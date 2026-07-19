半世紀的堅持！毅太企業引領台灣衛浴新時代

文．蔡武穆 圖．毅太企業提供

毅太企業董事長洪團樟是台灣推廣衛浴乾溼分離的第一人，有「淋浴拉門之父」的美稱，三兄弟齊心創業，從四萬元資本額到年營收六億元，沒有大風大浪的緊張情節，更多的是早期台灣人敦厚樸實、孜孜不倦的創業歷程。

洪家兄弟五個人，董事長洪團樟排行老四，大哥、二哥目前是教會的神職人員，其他三個在毅太任職，三哥任副董事長，是他最得力的助手，最小的任總經理，負責產品研發。

三兄弟齊心創業 四萬元資本額做鋁門窗起家

洪團樟講得一口親切的台語，「退伍後，我去當搬運工，當時。開計程車的三哥說，當搬運工不好，要有一技之長，於是我到台中學習鋁門窗裁切，學成後三哥賣掉計程車所得的四萬元，一起創業」。

五十年前，家家戶戶都還是木門，鋁門窗不普遍，公寓住家為拓寬空間，把陽台打出去，裝設鋁門窗防盜，鋁門窗訂單開始多起來。

洪團樟打趣地說，取名「一太」幫助很大，電信局的黃頁按筆畫排列，一太企業就排在第一個，訂單做不完。

轉型開發淋浴拉門 推廣乾溼分離

後來，鋁門窗競爭激烈，壓縮毛利，不得不思考轉型。二十四年前，他跟隨教會赴義大利旅遊，看見淋浴拉門非常普遍，便引進台灣市場，按台灣人習性開發自有產品。

「初期推廣很辛苦」，他說，台灣人普遍用浴缸，沒有乾溼分離的概念，淋浴拉門要把浴缸打掉，老一輩難接受，一邊教育、一邊實作，市場才慢慢打開。

二度轉型 拓展至「整體衛浴」解決方案

淋浴拉門材料簡單，僅有鋁門框、玻璃及施工成本，任何小廠都可施作，毛利漸漸萎縮，洪團樟思考二度轉型，十年前代理日本「整體衛浴」解決方案，從淋浴拉門延伸至整個衛浴系統。

「整體衛浴」是一種「工廠預製、全套組裝」的浴室解決方案。從地板、牆壁、天花板到馬桶等衛浴設備，全部在工廠內模組化生產，現場安裝一天即可完成。

攻高端市場 自行訓練工班 技術領先市場

相較於其他大廠走量產銷售，毅太走高端市場，公司內部自行訓練工班，水電、木工、水泥工、門窗工「四工合一」，一天之內完工，技術性非常高，大廠難以跟進。

公司業務分為新建房屋、修繕市場，以修繕為主力，台灣三十年以上老屋超過550萬戶，去年修繕產值達5500億元，每年新建房屋達12萬戶，一套整體衛浴20萬元計算，也有240億商機。

「同層排水」法令上路 如虎添翼

洪團樟說，傳統工法耗費時間及人力，目前市場缺工嚴重，毅太自己訓練工班，沒有缺工的問題，2015年開始拓展經銷商，目前下游已有1400家經銷商齊力推廣，尤其2023年營建署通過「同層排水」法令，更是如虎添翼，「整體衛浴」市場即將起飛。

「這條路我走了十年」，從乾溼分離拓展到整體衛浴，技術領先市場，進入全面推廣階段，目前北中南各地都有設立分公司衝刺營收，今年目標十億元、明年十五億元、後年二十億元，可望能順利達標。

洪團樟說，各分公司大樓都有設立課程，宣導浴室安全的概念，乾溼分離可避免老人滑倒、同層排水可避免漏水，維持住戶和諧，是一個良心事業，從而獲得很多經銷商的支持。

不斷轉型求進步 走在市場最前端

過去公司也曾遭遇市場逆風，他突破困難的哲學是「為成功找方法，不要為失敗找理由」，因此，能夠不斷轉型，在整體衛浴市場領先群倫。

毅太公司內部氣氛融洽，三兄弟分工治理，目前員工約250人，流動率極低，身為天主教徒的他對待員工如家人，二十年、三十年以上資深員工比比皆是，他笑著說，現在最大的壓力是如何給員工加薪，期盼上下階層年薪都可超過百萬元。

在公司任職三十二年的營運長白美珠說到，董事長非常正派，為了要誠實納稅，堅持兩套帳變成一套帳，業務同仁不需要交際應酬，更杜絕收受回扣。

同時，董事長善於栽培主管，不會重男輕女，建材是男性主導企業，但是公司男女比例六比四，女性主管占一半以上，已經打破傳統僵化的體制。

全新營運總部 規模化與智慧化升級

歷經半世紀的穩紮穩打，如今已在全台先後建立五間工廠與十家分公司，為了全面推廣整體衛浴，毅太企業基隆新建總部於7月3日舉行落成典禮，斥資三億元打造1200坪的中央工廠。

洪團樟強調，衛浴新時代已經來臨，透過全新營運總部的規模化與智慧化升級，期望徹底解決缺工痛點，並從源頭實踐低碳減廢，實踐「整體衛浴」普及化，讓民眾享受精緻、安全的衛浴空間。