匯聚頂尖智慧．賦能產業未來

文．理周新聞中心

面對全球醫療生技產業快速發展，以及精準醫療、再生醫療、AI智慧健康、半導體醫療應用與品牌金融興起的新趨勢，生命科學產業正成為各國競逐未來產業主導權的重要戰略領域。如何整合技術創新、智慧產權、品牌價值與國際資本，已成為企業邁向全球市場的重要關鍵。

由國際生命科學發展聯盟(ILSDA)與英國IPTF全球控股集團共同推動的「2026國際生命科學．智慧產權．品牌金融高峰論壇」，將於2026年8月15日在台北喜來登大飯店盛大舉行。本屆論壇以「匯聚頂尖智慧．賦能產業未來」為年度主題，匯聚政府部門、產業領袖、醫療專家、學術權威、投資機構及國際合作夥伴，共同探討生命科學產業的未來發展藍圖，並打造台灣生命科學產業與國際資本接軌的重要平台。

串聯產官學研醫與資本市場

論壇邀請多位重量級講者與貴賓共襄盛舉，包括前副總統呂秀蓮、衛生福利部部長石崇良、宏碁集團創辦人施振榮、前經濟部部長郭智輝、聯華電子榮譽副董事長宣明智、前元培醫事科技大學校長林志城、全球品牌創新永續協會理事長張瑞雄，以及多位國際生命科學、醫療生技與資本市場專家，共同分享全球產業趨勢與未來發展方向。

英國IPTF全球控股集團董事長劉意川表示，生命科學已不再只是醫療議題，而是結合科技創新、智慧財產、品牌價值與國際資本的重要戰略產業。未來企業競爭力不僅取決於技術與產品，更來自專利布局、品牌影響力、市場拓展能力以及國際合作資源的整合能力。815高峰論壇希望建立一個能夠串聯產官學研醫與資本市場的交流平台，協助企業掌握全球產業趨勢，提升國際競爭力。

主辦單位強調，本次論壇除了展現台灣在精準醫療、再生醫療、AI健康管理、智慧醫療及健康科技等領域的創新成果外，也將深入探討智慧產權管理、品牌價值提升及品牌金融應用等議題，協助企業建立更完整的價值體系。同時透過企業路演、國際合作交流及投資媒合機制，讓優秀企業有機會向投資機構、策略合作夥伴及國際市場展示技術亮點與商業模式，進一步創造合作契機與資本對接機會。

論壇亦將串聯政府部門、醫療院所、大學研究機構、產業界及國際合作夥伴，共同推動技術交流、人才培育、國際授權及海外市場布局，促進產官學研醫跨域合作能量的整合。透過台灣優勢產業與國際資源的鏈結，進一步拓展美國、英國、日本、韓國及東協等市場合作機會，打造具有全球競爭力的生命科學產業生態系。

台灣生命科學產邁向新里程碑

下午場特別規劃核心企業路演競賽，邀請生命科學、生技醫療、健康科技及創新企業代表登台發表，透過專家評審、產業交流及投資媒合機制，促進技術、市場與資本的有效鏈結。活動當日晚間並將舉辦「天愛盛宴」VIP歡迎晚宴，邀集企業領袖、投資機構、專家學者及國際貴賓共聚交流，進一步深化合作關係，開拓跨國合作與產業發展新契機。

國際生命科學發展聯盟指出，未來十年，生命科學將不只是醫療議題，更是國家競爭力、產業升級、資本市場與國際合作的重要交會點。台灣擁有優質醫療體系、生技研發實力、半導體科技優勢及完整產業供應鏈，具備成為亞洲生命科學產業重要樞紐的潛力。透過本次高峰論壇，期盼鏈結更多國內外產業資源與合作夥伴，讓台灣生命科學產業從技術創新走向品牌升級，從在地市場走向國際舞台，展現更大的國際影響力。

此次論壇跨領域舉辦，除誠摯邀請企業董事長、上市櫃公司、投資機構、創投基金、生技醫療企業、醫療院所、學術研究單位及國際合作夥伴共同參與，攜手打造亞洲生命科學產業合作與創新的重要平台，共創產業未來新格局外，也誠摯邀請企業經營者、醫療專業人士、學術研究單位、投資機構、創新創業團隊及關心產業發展的各界人士踴躍參與，共同見證台灣生命科學產業邁向國際的新里程碑。