美光大賺 帶旺記憶體股

文．張興華

全球三大記憶體大廠美光(Micron)美東時間6月24日公布FY2026 Q3財報，單季營收達414.56億美元(約合新台幣1.33兆元)，年增346%，每股盈餘(EPS)25.11元，均高於市場預期，展望Q4財測，預計達500億美元，遠超華爾街分析師預期的435.8億美元。

在AI時代發展趨勢下，記憶體的價值定位已由核心組件躍升為應用端客戶的戰略資產，隨著美光下一季財測目標大爆發，台股記憶體族群中如南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)及力積電(6770)等個股可望直接受惠。

美光與韓廠三星、海力士並稱全球三大記憶體廠，主要生產DRAM、NAND與NOR記憶體，近年配合AI發展需求，擴大HBM(高頻寬記憶體)產品開發及布局，目前旗下業務涵蓋雲端記憶體、資料中心、行動與客戶端及車用與嵌入式應用等四大體系。現階段對美光的定位，已從景氣循環股轉向AI基建設備供應商。

同時，美光亦為台灣半導體產業中頗具份量的外資戰略夥伴之一，其在台投資時間超過31年，投資金額超過新台幣1兆元，在台灣的記憶體產能已占其全球總產能的六成以上。

因此，美光財報與財測表現結果，直接或間接牽動整個台廠晶片先進製程、封裝，以及記憶體廠的營收與獲利表現。

AI需求強勁 營收獲利超標

理周投研部指出，美光公布FY2026 Q3財報，當季合併營收為414.56億美元，遠高於前一季的238.6億美元，及去年同期的93億美元，年增達346%，EPS達25.11美元，多項數據表現均高出市場預期。

其營收獲利超標表現，主要受惠AI需求強勁，以及資料中心業務成長所致，當季毛利率攀升至84.9%，且各項核心數據全面打破歷史新高紀錄。

分析美光Q3的整體營收，資料中心業務當季營收為115.24億美元，較去年同期的15.3億美元成長超過7倍，足證在AI時代發展下，記憶體儼然成為資料中心業者(CSP)的戰略資產項目之一。

美光展望FY2026 Q4的營運，當季營收預計可達500億美元(正負10億美元)，大幅超出華爾街分析師預估的435.8億美元，毛利率預估可再上調至86%，估計全年EPS可達30.73美元(正負1美元)。

而營收的貢獻部分，雲端記憶體預估年增超過300%，行動與客戶端成長約250%，車用記憶體年增亦超過4倍，資料中心相關需求，仍是美光最主要的成長動能來源。

DRAM等記憶體供需持續吃緊

國內投信法人表示，華爾街投資機構原本對美光Q4營收普遍看法約在435億美元附近，但美光公布的預估值卻比市場高出65億美元，較去年同期的113億美元，年增達340%，主要是靠資料中心與高單價與高毛利的HBM供應持續量增的結果。

至於美光的產品項目分布上，HBM4基於1-Beta DRAM技術，目前已進入高量產階段，除供應其主力客戶平台外，亦將認證樣品送至終端客戶手中。另下一代的HBM4e，則基於1-Gamma DRAM技術持續依開發進度執行，預計於2027年可量產出貨。

面對DRAM等記憶體供需持續吃緊，及確保客戶應用端不致出現短缺的情況，目前數家資料中心業者與車廠等業者，分別與美光簽署3-5年的長期供貨協議，綁定合約期間訂購數量，以滿足供應未來的需求量，估計與美光簽署長約協議者就高達16份。

18個月內AI基建需求持續擴張

另根據華爾街投資機構的研究報告顯示，2026年第二季DRAM與NAND的合約價格季增2-3位數，預計於Q3時DRAM均價漲幅將達65%，且對於AI基礎建設如火如荼帶動的擴張需求，將持續至2027年，在未來的18個月內，將不會出現供過於求的現象，而供需兩邊簽署的長期供應協議，將有效支撐峰值盈餘價值的時程更為長久。