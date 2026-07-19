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從細胞營養到健康AI

聯合新聞網／ 理財周刊

文．理周新聞中心 圖．威力先進提供

當全球正邁入人工智慧時代，半導體、生物科技與醫療科技快速融合，健康產業也站在一場全新的革命起點。

在王文欽博士眼中，健康，不只是醫療，更是一場需要科技持續創新經營的長期工程。企業，也不只是追求營收，而是肩負改善人類生活的責任。

從歐洲研究員到跨國健康事業經營者，從細胞營養到健康AI，王文欽博士的人生歷程，正是一段持續挑戰自我、突破產業界限的故事。

一位科學家退休後 選擇回家、創業

許多人退休，是人生努力後的休息。王文欽博士退休後，卻選擇回家，創業。

早年旅居歐洲、長年投入生命科學研究工作的他，在國際研究領域累積多年經驗。原本可以留在海外安享退休生活，但心中始終放不下一個信念：如果畢生累積的研究成果只能停留在實驗室，那麼它真正創造的價值仍然有限。

「真正有價值的科技，不應該只存在於實驗室，而應該走進每一個人的生活。」

抱著這樣的理念，他帶著多年投入研究的細胞營養成果回到亞洲，在新加坡與台灣重新創業，希望將科研成果轉化成一般人每天都能接觸、每天都能使用的產品。

在他看來，健康管理不應該等到疾病發生後才開始，而應該從日常生活、從每一個細胞開始建立。也正因為如此，他創立Total Swiss八馬國際，希望建立一個直接服務消費者的健康平台，把健康從醫療院所延伸到每一個家庭、每一個人，甚至每一顆細胞。

「企業可以不追求最快賺錢，但一定要追求做出世界第一的產品。」這是王文欽博士最重要的經營哲學。

他相信，一家企業真正的價值，不是短期創造多少營收，而是能否做出世界願意信任、願意長期使用的產品。因此，他始終把科研、品質與創新放在企業經營最前面，而不是把獲利放在第一順位。

「不留貧病在人間」 是企業存在最大的價值

他常對團隊說：「做世界第一的產品，財富自然會跟著來。」

多年來，這樣的理念也逐步獲得市場認同。王文欽博士表示，集團細胞營養相關事業目前年營業規模已超過十億美元，且仍持續成長。對他而言，這份成果不是終點，而是投入下一階段健康科技研發的重要基礎。

他認為，企業不能因今天的成功而停止創新。昨天的第一名，不代表明天仍然領先，唯有持續投入研發、持續提升品質，才能真正建立世界級品牌。

因此，即使細胞營養事業已建立穩固基礎，他仍決定將更多資源投入AI、生物科技、健康數據與晶片科技，希望打造下一個健康產業的新典範。

如果說，細胞營養是王文欽博士多年努力的成果，那麼健康科技，則是他下一個人生使命。

他始終認為，企業最大的成就，不是創造多少財富，而是改善多少人的生活。因此，他提出「不留貧病在人間」作為企業長期努力的方向，希望透過健康科技、健康管理與持續創新，協助更多人提升健康品質。

近年來，他陸續投入藥品研發、藥廠整合及專業藥局體系，希望建立從營養、健康管理到專業服務的完整健康生態。

對王文欽博士而言，健康科技真正的價值，不只是延長壽命，而是延長健康的生命；不是等人生病才介入，而是讓每一個人都有機會及早了解自己的健康，建立預防與管理的觀念。

他所提出的「健康120歲」願景，代表的是一個持續努力的方向，希望結合科技、健康管理與生活方式的改善，讓更多人在未來擁有更長、更健康、更有品質的人生。

下一個改變世界的 不只是健康晶片 還有健康AI

王文欽博士認為，人類正站在健康科技革命的起點。

如果過去二十年改變世界的是半導體，那麼未來二十年，改變世界的將不只是健康晶片，還有健康AI。

他攜手陳怡芳博士及熊思愷博士，共同創辦威力先進科技股份有限公司，整合AI、基因科技、預防醫學、微流體與健康管理，打造新一代健康科技AI平台。

威力先進投入發展健康晶片、健康AI、細胞數位孿生(Cell Digital Twin)、健康數據平台與精準健康應用，建立從健康資訊蒐集、智慧分析到個人化健康管理的完整體系。

在王文欽博士的構想中，健康晶片是基礎，健康AI則是大腦。透過人工智慧分析大量健康資料，結合細胞數位孿生概念，未來將有機會協助人們更了解自己的健康狀況，提供更個人化、更科學化的健康管理參考。

他相信，健康科技的競爭，不只是硬體設備的競爭，更是AI演算法、數據整合與跨領域創新的競爭。因此，威力先進希望建立的不只是產品，而是一個能持續成長、持續創新的健康科技平台。

談到未來，王文欽博士的眼神充滿堅定。

他表示，台灣已經用半導體實力證明，只要擁有世界級技術，就能站上全球舞台，改變世界。未來，健康科技同樣需要一家具備國際視野、持續創新能力與世界級研發實力的企業，帶領台灣邁向下一個兆元產業。

半導體有台積電 健康科技要有威力先進

威力先進以「健康晶片、健康AI、細胞數位孿生」作為核心發展方向，希望建構完整的健康科技生態系，讓健康從治療醫學跨入預防醫學，從被動醫療走向主動健康管理。

王文欽博士相信，未來真正改變世界的，不只是科技，而是科技如何守護生命；真正改變人類未來的，不只是人工智慧，而是健康AI。

在各界的支持與期待下，威力先進持續加速全球布局、研發投入與公司治理。公司正積極推動資本市場規劃，並以2026年第四季完成公開發行及登錄興櫃作為近期發展目標，希望藉由資本市場的力量，結合更多國際人才、策略夥伴與研發資源，強化全球市場推進能力，推動台灣健康科技邁向世界。

王文欽博士認為，企業上市並不是終點，而是另一個承擔更大責任的開始。資本市場帶來的不只是資金，更代表治理透明、技術升級、國際合作與永續經營的新里程碑。

他期許，未來的威力先進，不只是一家成功的科技公司，更要成為全球健康產業的典範，讓台灣從半導體領先世界，更在健康科技引領世界。

他最後堅定地說：「半導體有台積電，健康科技要有威力先進。」

這不是一句口號，而是一份使命。

從一位旅居歐洲的科學家，到全球健康事業的推動者；從細胞營養、健康晶片、健康AI到細胞數位孿生，王文欽博士始終沒有忘記創業的初心：做世界第一的產品，不留貧病在人間。

他相信，下一個讓世界看見台灣的，不只是半導體，更是健康科技；而威力先進，正朝著這個目標穩健前行，希望以來自台灣的創新科技，為全球健康產業寫下新的篇章。

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