。若台積電股價狂跌，可能是國際的黑天鵝(如金融危機、戰爭、關稅)，不然就是AI前景泡沫化，前者無法預知，後者以目前AI需求熱度及接單觀察，尚未發生，台積電股價應該還會有高點。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1351期，2026.07.16出刊。