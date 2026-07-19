從AI健康晶片到細胞數位孿生威力先進打造健康百歲新藍海

文．理周新聞中心圖．威力先進提供

人工智慧(AI)正以前所未有的速度改變世界。從半導體、雲端運算、生成式AI，到智慧製造與自動駕駛，每一次科技突破，都重新定義一個時代的產業樣貌。如今，這股創新浪潮正快速延伸至生命健康領域，一場結合人工智慧、生物科技、基因科技與健康大數據的健康科技革命，正悄然展開。

全球人口高齡化、慢性疾病增加、醫療成本攀升，加上預防醫學與個人化健康管理需求成長，使健康科技逐漸成為國際資本市場關注的新興產業。就在這股浪潮中，一家來自台灣的新世代健康科技企業，正以自主研發的AI健康科技平台，逐步建立屬於自己的國際競爭力。這家公司，就是威力先進。

不同於市場對健康產業的傳統印象，威力先進並未將自己定位為保健食品公司，也不是單純的醫療器材或生技公司，而是一家融合AI、半導體、基因科技、生命科學、生物資訊與健康大數據的新世代健康科技平台企業。公司長期投入AI健康晶片、自動化檢測、智慧健康運算、細胞數位孿生及精準健康管理等核心技術，希望建立一套從生命資料取得、AI分析、健康預測到健康管理的一站式平台，讓健康管理從「疾病治療」逐步邁向「健康經營」。

健康科技不能只有單一產品

科技產業的競爭，早已不是單一產品的競爭，而是平台與生態系的競爭。真正具有長期競爭力的企業，往往不是因為推出一項成功產品，而是建立一套能持續創新、持續擴展的產業平台。

健康科技亦是如此。威力先進選擇的，不是推出單一健康產品，而是打造一套能持續整合生命資料、人工智慧、健康管理與國際合作的健康科技平台。董事長王文欽博士認為，未來健康科技的價值，不在於銷售多少產品，而在於是否能建立可持續創新、可規模化複製、可跨國部署的健康科技生態系。因此，威力先進從成立之初即採取平台化策略，希望打造具有長期競爭力的健康科技企業。

五大核心科技建構健康科技護城河

當全球健康科技產業快速發展，市場競爭的關鍵已不再只是單一技術，而是誰能率先建立完整的平台生態系。威力先進逐步建構涵蓋AI健康晶片(Willy Chip)、微型智慧實驗室(Willy Lab)、AI健康運算(Willy AI)、細胞數位孿生(Willy Twin)及精準健康管理(Willy Nutrition)等五大核心平台。

這五大平台並非彼此獨立，而是形成完整的技術閉環。從生命資料取得、自動化分析、AI判讀、健康風險預測到個人化健康管理，每一個環節都相互串聯，形成持續累積與優化的健康科技生態系。

王文欽博士指出，真正的平台價值，在於每一次服務都能累積新的健康數據，每一筆數據又能持續優化AI模型，使平台越使用越成熟、越成熟越具有競爭力。這種模式也讓健康科技逐漸從產品競爭，走向平台競爭的新階段。

AI健康科技重新定義健康新生活

過去，人們習慣透過年度健康檢查了解自己的健康狀況，但隨著AI、大數據與數位科技成熟，健康管理正逐步由「一次性的檢查」，轉變為「持續性的健康管理」。

威力先進認為，每一個人都應擁有自己的健康資料庫與AI健康模型。透過AI健康晶片取得生命資料，再結合AI健康運算平台分析與細胞數位孿生技術，建立個人化健康模型，不僅可作為健康風險評估的重要依據，也能依據生活型態、身體變化及歷史數據，持續提供健康管理建議。

王文欽博士表示，AI健康科技最大的價值，不只是提高檢測效率，而是讓健康管理從「事後醫療」逐步走向「事前預防」。當健康管理變成一項持續性的服務，AI便能隨著資料增加，不斷優化分析能力，使每一次健康建議都更貼近個人的需求。

健康，不只是剛需更是企業競爭力

除了個人健康市場，企業健康管理也逐漸成為另一項重要商機。近年來，ESG已成為全球企業治理的重要指標，而其中「S(Social)」不再只是員工福利，更延伸到健康管理、職場安全及人才永續。

王文欽博士認為，企業最大的資產不是設備，而是人才。如果企業能透過健康科技提早掌握員工健康風險、降低重大疾病發生率、提升工作效率，不僅能降低醫療與照護成本，也能強化企業競爭力與永續發展能力。因此，威力先進積極發展企業健康管理解決方案，希望將AI健康科技導入企業ESG，讓健康管理從員工福利提升為企業治理的重要策略。

資本布局永續國際發展

為加速國際布局，並強化企業永續經營，威力先進已啟動資本市場規劃，預計於2026年第四季完成公開發行及登錄興櫃，並朝兩年內完成上市櫃規劃穩步推進。

在整體發展策略上，威力先進採取「台灣研發、全球合作」的模式，以台灣作為AI健康晶片、AI健康運算及平台技術的研發中心，再透過各國合作夥伴推動健康科技平台在地化，兼顧資料治理、法規遵循與當地需求。

目前，威力先進已簽訂首年規模達6,000萬美元的「台印健康AI國際推廣合作案」，並持續拓展日本、韓國、馬來西亞及美國等市場。更值得關注的是，威力先進輸出的並非單一產品，而是一整套健康科技平台，涵蓋AI健康晶片、自動化檢測設備、AI健康運算及健康管理系統，期望協助各國依據在地需求，建立兼具資料治理、法規遵循與在地應用能力的健康科技服務模式。

王文欽博士認為，未來國際競爭，不只是產品出口，而是平台輸出與標準建立。真正具有國際競爭力的企業，不是等產品成熟後才思考海外布局，而是在研發階段就將法規、資料治理、合作模式及國際應用納入設計。威力先進希望把台灣累積的科技研發能力，結合國際合作夥伴，逐步建立具有國際競爭力的健康科技品牌。

讓世界看見台灣健康科技的新實力

放眼全球科技發展歷程，每一次重大產業變革，背後都不是單一技術的突破，而是技術、商業模式與市場需求共同成熟的結果。今天，健康科技正站在相同的轉折點。全球人口結構改變、高齡社會來臨、慢性疾病增加，以及AI運算能力快速提升，讓健康管理逐步從醫療體系延伸至企業、家庭與個人的日常生活。

近年來，全球資本市場持續關注AI、生物科技與數位健康等新興產業，投資人也逐漸從單一產品銷售能力，轉向平台能力、技術整合能力與長期商業模式。威力先進規劃推動興櫃公開發行，不只是企業發展里程碑，更希望藉由資本市場資源，深化AI平台建設及拓展全球市場。

如果說，半導體讓台灣在全球科技產業占有一席之地，那麼健康科技，將有機會成為下一個展現台灣創新實力的重要舞台。威力先進選擇投入的，不是一項產品，也不是一時的市場趨勢，而是一個具有長期發展潛力的新興產業。

王文欽博士表示，企業的價值，不只是創造營收，更在於創造對社會的長期貢獻。科技真正的使命，不只是讓世界更有效率，更應讓人們活得更健康、更有品質。他期許，威力先進未來將持續深化AI健康科技研發、拓展國際合作、強化公司治理，朝向具國際競爭力的健康科技平台穩步發展，讓世界看見台灣在健康科技領域的創新實力。