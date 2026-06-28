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當法規鬆手 誰才是真正在乎永續的人？

聯合新聞網／ 理財周刊

文．理善國際關懷協會

今年六月初，《Banking on Climate Chaos》年度報告投下震撼彈：全球最大的65家銀行，2025年共投入9,060億美元資金支持化石燃料產業，較前一年增加8%，流向化石燃料擴張計畫的資金更成長27%。

這個數字，狠狠戳破了許多人對ESG的想像。

那些年年發布永續報告、簽署淨零承諾的金融機構，在能源價格波動、地緣政治與市場壓力升高後，依然選擇將更多資金投入石油與天然氣。報告作者直言，自願性的氣候承諾，終究抵不過商業利益。

幾乎同一時間，歐盟也做出另一項引發討論的決定，正式落實通過「Omnibus I 綜合簡化套案」，調整《企業永續報告指令》(CSRD)等法規，縮小適用範圍、延後部分時程，降低企業的行政負擔。

兩件事放在一起，很容易得出悲觀結論：永續正在退潮，ESG是不是走到盡頭了？

然而，這或許正是永續真正開始成熟的時刻。

從強制揭露到真正落實 永續正在進入下一階段

過去幾年，CSRD等法規最大的價值，是把永續從企業可以自由詮釋的公關語言，變成具有共同標準，可被比較的資訊。沒有揭露制度，投資人、消費者與供應鏈，就無從判斷企業到底做了多少。

但制度也有極限。

當所有企業都被要求提交愈來愈厚的永續報告，許多公司開始把重點放在「符合規範」，而不是「改善營運」。永續逐漸變成一場文件競賽，而不是能力競賽。歐盟此次調整法規，某種程度也是承認：資訊揭露愈多，不代表資訊愈有價值；永續治理，也需要在透明與效率之間取得平衡。

當外部壓力減弱 才能看見誰是真正在乎永續

銀行業的融資數據，則提供了另一個值得思考的對照。

當外部壓力減弱，一些金融機構迅速放慢氣候承諾，甚至重新加碼化石燃料投資。這代表部分承諾從一開始就沒有真正內化為企業策略，而是建立在監管與市場期待之上的「合規行為」。壓力一鬆，承諾便率先鬆動。

也因此，Omnibus最大的意義，與其說是讓永續倒退，不如說是啟動了真正的市場篩選。

當法規不再要求所有企業交出一模一樣的答案，仍願意持續投入減碳、供應鏈治理與永續創新的企業，就不再只是因為「必須做」，而是因為相信這是一項長期競爭力。Google持續投資永續航空燃料、部分國際金融機構布局自然資本基金，都反映出永續正逐漸從合規成本，轉變為企業策略。

對台灣企業而言 市場才是真正的考驗

即使歐盟調整法規，全球品牌對供應鏈的要求並沒有因此消失。出口歐洲的電子、機械、自行車及零組件業者，仍須回應客戶對碳排放、人權治理及供應鏈透明度的要求。未來，「被法規要求」的重要性或許會降低，但「被市場要求」只會愈來愈強。

永續真正的考驗，從來不是法規有多嚴格，而是在沒有法規的時候，企業是否仍願意繼續做。

或許，真正值得每一位經營者思考的問題，不是「現在還要不要做ESG？」，而是「如果明天所有法規都取消，企業自身還會不會選擇做永續？」

這個答案，或許才是未來十年企業競爭力最清楚的分水嶺。

理財周刊》1347期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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