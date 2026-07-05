直飛華盛頓 台美更緊密

文．洪寶山

長榮航空於2026年6月26日正式開航桃園─華盛頓(IAD)直飛航線，成為台灣航空史上首度直飛美國首都的航線。首航儀式上，AIT處長谷立言親自出席並稱此為空前里程碑。在當前美中地緣政治角力局勢下，台灣與美國首都的點對點直接連結，具備高度的戰略與外交象徵意義。

AI基建綁定台美經濟共同體

近年來，台美經濟一體化因AI浪潮、半導體供應鏈重組而急遽升溫，此航線能更高效地輸送跨國企業的高階工程師、經理人與創投資本，長榮航空在該航線採用波音787-9機型，並首度同步配置全新第四代豪華經濟艙(類商務艙規格)，明顯是精準鎖定這些預算充裕、講求長途舒適度的高資產商務與科技頂尖客群。

許多跨國機構或非政府組織(NGO)有嚴格的差旅限制，例如高階主管以下只能訂豪華經濟艙，長榮航推出頂規的豪經艙，正是為了在不違反企業差旅政策的前提下，搶佔這群高資產、高報支能力的商務客群。

繼開闢達拉斯航線後，華盛頓成為長榮在北美的第十個客運航點，每週往返北美航班攀升至98班，這拉大了長榮與國內其他競爭對手(如華航、星宇)在北美航網廣度上的差距。

韓國瑜與谷立言為首航剪綵

從首航儀式由立法院長韓國瑜率領跨黨派立委、駐美大使俞大㵢，以及AIT處長谷立言等高層共同剪綵，就能看出這絕非一般的觀光航線。隨著台美在半導體、CoWoS供應鏈外延，以及通訊衛星等國防安全領域緊密結盟，華盛頓智庫與政策制定者對台灣現場的掌握需求達到前所未有的高度。

這條直飛航線，等同於在台美雙方的實體供應鏈與核心決策圈之間，拉起了一條不需經由第三方轉機，極具隱密與高效的安全通道。過去如果中華民國總統想去華盛頓，美方在拒絕時有一個很方便的技術性藉口：「台北沒有直飛華盛頓的班機，基於安全與行程便利，安排在西岸(洛杉磯、舊金山)或紐約、休士頓過境最為合理。」

桃園直飛華盛頓政治解封

現在長榮航空把桃園─華盛頓這條安全通道硬生生拉了出來，未來搭乘民航機定期航班，或是總統專機(華航或長榮租借機)直接申請這條航線的航權，硬體和路徑都已完全打通了，將來台灣總統能否搭乘這條航線(或專機)直飛華盛頓，決定權完全在於美方的政治解封，而非航空公司的技術能力。

自1979年台美斷交以來，台灣元首訪問美國或過境，都依循美方的「舒適、安全、便利、尊嚴」四原則，但實際上，美方心中有一條不可逾越的红線：台灣現任正副總統、行政院長、外交部長、國防部長，不能進入華盛頓特區(Washington, D.C.)。

這次韓國瑜院長率跨黨派立委訪美，受到美國參議院等高層接待，並直接在華盛頓杜勒斯機場(IAD)為長榮首航剪綵。這代表美國在高度禮遇台灣國會議長的同時，也藉由這條航線宣示台美國會與民間交流完全不受限。

40分鐘車程 模糊操作空間

長榮直飛的杜勒斯機場，在行政區劃上其實位於維吉尼亞州，距離真正的華盛頓特區核心有約四十分鐘車程，而真正位於D.C.特區內，緊鄰國會大廈與白宮的是雷根國家機場(DCA)。

這種地理上的外圍性，反而給了美方外交官極大的灰色操作空間，美方可以宣稱：「台灣總統只是降落在維吉尼亞州(IAD機場)過境或參訪，並未『正式踏入』華盛頓特區政權核心。」這種模糊空間，最適合地緣政治出現重大質變(例如中美關係徹底決裂，或台美關係提升至準同盟)，美方若想釋放強烈的政治訊號，允許台灣總統以過境或度假外交名義，直飛華盛頓杜勒斯機場，就會成為美國手中最重量級的籌碼。