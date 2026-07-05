從一條毛巾開始 到打造品牌孵化平台

文．張育銘

鄒佩琦：我的創業路 比想像中更難

「如果有人問我，創業最難的是什麼？是資金不足？是人脈不夠？還是市場競爭太激烈？」對佳美產業公司總經理鄒佩琦而言，最難的其實是在全世界都還看不見你的時候，你必須先相信自己。

很多人看到現在的佳美產業，看到產品進入電商平台、百貨通路，甚至有機會進入便利商店檔期活動，或許會以為這一路走來十分順利。「但只有我知道，每一個成果背後，都來自無數次跌倒後的堅持。」

希望透過商品傳遞情感與溫暖

鄒佩琦的創業故事，最早其實不是從電商開始，而是從小時候巷口的柑仔店開始。那是一個簡單卻充滿溫度的年代。拿著零用錢買一顆糖、一包餅乾，就能開心一整天。「我喜歡把買到的零食和朋友分享，那種快樂不只是擁有商品，而是透過商品傳遞情感與溫暖。」

長大後，鄒佩琦一直記得那份感受。也因此，在接觸電商產業後，她開始思考，是否能透過商品，把好的東西帶給更多人。然而，理想很美好，現實卻遠比想像艱難。

創業初期，鄒佩琦沒有團隊，也沒有太多資源。採購、拍照、客服、出貨、行銷、會計，幾乎所有事情都得自己完成。白天跑市場找產品，晚上拍照、修圖、寫文案，深夜還要回覆客戶訊息。

那時候的創業，不像外界想像的追夢，更像是一場求生存的戰役。真正讓她投入產品開發的起點，是一條無染毛巾。

蹲點超過三十家門市 決定投入無染系列商品

當時鄒佩琦發現，市面上的毛巾大多強調顏色、圖案或價格，但真正重視天然材質與健康概念的產品並不多。她希望找到一款回歸棉花本質、沒有多餘染色加工的產品。

為了這條毛巾，她花了大量時間研究市場。前後走訪七個連鎖體系、超過三十家門市，一個人蹲在貨架旁觀察消費者行為，研究價格帶、包裝設計與陳列方式，有時候一待就是好幾個小時。但她始終相信，如果不夠了解市場，就沒有資格談產品。經過長時間研究後，她決定投入無染系列商品。

然而，真正的挑戰才剛開始。因為訂購量不大，許多工廠根本不願意接單。即使願意合作，價格也高得讓人難以負擔。一家一家詢問、一通電話接著一通電話打，不斷碰壁。有時候剛開口介紹自己，對方就直接拒絕。有時候談了許久，最後還是因為數量不足而破局。

那段時間，她甚至搭火車南下，一家一家拜訪供應商，希望讓工廠願意相信這個剛起步的小品牌。最後終於談到合理的採購價格，拿到第一批可以正式上架販售的商品。那一刻，鄒佩琦鬆了一口氣。因為她知道，終於有機會往前跨出第一步。

產品有了，下一個問題卻是沒有預算。創業初期租不起專業攝影棚，只能用簡單背景布、幾盞燈和手機，完成商品照片、品牌形象與影片內容等拍攝。

「別人休息時間，我還坐在電腦前調整畫面、研究文案。因為我知道，如果產品無法被看見，再好的東西也沒有機會被市場接受。」

被看見 才有機會被市場接受

隨著產品逐漸獲得市場認同，團購訂單開始增加，接下來是另一種考驗。當時根本沒有正式倉庫，她把親友家中的空房間當成倉儲空間。紙箱堆滿角落，商品堆滿地板。每逢團購爆單，家人和朋友都被她找來幫忙包貨，常常忙到半夜，「雖然辛苦，但每一箱寄出的商品，都代表著有人願意相信我們。」那份信任，也成為支撐她繼續前進的力量。

2019年，訂單終於逐漸穩定下來，「我也鼓起勇氣聘請第一位員工。那是一位一路陪伴我的好朋友。當時沒有豪華辦公室，也沒有完整制度，但我們一起搬貨、一起出貨，一起想辦法解決每天遇到的問題。」

第一張百萬訂單的肯定

那段時間，是佳美產業真正開始建立基礎的重要階段。隨著經驗累積，鄒佩琦開始嘗試更多可能性。除了代理與銷售商品，也開始設計自己的產品，並接受企業客製化訂單，希望讓品牌擁有更多獨特價值。

後來，公司迎來第一張百萬訂單。「很多人以為那一天我一定很興奮，其實更多的是感動。」因為那張訂單背後，代表著無數次被拒絕、無數個熬夜工作的夜晚，以及無數次懷疑自己的時刻，終於獲得市場的一點肯定。也讓她更加確信，原來只要持續堅持，小品牌也能被看見。

2023年底，更成為品牌發展的重要轉折點。其實合作的商品款式2022年便已推出，但在2023年重新調整產品定位與銷售文案後，成功吸引市場注意。一家行銷公司主動找上門，希望由佳美供貨，並進一步促成便利商店檔期合作機會。

立志成為更多品牌的陪跑者

這件事讓她深刻體會到，商品成功不只是因為品質好。同樣的產品，當定位不同、故事不同、溝通方式不同，市場反應也可能完全不同。「我逐漸理解，放在倉庫裡的叫產品，被消費者接受的才叫商品。」而商品成功的背後，需要品牌定位、包裝設計、內容行銷、通路策略，以及長時間建立起來的信任。

也因為走過這段路，鄒佩琦開始有了新的使命。「現在的我，不只是販售商品，而是希望成為更多品牌的陪跑者。」從商品開發、包裝設計、品牌定位、內容規劃、團購測試，到電商、百貨與超商通路布局，她希望協助更多創業者與品牌少走一些彎路。

把曾經感動自己的美好 分享給更多人

「因為我知道，一個品牌從零開始有多孤單。也知道每位創業者背後，都有一段不願放棄的故事」，也希望把「CHILL愛吃」這個品牌做得更有溫度。

未來，她希望將佳美產業打造為完整的品牌孵化平台，協助更多優質商品被市場看見，讓更多創業夢想有機會落地成真。

而她也始終記得最初的初心。那個在柑仔店買糖果、與朋友分享快樂的小女孩，從來沒有離開。只是長大後，她選擇用另一種方式延續那份感動。透過商品傳遞溫暖，透過品牌創造價值，透過陪伴讓更多人看見自己的可能。

因為她始終相信，創業不只是賣東西。而是在每一次努力之中，把曾經感動自己的美好，分享給更多人。