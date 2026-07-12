廢棄物變黃金！打造半導體與城市循環經濟的「超級護城河」

文．白興邦

台鎔科技攜手翰陽綠能 打造半導體與城市循環經濟的「超級護城河」

六月底已是酷暑，頂著36度高溫驅車前往竹北西濱路半導體廢液處理暨再生能源大廠(類股環保綠能)台鎔科技旗下子公司翰陽科技綠能，約好兩點專訪，在會議室迎面而來是一身藍灰西裝、牛仔褲與運動鞋裝扮，散發精明幹練氛圍的董事長陳麗麗，很難想像她已是四個孩子的媽，蠟燭兩頭燒竟能帶領公司團隊未來三年在雙引擎業績動能就定位後，朝年營收30億元(法人按年資本支出計算)目標邁進。她劈頭第一句話：「公司理念是不可回收就能源化、可回收就產品化。」讓人印象深刻。

台鎔科技即將於七月下旬正式掛牌上市，這家在半導體有害廢棄物處理與城市民生垃圾去化領域皆佔有龍頭地位的企業，近年因斥資60億元投資子公司「翰陽科技綠能」，建置全台最新的廢棄物發電再生能源廠，引發投資市場高度關注。

究竟這家兼具「半導體後盾」與「ESG循環經濟」雙核心的環保大廠，未來的成長藍圖為何？該如何看待其長期投資價值？本刊特別專訪董事長為投資人解答。

跨界治理日夜磨練 60億資本支出迎來轉機

陳麗麗原本是學商科出身，她坦言，六年前因緣際會進入這個產業，剛開始看到密密麻麻的化學成分標示，簡直像在看「天書」。為了真正搞懂技術，她在焚化爐停爐檢修時，親自進爐內觀察耐火泥的狀況與設備結構，靠著務實的腳步跨越了技術門檻。

而在興建子公司翰陽科技綠能的過程中，更是面臨了疫情期間缺工缺料、統包開出天價的嚴峻考驗。當時，陳麗麗與總經理林學堅果斷決定「自己發包興建」，林學堅更直接進駐工地，從早到晚帶領工班進行界面整合與工序排程，硬是在縣府合約的時間壓力下，完成了這座日處理量500噸、總投資額高達60億元的大型城市環保基建設施。

對於敏銳的價值投資人而言，財報數據的波動往往藏著投資機會。攤開台鎔科技的財務表現，2025年的毛利率出現明顯下滑，引來市場疑慮。

2025年毛利率蹲低 2026首季展翅強勢回升

對此，董事長陳麗麗直言不諱地解釋了背後的真實原因：

「翰陽綠能在正式商轉前的試運轉期間，幫新竹縣政府免費燒了九萬多噸的垃圾。在法規上，還沒拿到正式營運許可前不能向政府收費，但工廠運作的所有開銷、人事與運轉物料成本都必須由公司全數吸收，這才導致2025年的費用支出大增、毛利率被短暫拉低。」

然而，這正是修正式價值投資中所關注的「價值未反映期」。隨著翰陽綠能於去年底正式通過核准商轉，新竹縣13鄉鎮的民生垃圾與一般事業廢棄物處理全面進入收費階段。

最新財報顯示，2026年第一季公司的毛利率與盈利率已經顯著回升。雖然四月份因翰陽綠能配合政府與台電進行一年一度的定檢安全測試，停爐大歲修半個月，導致單月營收短暫下滑，但五月起已恢復正常運作。隨著五、六月份完整單月營收陸續開出，整體集團的獲利能力將迎來更完整的呈現。

點石成金的雙核心： 一站式服務與AI數據建模護城河

談到台鎔科技與其他環保同業的競爭優勢，林學堅總經理指出，台鎔科技建構了台灣少見的「一站式綜合處理護城河」。

傳統的廢棄物處理多為單一場址，可回收與不可回收的半導體廢液必須分開送往不同工廠。而台鎔科技集團將兩者完美合一：一線半導體大廠客戶只要通過台鎔的評鑑，不論是可回收再生還是不可回收的固體與液體廢棄物，都能全數交由台鎔一併處理。這不僅大幅降低了科技大廠監督供應商的合規風險，更讓客戶黏著度達到前所未有的高度。

生活廢棄物處理方面，廢棄物的成分每天都在變化，非常考驗燃燒操作經驗。台鎔科技目前正積極導入AI數據建模控制系統：

●數據建模：透過大數據預測燃燒後的排放指標，自動反向控制後端的空氣污染防治設備。

●即時智慧調度：當中控室數據偵測到某種排放物量上升時，系統能立刻指引操作員精準抓取不同熱值的垃圾進爐混合燃燒，打破傳統完全依賴人工經驗的限制，將運轉效率推向極致。

同時，翰陽綠能廠內更落實先進的綠色技術，製程鍋爐水全部採用高純度純水循環系統，達成廠內污水零排放的環保高標準。

未來三年億元資本支出蓄勢待發 鎖定零廢中心與併購機會

上市後的台鎔科技，並未停下成長的腳步。募集到的資金將優先用在優化整體的財務結構，並為未來的階梯式大爆發做足準備。

台鎔兩大引擎業績動能已就定位，隨著AI伺服器需求大爆發，台鎔囊括多數台廠半導體廢液處理，現更打入各廠所有廢棄中心代操業務，未來將進一步優化服務內容，大幅提高毛利表現。翰陽綠能則將持續投資各地方政府垃圾焚化商機。

陳麗麗透露，已規劃未來三年投入16億至24億元的資本支出，新建一座專門處理半導體先進製程與先進封裝所產生的高難度廢液處理廠。

未來三年營收衝上30億

由於AI浪潮引領先進封裝產量大噴發，未來新廠產能開出後，預計將能再創造超過原本母廠全年6億元以上的營收，實現業績翻倍成長。根據理周投研部粗估，目前台鎔今年營收約20億元，按其資本支出三年後營收可達30億元。

除了本業有機溶劑與城市焚化的穩定現金流外，台鎔科技也已成功切入台中零廢製造中心，負責核心廢液專案的代操作服務。未來，隨著全台各縣市老舊焚化爐迎來汰舊換新潮，台鎔將複製翰陽綠能的成功新建與營運經驗，積極爭取其他城市的BOT標案，並同步尋求相關環保回收同業的策略性併購機會，全方位擴大市佔率。

法人指出，台鎔科技具備極強的長期防禦性質，高達三成營收來自與台電簽署的20年電價合約，且公司上市後預計將採取七至八成的高股利率配發政策。雖然大歲修時節會造成短期的營收波動，但隨著高毛利的半導體新產能於未來兩三年逐步落地，這絕對是一家值得長線投資人納入追蹤清單、等待營運大躍進的優質「價值股」。