新建物標配太陽能 盤點相關概念股

文．洪寶山

行政院已正式公告《再生能源發展條例》第12條之1的修正條文，凡建築面積達1,000平方公尺(約300坪)以上之新建、增建，或改建涉及屋頂面積達300坪以上者，每20平方公尺(約6坪)須設置1瓩(kW)的太陽光電，符合標準的建物，基本起跳設置容量為50 kW，2026年8月1日正式施行。

8月起新建物標配太陽能

政府推估新制上路後，每年全台可穩定新增約17萬至66萬瓩(kW)的容量，約可提供數萬至20萬戶家庭的用電需求，有效減輕台電輸配電網的負擔。這意味著未來大型新建物、增建或改建案，屋頂將全面標配化太陽能發電設備。

新制規定每六坪須設置1 kW，都會區精華地段的商辦與豪宅將恭逢其盛。都會區高樓層的風速遠大於中南部地面型案場，法規已明定須抗17級強陣風。這帶動高規格熱浸鍍鋅鋼材或高耐蝕鋁鎂鋅合金(如鎘鋁鋅板)支架的需求激增，相關金屬加工與扣件廠商(如世紀鋼、新光鋼等供應鏈夥伴)的精密度要求全面提升。

彩色光電建材廠受惠

許多都會區的都市審議委員會對建物外觀有嚴格要求(如信義計畫區、大直重劃區)，傳統藍黑色太陽能板容易破壞都市美觀。因此，彩色光電屋瓦、光電玻璃帷幕(BIPV)將引來爆發性詢問，這將帶動光電廠與傳統建材廠(如玻璃大廠台玻、正達)深度結盟，協同建築師進行一體化設計。此外，為落實獨立供電與微電網概念，社區型小型儲能系統(ESS)的詢問度也會隨之提高。

在都市密集大樓火災容忍度為零以及新制推動屋頂光電的雙重背景下，AFCI(直流弧閃偵測)與快速斷電(Rapid Shutdown)成為剛性規格。這在系統設計上會直接導致模組優化器(Optimizer)與微型逆變器(Microinverter)兩種架構的市佔率激增。

電源管理IC與保護元件必備

微型逆變器與模組優化器的本質是每一片面板都要配一套電力轉換與安全防護IC，傳統大案場可能幾百片面板共用一台大型逆變器，現在改為微型逆變器或優化器後，功率元件、MOSFET、ESD/TVS保護元件的需求量是呈幾十倍到上百倍的乘數暴增。

微型逆變器或優化器走線複雜，為了防止精密的AFCI偵測晶片被突波燒毀，必須在線路兩端塞滿高規格的TVS(瞬態電壓抑制二極體)。晶焱在工業級與車用級保護元件技術領先，是逆變器架構精細化下的受惠股。逆變器核心在於直流、交流(DC、AC)的快速高壓轉換，需要大量的高壓MOSFET與二極體，德微、強茂、富鼎與大中等業者受惠。

智能逆變器與微電網儲能看旺

台灣本土逆變器龍頭在面對都會區法規時，近年也全面將AFCI弧閃偵測與快速斷電整合列為標配，台達電是綠能逆變器的霸主。亞力專注於併網型逆變器的開發，與台達電在智慧電網與綠能建設方面有長期的策略合作。全漢近年大力推廣「LightUp」系列智慧逆變器與微電網儲能系統，主打高相容性與內建智能監控，切入住宅與中小型商辦市場。

國際微型逆變器與優化器大廠的核心主控晶片、MCU、PLC多由國際半導體巨頭(如TI、STMicro、Infineon、Microchip)供應。大聯大與文曄身為全球與亞太區最大的半導體代理商，直接或間接受惠於逆變器智能化帶動的高階晶片拉貨潮。

管委會缺乏專業維護能力

過去營運維護業者多服務大型地面型法案，未來將面對成千上萬個分散的大樓管委會。管委會缺乏專業維護能力(如面臨面板老化、鳥屎遮蔭發熱、饋線跳脫等)，因此年約制的營運維護商定期巡檢合約將成為標配，具備數位化管理能力(熱顯像無人機巡檢、雲端AI故障預測診斷系統)的營運維護業者，如中租、雲豹等旗下的維運團隊將掌握長期穩定的現金流。