ESG已經不夠了？「自然正向」正成為全球永續新戰場

文．理善國際關懷協會

過去十年，企業談永續多聚焦於減碳、淨零排放與ESG，但國際趨勢正逐漸轉向新的關鍵字──自然正向Nature Positive。

自然正向不只是降低對環境的衝擊，而是要求人類活動停止並扭轉生物多樣性流失，讓自然環境比現在更健康，從「減少破壞」走向「主動修復」。

這項概念源於全球生物多樣性危機。隨著森林消失、濕地退化、物種滅絕及海洋生態惡化日益嚴重，2022年《昆明─蒙特婁全球生物多樣性框架》提出「2030年停止並扭轉生物多樣性流失」目標後，自然正向迅速成為各國政府、金融市場與企業的重要方向。

相較於ESG著重治理與碳排管理，自然正向更關注企業如何與土地、森林、河川及海洋共存，例如避免供應鏈造成森林砍伐、降低開發對棲地的影響，並積極投入生態修復，而非僅以碳權抵換排放。

荷蘭「Room for the River」

荷蘭長年面臨洪水威脅，過去多依靠堤防加高來防災。然而近年政府改變思維，推動「Room for the River」計畫，不再一味限制河流，而是透過退縮堤防、恢復濕地、重建氾濫平原，讓河流重新擁有自然調節空間。

這項策略不僅降低洪災風險，也同步恢復鳥類棲地、水域生態與地方景觀，成為全球「Nature-based Solutions(以自然為本的解方)」代表案例之一。它展現的核心精神正是自然正向：不是與自然對抗，而是利用自然提升城市韌性。

新加坡「City in Nature」

近年新加坡提出City in Nature(自然中的城市) 願景，希望從「花園城市」進一步升級為「自然城市」。政府持續擴大城市森林、串聯生態廊道、復育紅樹林及海岸生態，同時要求都市規劃納入生物多樣性考量。

新加坡的目標並非只是增加綠地，而是建立完整的生態網絡，使人類生活空間與野生動植物棲地能夠共存。這種將自然納入都市治理的模式，也逐漸成為OECD等國際組織推廣的城市永續方向。

自然正向： 永續的下一步

2026年發表於《Frontiers in Science》的研究指出，自然正向不僅是保護物種，更涵蓋生態系完整性、水循環、授粉、遷徙及生物多樣性，唯有健康的自然系統，才能提升社會與經濟面對氣候變遷的韌性。

另一方面，荷蘭政府於2026年發布《Value of Nature: The Investment Case for Nature-based Solutions》報告，主張應將自然資產與生態系服務轉化為可量化的經濟價值，吸引企業與金融機構投入「以自然為本的解方」，讓自然投資從企業社會責任，成為風險與投資管理的一環。

這也意味著企業永續競爭力正邁向新階段。未來衡量標準將不只看碳排放，更關注企業是否真正改善自然環境。隨著投資人、政府與消費者愈發重視生物多樣性與自然風險，「Nature Positive」正從環保倡議，逐漸成為新的商業語言。